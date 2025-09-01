Ft
Minneapolis mészárlás transzneműség Donald Trump transznemű gyilkos Egyesült Államok

Felháborító: elkezdtek mosdatni egy tömeggyilkost Amerikában

2025. szeptember 01. 16:54

Kitett magáért a New York Times.

2025. szeptember 01. 16:54
null

A liberálisok tisztára akarják mosni a keresztényeket lemészárló minneapolisi transz ámokfutót, ugyanis szerintük ő a valódi áldozat, a keresztények pedig már-már szinte az elkövetők. A New York Times szerint felháborító, hogy a konzervatívok a transz emberek elleni uszításra minden lehetőséget megragadva kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a tettes szexuális identitásának.

Eközben nem tanúsítanak megértést a „népbetegségnek számító mentális egészségügyi kihívások iránt”, amelyben az amerikai fiatalok szenvednek.

Az elkövető súlyos önértékelési nehézségekkel és önutálattal küzdött, amin gyakran a nemátalakító műtét tud csak segíteni. A lap szerint eközben Donald Trump amerikai elnök és számos republikánus állam tovább szítják a kirekesztést a transzok ellen azáltal, hogy korlátozni akarják a transzneműség hivatalos elismerését az élet számtalan területén – jogosítványokon való feltüntetéstől kezdve a mosdóhasználatig.

Ezzel pedig azt sugallják a liberálisok, hogy a mészárló a valódi áldozat, a konzervatívok pedig az elkövetők.

Nyitókép: Tom BAKER / AFP

survivor
2025. szeptember 01. 18:16
Tény: a keresztény doktrínák NEM segítik a híveiket a normális szexben. A csont katkó apámat elvitte a bátyja a kupiba, és aztán nagy puncivadász lett belőle... :-) na az még at1920-30 as években volt...
survivor
•••
2025. szeptember 01. 18:13 Szerkesztve
Mindig mondtam: a fiatal maszturbáljon, próbáljon férfias/nőies mintákat követni. (Ha tetszik, igen, menjen kupiba...egy sikeres heteroszex NAGYON növeli az önértékelést. ) És tanuljon, tanuljon....
survivor
2025. szeptember 01. 18:10
"Az elkövető súlyos önértékelési nehézségekkel és önutálattal küzdött, amin gyakran a nemátalakító műtét tud csak segíteni. " Ha valaki utálja magát és nem tudja elfogadni, úgy amilyen ( kb. minden tini így kezdi) akkor fel kell nőnie. Ha levágják a pöcsét , akkor se lesz jobb. Ha ciszként boldogtalan akkor heréltként/ kasztráltként/eunuchként se lesz boldog..
Karvaly
2025. szeptember 01. 17:47
Hadd találjam ki, ha egy keresztény ember vallási meggyőződésből lövöldözne valami transz találkahelyen, akkor egyből "felháborodnának, hogy a keresztény emberek elleni uszításra minden lehetőséget megragadva kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a tettes vallás identitásának." Ahogy azt pontosan látni is lehetett, amikor a mohamedán terrorhullám után megjött a válasz Christchurch-ben. Ja nem, hát persze, hogy nem, miért is gondoltam, hogy az önmagát függetlennek és objektívnak mondók tényleg függetlenek és objektívek lennének?
