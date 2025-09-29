Folytatódik az őrület: bevásárlóközpontok parkolójában vadásznak civilekre az ukrán kényszersorozók (VIDEÓ)

Harkivban a helyi hadkiegészítő parancsnokság, a TCK emberei a bevásárlóközpontok és a közintézmények parkolóiban rabolják el a férfiakat és viszik őket a frontra – akaratuk ellenére.

Újabb felvételek mutatják be a kényszersorozás kegyetlen módszerét, amellyel az ukrán vezetés a fronton folyamatosan fogyatkozó katonák számát igyekszik növelni – írja a Magyar Nemzet.

Azonban a felvételek is remekül illusztrálják, hogy már a lakosságnak is elege van a rájuk gyakorolt terrorból. Több férfi is konkrétan harcba száll, vagy elbújik a TCK emberi elől.