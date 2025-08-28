Ft
Minneapolis templom lövöldözés gyerek áldozat

Igazi hős: testével védte osztálytársát a golyóktól a minneapolisi iskolai lövöldözés egyik áldozata

2025. augusztus 28. 20:43

Mindössze tízéves gyerekekről van szó.

2025. augusztus 28. 20:43
null

Mint azt megírtuk: szerdán reggel lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban, Minneapolis városában. A vérengzés egy templomban tartott misén történt, amelyen gyerekek is részt vettek. A támadásban két gyermek meghalt, további 17-en megsérültek. Az FBI gyűlölet-bűncselekményként, kifejezetten katolikusok elleni támadásként vizsgálja az esetet.

Támadás és hősies helytállás

A támadót, a 23 éves Robin Westmant, a helyszínen holtan találták – végül önmagával is végzett. A nyomozók fegyvereken és füstgránáton kívül egy kiáltványt is találtak, amelyet Westman a lövöldözés időpontjára időzítve akart közzétenni a YouTube-on – írja a BBC.

A portál kifejti, hogy a túlélők közül többen megrázó beszámolókat adtak. Egy tízéves fiú, Weston Halsne elmondta: 

barátja, Victor a testével védte meg őt a golyóktól, de közben hátba lőtték. 

Nagyon aggódtam érte, de most már úgy tűnik, jobban van” – mondta a gyermek a helyi sajtónak.

A BBC riportja szerint a környéken élők először nem hitték el, hogy lövések zaját hallják. Egy férfi úgy fogalmazott, „olyan volt, mintha szögbelövőt használnának”, míg mások csak akkor döbbentek rá a valóságra, amikor vérző gyerekeket láttak kijönni a templomból. Egy szomszéd, Patrick Scallen három gyermeket segített biztonságos helyre menekülni, köztük egy kislányt, aki fejsebet szenvedett.

Ezt is ajánljuk a témában

A portál arról is ír, hogy szerda este több száz ember gyűlt össze egy közeli iskolában tartott virrasztáson az áldozatokért. A sérültek többsége várhatóan felépül, néhányukat már kiengedték a kórházból.

A minnesotai kormányzó, Tim Walz úgy fogalmazott: 

Ez sajnos túl gyakori, nemcsak itt, hanem az egész országban.” 

Donald Trump amerikai elnök részvétét fejezte ki, és elrendelte, hogy a Fehér Házon félárbócra engedjék a nemzeti lobogót. A katolikus egyházfő, Leo pápa – az első amerikai pápa – „mélyen elszomorodott” nyilatkozatban emlékezett meg a fiatal áldozatokról.

A támadó háttere

A BBc cikke szerint Westman egykor a templomhoz tartozó iskola tanulója volt, édesanyja is dolgozott ott. A rendőrség közlése szerint nem volt jelentős bűnügyi előélete, és egyedül követte el a támadást. 

Bírósági iratok szerint 2020-ban változtatta meg a nevét Robertről Robinra, amikortól hivatalosan nőként azonosította magát.

Nyitókép: TOM BAKER | AFP

