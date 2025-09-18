Ft
Charlie Kirk hvg.hu gyilkosság Para-Kovács Imre

Gyilkosság kampánycélra

2025. szeptember 18. 12:52

Charlie Kirk halála borzalmas veszteség, mert most már senki sem tudja észérvekkel meggyőzni arról, hogy az általa képviselt nézetek vállalhatatlan baromságok. Nem győzheti meg már őt senki, és ezzel mindenki vesztett. A legtöbbet az értelem.

2025. szeptember 18. 12:52
null
Para-Kovács Imre
Para-Kovács Imre
HVG

„Orbán Viktor sem maradt rest. »Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt« – javasolta híveinek az X-en, hiszen ő a béke nagy barátja, irtózik az erőszak minden formájától, akkor is hogy ki volt borulva, amikor valamelyik verbális verőembere azt írta Hadházyról, hogy a földre kéne lökni, »ha foggal tompít, nem baj. Sőt…«, oh, wait! Összekevertem valamit, mert akkor nem szólt semmit, mint ahogy akkor sem, amikor egy panzióst elüldöztek Őcsényről, mert menekült gyermekeket szándékozott befogadni. De nem, megint tévedtem, hiszen akkor megszólalt, azt mondta, hogy »nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket«, mármint az őcsényi polgárok, akik fenyegetéssel és kerekeinek (nem a panziós, hanem a furgonja) kiszúrásával nyilvánítottak véleményt, de persze sorolhatnám reggelig a Fidesz-hívő, nagyvonalúan írástudónak nevezhető aljanép szöveges formában vagy szóban elhangzott, adott esetben tettlegességig fajuló megnyilvánulásait az elmúlt évekből, amikor a gyűlöletkeltés megállítása egyáltalán nem merült fel a miniszterelnök részéről.

Charlie Kirk halála borzalmas veszteség, mert most már senki sem tudja észérvekkel meggyőzni arról, hogy az általa képviselt nézetek vállalhatatlan baromságok,

hiszen attól, hogy az ostobáknak azzal hízelgünk, hogy ostobának lenni jó, meg különben is nagyon sokan vannak, hát szavazzanak Donald Trumpra, talán jobban érzik majd magukat, de a világ rosszabb hely lesz, mint előtte volt. Nem győzheti meg már őt senki, és ezzel mindenki vesztett.

A legtöbbet az értelem.”

