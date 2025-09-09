Ft
09. 09.
kedd
09. 09.
kedd
orosz energiahordozók Magyarország Ukrajna orosz energia Donald Trump Szlovákia

Financial Times: Trump nyomást gyakorolhat Magyarországra és Szlovákiára, hogy váljon le az orosz energiáról

2025. szeptember 09. 07:40

A gond csak az, hogy egyelőre nincs alternatíva.

2025. szeptember 09. 07:40
null

A Financial Times arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök az európai vezetőkkel tartott telefonbeszélgetés után döntött az oroszokat sújtó büntetésekről és az Ukrajnának nyújtott katonai segély növeléséről. 

A lap szerint a Fehér Ház arra szólította az európai országokat, hogy váljanak le az orosz energiáról, emiatt nyomást gyakorolnak Magyarországra és Szlovákiára.

 Arról nincs tudomásunk, milyen alternatívát ajánlanak ehelyett, mert számos cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a nagy szavakkal szemben állnak a tények: az orosz energiát kiváltani csak borzalmas áron tudná a magyar gazdaság, amit úgy tűnik, senki se fizetne ki helyette.

A Financial Times szerint az orosz gazdaság nagyban függ az értékesített nyersanyagoktól, így egyre nagyobb nyomás alatt van, de a másik nehézség az, hogy az Ukrajnára nehezedő katonai nyomás sem csökken.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az „elszántak koalíciójának” több tagállama sem akar csapatokat küldeni Ukrajnába, a kérdést a Kreml beleegyezéséhez kötnék. Kijevnek Washington segíthet a légvédelem megerősítésében, míg Európa haditengerészeti támogatást nyújtana, írják. Hozzátették: 

Donald Trumpnak „nem Ukrajna megvédése az elsődleges”, 

így Európának szüksége lehet egy B-tervre.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

 

