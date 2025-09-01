A liberális Tusk-kormány a családok ellen fordult: így erőltetik a szexuális propagandát a lengyel iskolákban
Az egyház távol tartaná a gyermekeket a programtól.
Szó szerint elkapják a fiatalokat.
Ukrajnában tovább folytatódik a kényszersorozás. Ezúttal egy olyan videó került nyilvánosságra, amin jól látszik, hogy
Zelenszkij toborzói szó szerint futva kergetnek egy fiatalt az utcán.
Az ukrajnai kényszersorozást ország szerte káosz kíséri. A családok rettegve, tehetetlenül nézik végig, hogy elhurcolják a hozzátartozóikat.
