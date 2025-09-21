Exkluzív: 20:00-kor élőben közvetíti a Mandiner Charlie Kirk temetését

A búskomor magyar és az erős forint paradoxona

1830-ban egy angol úriember azt írta rólunk, magyarokról, hogy minden dalunk sirató, minden versünk panasz. Két évszázad telt el, és lám, most, amikor a forint szárnyal, mi akkor is panaszkodunk. A közgazdászok ünnepelnek, a vásárlóerőnk nő, mi viszont Ausztriában azon sopánkodunk, hogy minden olcsóbb, mint otthon. Sebestyén Géza írása.