Felháborító: elkezdtek mosdatni egy tömeggyilkost Amerikában

A liberálisok tisztára akarják mosni a keresztényeket lemészárló minneapolisi transz ámokfutót, ugyanis szerintük ő a valódi áldozat, a keresztények pedig már-már szinte az elkövetők. A New York Times szerint felháborító, hogy a konzervatívok a transz emberek elleni uszításra minden lehetőséget megragadva kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a tettes szexuális identitásának.

Eközben nem tanúsítanak megértést a „népbetegségnek számító mentális egészségügyi kihívások iránt”, amelyben az amerikai fiatalok szenvednek.

Az elkövető súlyos önértékelési nehézségekkel és önutálattal küzdött, amin gyakran a nemátalakító műtét tud csak segíteni. A lap szerint eközben Donald Trump amerikai elnök és számos republikánus állam tovább szítják a kirekesztést a transzok ellen azáltal, hogy korlátozni akarják a transzneműség hivatalos elismerését az élet számtalan területén – jogosítványokon való feltüntetéstől kezdve a mosdóhasználatig.