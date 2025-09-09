Financial Times: Trump nyomást gyakorolhat Magyarországra és Szlovákiára, hogy váljon le az orosz energiáról

Nem csak Magyarország retteghet: beláthatatlan következményei lehetnek az orosz energia hiányának
Orosz energiahordozók hiányában a fűtési költségek minimum háromszorosára, az áramszámlák a kétszeresére emelkednének. Ez nem vicc.
A gond csak az, hogy egyelőre nincs alternatíva.
A Financial Times arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök az európai vezetőkkel tartott telefonbeszélgetés után döntött az oroszokat sújtó büntetésekről és az Ukrajnának nyújtott katonai segély növeléséről.
A lap szerint a Fehér Ház arra szólította az európai országokat, hogy váljanak le az orosz energiáról, emiatt nyomást gyakorolnak Magyarországra és Szlovákiára.
Arról nincs tudomásunk, milyen alternatívát ajánlanak ehelyett, mert számos cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a nagy szavakkal szemben állnak a tények: az orosz energiát kiváltani csak borzalmas áron tudná a magyar gazdaság, amit úgy tűnik, senki se fizetne ki helyette.
A Financial Times szerint az orosz gazdaság nagyban függ az értékesített nyersanyagoktól, így egyre nagyobb nyomás alatt van, de a másik nehézség az, hogy az Ukrajnára nehezedő katonai nyomás sem csökken.
A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az „elszántak koalíciójának” több tagállama sem akar csapatokat küldeni Ukrajnába, a kérdést a Kreml beleegyezéséhez kötnék. Kijevnek Washington segíthet a légvédelem megerősítésében, míg Európa haditengerészeti támogatást nyújtana, írják. Hozzátették:
Donald Trumpnak „nem Ukrajna megvédése az elsődleges”,
így Európának szüksége lehet egy B-tervre.
Steiner Attila államtitkár szerint a mostani uniós javaslat örökre elvágná Európát az olcsó orosz energiahordozóktól.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver
