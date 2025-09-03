Főhet a feje Donald Tusknak: borsot törtek az orra alá Washingtonban

Donald Tusk lengyel miniszterelnök komoly diplomáciai csapdába került – írja a PestiSrácok. Miközben Karol Nawrocki köztársasági elnök másodszor is találkozhat Donald Trumppal a Fehér Házban, addig a kormányfő teljesen kimarad az amerikai kapcsolattartásból.

A helyzet annál kellemetlenebb, mert Tusk a 2023-as kampányban súlyos kijelentéseket tett Trump orosz kapcsolatairól, majd kormányfőként letagadta saját szavait. Ez azonban tovább rombolta hitelességét, és diplomáciai mozgásterét mára szinte nullára csökkentette.

Tusk ráadásul hiányzott abból a delegációból is, amely Volodimir Zelenszkij támogatására érkezett Washingtonba.

Bár az EU vezetői – köztük Ursula von der Leyen – próbáltak kapcsolatokat építeni az új amerikai adminisztrációval, Trump kifejezetten hűvösen fogadta őket. A lengyel kormányfő távolléte így különösen szembetűnő volt, és világossá vált, hogy Varsó hivatalos képviseletét jelenleg egyedül Nawrocki látja el Washingtonban.