Háborús retorika Párizsból: Macron és Zelenszkij új frontokra készül

Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij csütörtökön délután Párizsban tartott közös sajtótájékoztatót, miután összeült a hajlandók koalíciója – számolt be a The Guardian.

Macron arról beszélt, hogy mindent meg kell tenni Ukrajna védelme érdekében, de a kínos kérdések elől kitért

A francia köztársasági elnök arról beszélt, hogy a hajlandók koalíciója felkészült arra, hogy az USA-val közösen újabb szankciókat vessen ki Oroszországra. Elmondta, 35 ország megegyezett az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, már csak azt kell tisztázni, ki hogyan tud hozzájárulni ehhez.

„A legfontosabb, hogy nincsenek korlátok Ukrajna védelmét illetően”

– mondta, és hangsúlyozta, vissza kell építeni az ukrán hadsereget, hogy képes legyen ellenállni az orosz támadásoknak, és a jövőben ne is történhessen hasonló. Hozzátette, rengeteg elkötelezett ország van – szám szerint 26 – amely hajlandó támogatni Ukrajnát a földön, a vízen, vagy a levegőben.

A köztársasági elnök kitért az elől a kérdés elől, hogy azok az országok, amelyek korábban tartózkodtak attól, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába – például Olaszország és Lengyelország – változtattak-e az álláspontjukon.

Beszélt arról is, hogy Európa arra számít, hogy a közeljövőben több tárgyalás is megvalósul, közülük az első Zelenszkij és Putyin között.

„Amennyiben Moszkva nem tartja tiszteletben a feltételeinket, Amerikával együttműködve további lépéseket fogunk végrehajtani”

– jegyezte meg, majd megerősítette, hogy a koalíció vezetői beszéltek Donald Trump amerikai elnökkel, aki állítása szerint nyitott a hajlandók koalíciójával közös lépéseket tenni, amennyiben Oroszország nem működik együtt.

Zelenszkij szerint növelni kell az európai fegyvergyártó-üzemek hatékonyságát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy konkrét tervek születtek Ukrajna biztonságának biztosítása érdekében. Elmondta, a cél egyértelmű: minél hamarabb befejezni a háborút, lehetővé tenni a diplomáciai tárgyalásokat és garanciát szerezni Ukrajna hosszútávú biztonságának megőrzésére. Hozzátette, bár Putyin látszólag továbbra sem akarja befejezni a háborút, és úgy látszik, mintha nem működnének a szankciók, ennek „pont az ellenkezője igaz”.

Hangsúlyozta, a hosszútávú békét csak egy erős ukrán hadsereg lenne képes garantálni, amit katonai kiképzésekkel, fegyvergyártással és fegyverbeszerzéssel lehet elérni.

Elmondta, a hajlandók koalíció jelenleg azt tárgyalja, melyik ország milyen területen fogja tudni segíteni Ukrajnát, a kiberbiztonságtól a légvédelemig.

Az elnök kifogásolta az európai fegyvergyártósorok működésének hatékonyságát, szerinte még több befektetés szükséges ahhoz, hogy maximálisan ki legyen használva a kapacitásuk.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Emmanuel Macron csütörtökön összehívta a „hajlandóak koalíciója” elnevezésű csoport tagjait, hogy megtárgyalják az európai biztonsági garanciák lehetséges opcióit. A Reuters sajtóinformációja szerint a találkozó után – amelyen több ország vezetője csak online vett részt – Donald Trump amerikai elnökkel is beszéltek az ott elhangozottakról. A Fehér Ház egyik dolgozója a lapnak azt nyilatkozta, Donald Trump azt mondta az európai vezetőknek, hogy ne vásároljanak több olajat Oroszországtól, és helyezzék Kínát még nagyobb gazdasági nyomás alá, büntetésül, amiért támogatja Moszkvát a háborúban.