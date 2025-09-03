Főhet a feje Donald Tusknak: borsot törtek az orra alá Washingtonban

Megkapta az első küldetését Tusk: kiderült, mit kell tennie az összes nemzetközi tárgyaláson
A feladat adott.
Miközben Nawrocki másodszor is találkozhat Donald Trumppal a Fehér Házban, addig Tusk teljesen kimarad az amerikai kapcsolattartásból.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök komoly diplomáciai csapdába került – írja a PestiSrácok. Miközben Karol Nawrocki köztársasági elnök másodszor is találkozhat Donald Trumppal a Fehér Házban, addig a kormányfő teljesen kimarad az amerikai kapcsolattartásból.
A helyzet annál kellemetlenebb, mert Tusk a 2023-as kampányban súlyos kijelentéseket tett Trump orosz kapcsolatairól, majd kormányfőként letagadta saját szavait. Ez azonban tovább rombolta hitelességét, és diplomáciai mozgásterét mára szinte nullára csökkentette.
Tusk ráadásul hiányzott abból a delegációból is, amely Volodimir Zelenszkij támogatására érkezett Washingtonba.
Bár az EU vezetői – köztük Ursula von der Leyen – próbáltak kapcsolatokat építeni az új amerikai adminisztrációval, Trump kifejezetten hűvösen fogadta őket. A lengyel kormányfő távolléte így különösen szembetűnő volt, és világossá vált, hogy Varsó hivatalos képviseletét jelenleg egyedül Nawrocki látja el Washingtonban.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Tusk a külügyminisztériumon keresztül próbálta irányítani az elnök amerikai tárgyalásait, ám ezekre Nawrocki szóvivője legyintett.
A miniszterelnök később az alkotmányos szabályokra hivatkozott, mondván, az elnöki hivatalnak alkalmazkodnia kell a kormány külpolitikai irányvonalához.
Ezzel szemben a PiS és Nawrocki környezete azt hangsúlyozza: az elnök Lengyelország egészét képviseli, és nem a kormány szóvivője.
A diplomáciai realitás azonban egyértelmű: jelenleg Nawrocki az egyetlen lengyel vezető, aki közvetlen kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal.
Ez Lengyelország érdekeit szolgálja, még ha Tusk számára politikailag kellemetlen is. A kormányfő ugyan próbálja bagatellizálni a helyzetet, de a tény változatlan: Varsó külpolitikai súlyát jelenleg nem a miniszterelnök, hanem az államfő tartja fenn – miközben Tusk számára csak egy lehetőség maradt volna, bocsánatot kérni Trumptól.
Ez azonban olyasmi, amit ellenfelei szerint egy nagyformátumú államférfi tudna csak megtenni.
A miniszterelnök arra is választ adott, hogy miért mernek pimaszkodni Magyarországgal az ukránok.
Nyitókép: Artur Widak / AFP