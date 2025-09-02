Gyűlölet- és félelemkeltés a kampányban: az ANO a kormánypártokat hibáztatja a brutális támadásért

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, brutális támadást követtek el Andrej Babiš, a cseh ANO párt vezetője ellen hétfőn. A politikus támadója mankóval ütötte fejbe és hátba Babišt, aki éppen egy választási nagygyűlésen vett részt. Babišt kivizsgálásra egy közeli kórházba szállították.

Késő este Babiš a közösségi médiában a kórházból üzent támogatóinak: „Köszönöm mindenkinek a támogatást, remélem, mihamarabb rendben leszek. Még várom a további vizsgálati eredmények értékelését, az orvosok azonban nyugalmat javasoltak, ezért sajnos legalább a holnapi olomouci programot le kell mondanom” – írta.

Bár a konkrét támadást minden politikai párt elítélte, Babiš pártja szerint a kormánypártokat terheli a felelősség amiatt, hogy olyan légkört teremtettek az országban, amely lehetővé tette a támadást – írta a Remix News. Karel Havlíček házelnök-helyettes szerint ez

„a gyűlölet- és félelemkeltés következménye”.

Alena Schillerová, az ANO parlamenti frakcióvezetője pedig arra mutatott rá, hogy a kormánypártok plakátkampánya démonizálja Babišt.