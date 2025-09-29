Ft
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
TCK Harkivban őrület terror kényszersorozás katona

Folytatódik az őrület: bevásárlóközpontok parkolójában vadásznak civilekre az ukrán kényszersorozók (VIDEÓ)

2025. szeptember 29. 18:29

Hiába a lakosság felháborodása, tovább folytatódik a Zelenszkij-féle terror.

2025. szeptember 29. 18:29
null

Harkivban a helyi hadkiegészítő parancsnokság, a TCK emberei a bevásárlóközpontok és a közintézmények parkolóiban rabolják el a férfiakat és viszik őket a frontra – akaratuk ellenére.

Újabb felvételek mutatják be a kényszersorozás kegyetlen módszerét, amellyel az ukrán vezetés a fronton folyamatosan fogyatkozó katonák számát igyekszik növelni – írja a Magyar Nemzet.

Azonban a felvételek is remekül illusztrálják, hogy már a lakosságnak is elege van a rájuk gyakorolt terrorból. Több férfi is konkrétan harcba száll, vagy elbújik a TCK emberi elől.

A lakossági elégedetlenségre válaszul, az ukrán vezetés nem hogy lazítana, folyamatosan bővítik a kényszersorozók hatáskörét.

Az új mozgósítási törvény alapján már a 25 éves férfiak is hadkötelesek, illetve a tartalékosok behívását is kiterjesztették.

Nyitókép: Képernyőfotó 

 

Totenkopf
2025. szeptember 29. 19:03
gullwing 2025. szeptember 29. 18:50 Azért a nép az istenadta eltűri.... Miért ne? A birka fajtádat is meglopja és átbassza a kormány, mégis örömmel nyaljátok tisztára a seggüket. :)
Válasz erre
0
0
Totenkopf
•••
2025. szeptember 29. 19:02 Szerkesztve
Helyes. Még több kárpátaljai magyart a frontra, ahol orosz fegyverek döglesztik meg. Putyin előre!
Válasz erre
0
0
Bodzay
2025. szeptember 29. 19:00
Történelmi analógiák szerint egy bizonyos pont után nincs visszaút. Mi van a háttérben, ki tudja?
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 29. 18:50
Azért a nép az istenadta eltűri....
Válasz erre
0
1
