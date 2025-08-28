Igazi hős: testével védte osztálytársát a golyóktól a minneapolisi iskolai lövöldözés egyik áldozata

Mint azt megírtuk: szerdán reggel lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban, Minneapolis városában. A vérengzés egy templomban tartott misén történt, amelyen gyerekek is részt vettek. A támadásban két gyermek meghalt, további 17-en megsérültek. Az FBI gyűlölet-bűncselekményként, kifejezetten katolikusok elleni támadásként vizsgálja az esetet.

Támadás és hősies helytállás

A támadót, a 23 éves Robin Westmant, a helyszínen holtan találták – végül önmagával is végzett. A nyomozók fegyvereken és füstgránáton kívül egy kiáltványt is találtak, amelyet Westman a lövöldözés időpontjára időzítve akart közzétenni a YouTube-on – írja a BBC.

A portál kifejti, hogy a túlélők közül többen megrázó beszámolókat adtak. Egy tízéves fiú, Weston Halsne elmondta:

barátja, Victor a testével védte meg őt a golyóktól, de közben hátba lőtték.

„Nagyon aggódtam érte, de most már úgy tűnik, jobban van” – mondta a gyermek a helyi sajtónak.

A BBC riportja szerint a környéken élők először nem hitték el, hogy lövések zaját hallják. Egy férfi úgy fogalmazott, „olyan volt, mintha szögbelövőt használnának”, míg mások csak akkor döbbentek rá a valóságra, amikor vérző gyerekeket láttak kijönni a templomból. Egy szomszéd, Patrick Scallen három gyermeket segített biztonságos helyre menekülni, köztük egy kislányt, aki fejsebet szenvedett.