09. 02.
kedd
Andrej Babis támadás Csehország ANO Orbán Viktor

Gyűlölet- és félelemkeltés a kampányban: az ANO a kormánypártokat hibáztatja a brutális támadásért

2025. szeptember 02. 14:28

A legnagyobb ellenzéki párt szerint a kormánypártoknak is felelősek a Babis elleni támadásért.

2025. szeptember 02. 14:28
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, brutális támadást követtek el Andrej Babiš, a cseh ANO párt vezetője ellen hétfőn. A politikus támadója mankóval ütötte fejbe és hátba Babišt, aki éppen egy választási nagygyűlésen vett részt. Babišt kivizsgálásra egy közeli kórházba szállították.

Késő este Babiš a közösségi médiában a kórházból üzent támogatóinak: „Köszönöm mindenkinek a támogatást, remélem, mihamarabb rendben leszek. Még várom a további vizsgálati eredmények értékelését, az orvosok azonban nyugalmat javasoltak, ezért sajnos legalább a holnapi olomouci programot le kell mondanom” – írta.

Bár a konkrét támadást minden politikai párt elítélte, Babiš pártja szerint a kormánypártokat terheli a felelősség amiatt, hogy olyan légkört teremtettek az országban, amely lehetővé tette a támadást – írta a Remix News. Karel Havlíček házelnök-helyettes szerint ez

„a gyűlölet- és félelemkeltés következménye”.

Alena Schillerová, az ANO parlamenti frakcióvezetője pedig arra mutatott rá, hogy a kormánypártok plakátkampánya démonizálja Babišt.

Hétfő este, nem sokkal a támadást követően Orbán Viktor is reagált az incidensre: „Szlovákiát követően az erőszak beszivárgott a cseh politikába is. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babišt. Ez az eredménye. Mindazonáltal nem fogják megállítani őt. Nem fogja feladni, és meg fogja nyerni a választásokat!” – írta a kormányfő.

Babiš, aki 2017 és 2021 között volt kormányfő, továbbra is a cseh politika meghatározó szereplője, és a magyar miniszterelnök egyik legszorosabb szövetségese, akinek a felmérések szerint jó esélye van az október 3-i választáson. A Politico Poll of Polls szerint

az ANO jelenleg 32 százalékon áll, jelentősen megelőzve a kormányzó SPOLU koalíciót (ODS, TOP 09, KDU-ČSL),

amely 21 százalékon van. A jobboldali populista SPD és kisebb nacionalista szövetségesei 12 százalékot, a centrista-liberális STAN 11 százalékot, a Kalózpárt pedig 9 százalékot ér el.

Nyitókép forrása: Radek Mica / AFP

5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 02. 16:22
>>bondavary5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 02. 16:14 Persze, aki semmire nem jutott, mert nincs hozzá tehetsége, az irigykedik. Aztán csak azzal kell hergelni, hogy másnak azért van, mert tőle vette el.<< A gazdaságilag - állítólag - jól prosperáló államokban rengeteg embert meg lehet ezzel vadítani. Az okokra nem térnék itt ki, legyen elég annyi, hogy a neobolsevik liberalizmus célzottan számolja fel a középosztályt. >>Ez folyik nálunk is. Megy a bolsevik lázítás. Szerbia, Magyarország, Szlovákia, most Csehország. Nézz a térképre, talán észreveszel valamit.<< A többség elutasítja a neobolsevik liberalizmust. Világos.
Válasz erre
0
0
ChongLi
2025. szeptember 02. 16:04
Németországban az időszaki választások alkalmából 'ismeretlenek' négy (!) AfD képviselőjelöltet öltek meg egy nap alatt. Ehhez képest Babis úr örvendezhet, hogy csak néhány mankóütést kapott. Bár még fokozható az agresszió.
Válasz erre
4
0
templar62
2025. szeptember 02. 15:39
Rohadt kommunisták . Rusted rotes .
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 02. 15:38
>>belbuda 2025. szeptember 02. 14:49 Egy mankós bácsi elagyabugyálta...<< Nincs nyilvános információ a támadóról. Örülök, hogy segíthettem, bácsi! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
