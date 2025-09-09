Financial Times: Trump nyomást gyakorolhat Magyarországra és Szlovákiára, hogy váljon le az orosz energiáról

A Financial Times arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök az európai vezetőkkel tartott telefonbeszélgetés után döntött az oroszokat sújtó büntetésekről és az Ukrajnának nyújtott katonai segély növeléséről.

A lap szerint a Fehér Ház arra szólította az európai országokat, hogy váljanak le az orosz energiáról, emiatt nyomást gyakorolnak Magyarországra és Szlovákiára.

Arról nincs tudomásunk, milyen alternatívát ajánlanak ehelyett, mert számos cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a nagy szavakkal szemben állnak a tények: az orosz energiát kiváltani csak borzalmas áron tudná a magyar gazdaság, amit úgy tűnik, senki se fizetne ki helyette.