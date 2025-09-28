Fordulópont közeleg – Kína így törne élre az űrversenyben

A kínai űrszektor – amely állami tulajdonban van – új gyártási filozófiát vezet be, amely az autóiparban alkalmazott gyártási elveken alapul – írta az SCMP.

A rendszer célja, hogy a űripari-technológiai eszközöket nemcsak gyorsan, hanem azonos minőségben, alacsonyabb költséggel és nagyobb rugalmassággal állítsák elő.

A lap felidézte, hogy az űripari gyártás eddig úgy működött, hogy az alkatrészeket előrejelzések és ütemtervek alapján gyártották, ami gyakran vezetett eltérésekhez, késésekhez és túlzott készletfelhalmozáshoz. Az új modell ugyanakkor megfordítja ezt a logikát: az üzem csak akkor kér alkatrészeket a beszállítóktól, amikor azokra szükség van, és csak annyit, amennyi valóban nélkülözhetetlen.

A Toyota rendszere új időszámítást hozhat

Mint írták, a Toyota által a 20. század közepén kifejlesztett rendszer most a kínaiak űriparában nyer alkalmazást. A just-in-time, keresletvezérelt logika szerint a rakéták és műholdak gyártásában minden szakasz csak akkor indul el, amikor az azt követő fázis jelzi az igényt.