09. 01.
hétfő
család Ukrajnában káosz Zelenszkij kényszersorozás

Elképesztő jelenet: futva üldöztek egy fiatal férfit Zelenszkij toborzói (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 13:22

Szó szerint elkapják a fiatalokat.

2025. szeptember 01. 13:22
null

Ukrajnában tovább folytatódik a kényszersorozás. Ezúttal egy olyan videó került nyilvánosságra, amin jól látszik, hogy 

Zelenszkij toborzói szó szerint futva kergetnek egy fiatalt az utcán.

Az ukrajnai kényszersorozást ország szerte káosz kíséri. A családok rettegve, tehetetlenül nézik végig, hogy elhurcolják a hozzátartozóikat.

Nyitókép: SERGEY BOBOK / AFP

***

 

zrx8
2025. szeptember 01. 14:55
Ha lenne egy kis életösztönük a fiataloknak Hoholiában, mind sábeszdeklit hordana az utcán.
Válasz erre
2
0
allen9
2025. szeptember 01. 14:32
Ukrajna lakosság most kb. 20 millió lehet. Akad még vagy 1 millió fiatal akit el lehet kapni. Ha majd ők már mind nyugatra szöktek, akkor már csak az 50+ korosztály marad az országban (és a lányok is le fognak lécelni fiúk nélkül). Ez jó hír. Mert ha az oroszok viszik Harkovot, Zaporozsijét, Odesszát, Herszont, akkor a maradék Ukrajna egy 10 milliós állam lesz, ahol a lakosság 50+ éves, és ők nem fogják teleszülni az országot. Hála az égnek így 30 év múlva nem lesz Ukrajna. Még megélem! :D
Válasz erre
5
0
karakter-2
2025. szeptember 01. 14:26
Hogy kellett volna üldözniük? Kúszva, vagy békaugrásban?
Válasz erre
0
1
kbexxx
•••
2025. szeptember 01. 14:24 Szerkesztve
Közép korosztály fogyóban jöhetnek a fiatalok, a Nők . De nem értem miben bíznak hogy majd velük győzelemre viszik a háborújukat. De fiataloknak lehetne annyi esze hogy nem Bujkálva teszi meg az utat fától fáig hanem jól láthatóan..mikor tudhatja hogy csak megàll mellette egy jármű és viszik. Ha kiszúrják ! Úgy kellene viselkedniük mintha 1 kijárási tilalmat kivánnák megszegni A videóról annyit hogy ott az a másik barom aki mellett elfut az üldozött ,nem fél ha nem megy az egyik viszik a másikat ,ez meg csak bámészkodik..!?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!