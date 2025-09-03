Ft
Karol Nawrocki Lengyelország kapcsolat Trump Donald Tusk

Főhet a feje Donald Tusknak: borsot törtek az orra alá Washingtonban

2025. szeptember 03. 16:03

Miközben Nawrocki másodszor is találkozhat Donald Trumppal a Fehér Házban, addig Tusk teljesen kimarad az amerikai kapcsolattartásból.

2025. szeptember 03. 16:03
null

Donald Tusk lengyel miniszterelnök komoly diplomáciai csapdába került – írja a PestiSrácok. Miközben Karol Nawrocki köztársasági elnök másodszor is találkozhat Donald Trumppal a Fehér Házban, addig a kormányfő teljesen kimarad az amerikai kapcsolattartásból. 

A helyzet annál kellemetlenebb, mert Tusk a 2023-as kampányban súlyos kijelentéseket tett Trump orosz kapcsolatairól, majd kormányfőként letagadta saját szavait. Ez azonban tovább rombolta hitelességét, és diplomáciai mozgásterét mára szinte nullára csökkentette.

Tusk ráadásul hiányzott abból a delegációból is, amely Volodimir Zelenszkij támogatására érkezett Washingtonba. 

Bár az EU vezetői – köztük Ursula von der Leyen – próbáltak kapcsolatokat építeni az új amerikai adminisztrációval, Trump kifejezetten hűvösen fogadta őket. A lengyel kormányfő távolléte így különösen szembetűnő volt, és világossá vált, hogy Varsó hivatalos képviseletét jelenleg egyedül Nawrocki látja el Washingtonban.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Tusk a külügyminisztériumon keresztül próbálta irányítani az elnök amerikai tárgyalásait, ám ezekre Nawrocki szóvivője legyintett. 

A miniszterelnök később az alkotmányos szabályokra hivatkozott, mondván, az elnöki hivatalnak alkalmazkodnia kell a kormány külpolitikai irányvonalához. 

Ezzel szemben a PiS és Nawrocki környezete azt hangsúlyozza: az elnök Lengyelország egészét képviseli, és nem a kormány szóvivője.

A diplomáciai realitás azonban egyértelmű: jelenleg Nawrocki az egyetlen lengyel vezető, aki közvetlen kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal. 

Ez Lengyelország érdekeit szolgálja, még ha Tusk számára politikailag kellemetlen is. A kormányfő ugyan próbálja bagatellizálni a helyzetet, de a tény változatlan: Varsó külpolitikai súlyát jelenleg nem a miniszterelnök, hanem az államfő tartja fenn – miközben Tusk számára csak egy lehetőség maradt volna, bocsánatot kérni Trumptól. 

Ez azonban olyasmi, amit ellenfelei szerint egy nagyformátumú államférfi tudna csak megtenni.

Nyitókép: Artur Widak / AFP

angie1
2025. szeptember 03. 17:10
A csicskát csicskaként kezelik!
Válasz erre
0
0
Laszlo63
2025. szeptember 03. 16:58
Miért is tárgyalna egy szuverén állam vezetője egy csicskával? A megbízókkal talán lenne mit beszélni, de a csicsával minek? (A dán Mette F. sem tud Trump közelébe kerülni pedig nagyon szeretne, de a dán "elit" annyiszor beszólt már Trumpnak hogy most inkább csak sunnyognak, hogy ök ott sem voltak. Egy emberünk sem volt a grønlandi cirkusz idején akivel az amcsik komolyan szóba álltak volna.)
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. szeptember 03. 16:41
Így jártál,Tuskó. Nem ártana elgondolkodni bizonyos dolgokon,csak attól tartok,nincs mivel.
Válasz erre
2
0
vandras-2
2025. szeptember 03. 16:23
Egy kis ország miniszterelnökét simán le lehet Putyin bérencezni ,mindenféle bizonyíték ,és következmény nélkül . Azonban egy esélyes amerikai elnökjelöltnél ezt tízszer meg kellett volna gondolni. Aki ennyire kretén az így jár.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!