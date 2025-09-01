Felháborító: elkezdtek mosdatni egy tömeggyilkost Amerikában

Igazi hős: testével védte osztálytársát a golyóktól a minneapolisi iskolai lövöldözés egyik áldozata
Mindössze tízéves gyerekekről van szó.
Kitett magáért a New York Times.
A liberálisok tisztára akarják mosni a keresztényeket lemészárló minneapolisi transz ámokfutót, ugyanis szerintük ő a valódi áldozat, a keresztények pedig már-már szinte az elkövetők. A New York Times szerint felháborító, hogy a konzervatívok a transz emberek elleni uszításra minden lehetőséget megragadva kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a tettes szexuális identitásának.
Eközben nem tanúsítanak megértést a „népbetegségnek számító mentális egészségügyi kihívások iránt”, amelyben az amerikai fiatalok szenvednek.
Az elkövető súlyos önértékelési nehézségekkel és önutálattal küzdött, amin gyakran a nemátalakító műtét tud csak segíteni. A lap szerint eközben Donald Trump amerikai elnök és számos republikánus állam tovább szítják a kirekesztést a transzok ellen azáltal, hogy korlátozni akarják a transzneműség hivatalos elismerését az élet számtalan területén – jogosítványokon való feltüntetéstől kezdve a mosdóhasználatig.
Ezzel pedig azt sugallják a liberálisok, hogy a mészárló a valódi áldozat, a konzervatívok pedig az elkövetők.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindössze tízéves gyerekekről van szó.
Nyitókép: Tom BAKER / AFP