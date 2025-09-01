Elképesztő jelenet: futva üldöztek egy fiatal férfit Zelenszkij toborzói (VIDEÓ)

Ukrajnában tovább folytatódik a kényszersorozás. Ezúttal egy olyan videó került nyilvánosságra, amin jól látszik, hogy

Zelenszkij toborzói szó szerint futva kergetnek egy fiatalt az utcán.

Az ukrajnai kényszersorozást ország szerte káosz kíséri. A családok rettegve, tehetetlenül nézik végig, hogy elhurcolják a hozzátartozóikat.

Nyitókép: SERGEY BOBOK / AFP

***