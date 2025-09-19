Fél Donald Trumptól, ezért nem utazik Amerikába Európa első transznemű minisztere

Nem utazik a belga delegációval az Egyesült Államokba az egykori miniszterelnök-helyettes, Európa első transznemű minisztere, mert fél Donald Trumptól – tudta meg a Politico.

A transznemű Petra De Sutter, aki korábban a belga zöld párt EP-képviselője és az ország miniszterelnök-helyettese is volt, tagja lett volna annak a kereskedelmi delegációnak, amely októberben utazik Los Angelesbe és San Franciscóba, de végül úgy döntött, mégsem kíséri el a többieket. Döntését azzal indokolta, hogy a jelenlegi konzervatív amerikai vezetés miatt

„bajba keveredne”, és megjelenésével „diplomáciai botrányt okozna”.

De Sutter arra alapozza a félelmét, hogy Donald Trump év elején kiadott egy rendeletet, amelynek értelmében az Egyesült Államokban csak a férfi és a nő nemet ismerik el, a hivatalos iratokból is eltávolítják a „nem bináris” és egyéb lehetőségeket.

A Politicóhoz eljuttatott üzenetében De Sutter azt írta, nem akar semmiféle diplomáciai botrányt. „Végül is korábban miniszterelnök-helyettes voltam” – indokolja.