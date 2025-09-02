Gyűlölet- és félelemkeltés a kampányban: az ANO a kormánypártokat hibáztatja a brutális támadásért

Kórházból üzent a megtámadott Andrej Babis: ezt lehet tudni most az állapotáról
A korábbi cseh miniszterelnökre mankóval támadtak rá.
A legnagyobb ellenzéki párt szerint a kormánypártoknak is felelősek a Babis elleni támadásért.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, brutális támadást követtek el Andrej Babiš, a cseh ANO párt vezetője ellen hétfőn. A politikus támadója mankóval ütötte fejbe és hátba Babišt, aki éppen egy választási nagygyűlésen vett részt. Babišt kivizsgálásra egy közeli kórházba szállították.
Késő este Babiš a közösségi médiában a kórházból üzent támogatóinak: „Köszönöm mindenkinek a támogatást, remélem, mihamarabb rendben leszek. Még várom a további vizsgálati eredmények értékelését, az orvosok azonban nyugalmat javasoltak, ezért sajnos legalább a holnapi olomouci programot le kell mondanom” – írta.
Bár a konkrét támadást minden politikai párt elítélte, Babiš pártja szerint a kormánypártokat terheli a felelősség amiatt, hogy olyan légkört teremtettek az országban, amely lehetővé tette a támadást – írta a Remix News. Karel Havlíček házelnök-helyettes szerint ez
„a gyűlölet- és félelemkeltés következménye”.
Alena Schillerová, az ANO parlamenti frakcióvezetője pedig arra mutatott rá, hogy a kormánypártok plakátkampánya démonizálja Babišt.
Hétfő este, nem sokkal a támadást követően Orbán Viktor is reagált az incidensre: „Szlovákiát követően az erőszak beszivárgott a cseh politikába is. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babišt. Ez az eredménye. Mindazonáltal nem fogják megállítani őt. Nem fogja feladni, és meg fogja nyerni a választásokat!” – írta a kormányfő.
Babiš, aki 2017 és 2021 között volt kormányfő, továbbra is a cseh politika meghatározó szereplője, és a magyar miniszterelnök egyik legszorosabb szövetségese, akinek a felmérések szerint jó esélye van az október 3-i választáson. A Politico Poll of Polls szerint
az ANO jelenleg 32 százalékon áll, jelentősen megelőzve a kormányzó SPOLU koalíciót (ODS, TOP 09, KDU-ČSL),
amely 21 százalékon van. A jobboldali populista SPD és kisebb nacionalista szövetségesei 12 százalékot, a centrista-liberális STAN 11 százalékot, a Kalózpárt pedig 9 százalékot ér el.
Nyitókép forrása: Radek Mica / AFP
