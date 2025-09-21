Ft
09. 21.
vasárnap
09. 21.
vasárnap
Charlie Kirk Kiss Rajmunddal demonstráció Donald Trump Hoppál Hunor

Exkluzív: 20:00-kor élőben közvetíti a Mandiner Charlie Kirk temetését

2025. szeptember 21. 16:25

Kövesse ön is adásunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

2025. szeptember 21. 16:25
null

Charlie Kirköt megölték a balliberális oldal gyűlölködése eredményeképpen. 

A Mandiner élő adással jelentkezik a temetéséről!

Kirk egy olyan fiatal republikánus ikon volt, aki elmerte mondani a véleményét. Adásunkban élőben kapcsoljuk Kirk temetését, ahol Donald Trump és Jd. Vance is felszólal majd. Az élő közvetítésünknek külön izgalmas eleme, hogy hazánkban a temetéssel egy időben, pont azok a progresszív politikai erők tartanak demonstrációt, akiknek a hergelése Kirk halálát okozhatta. 

Kövesse élő közvetítésünket!

 Móna Márkkal, Hoppál Hunorral, Kiss Rajmunddal és Talabér Krisztiánnal elemzésekkel is készülünk.

A közvetítés este 20:00-kor kezdődik a Mandiner YouTube-csatornáján. 

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
red-bullshit
2025. szeptember 21. 16:48
Jó lenne letiltani a hozzászólásokat mert ide fog jönni az élvezkedő szar.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. szeptember 21. 16:47
A fideszgyulák 99 százaléka azt se tudta, hogy a fickó a világon van.
Válasz erre
0
1
karcos-2
2025. szeptember 21. 16:33
Majka és Krubi inspirálhatta Charlie Kirk gyilkosát
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!