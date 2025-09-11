Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Charlie Kirk woke jobboldal Izrael Trump

Elborzaszt, ami történt

2025. szeptember 11. 07:34

Úgy érezni, mintha valamilyen fordulóponthoz érkezett volna az Egyesült Államok, s picit velük együtt a világ is.

2025. szeptember 11. 07:34
null
Kulifai Máté
Kulifai Máté
Facebook

„Felfoghatatlan gonoszság

Charlie Kirk egyfajta példakép volt számomra. Evangéliumi keresztényként olyan természetesen, bátran és profin tudta megvallani és meg is védeni a Jézus Krisztusba vetett hitét - ami irigylésre méltó volt. Mindemellett a közéleti befolyása hatalmas volt: amerikai fiatalok százezreinek, millióinak nyitotta ki a szemét, hogy az egyetemeken terjedő őrült woke és cancel culture helyett büszkén és bátran képviseljék azokat az értékeket, amikben hisznek.

Egészen fiatalon már tudta, hogy mi a küldetése a Turning Point USA-val, és azt végig is vitte. Rendszeresen egyeztetett az ország legnagyobb hatalmú embereivel, Trump szoros szövetségese lett - egyes elemzők szerint részben a győzelmét is neki köszönheti - mert kiváló retorikájával, magas intelligenciájával megnyerte számára a fiatal szavazóréteget. Elképesztő munkát rakott bele a kampányba. Meg is lett az eredménye. 

Mindössze 31 éves volt, mindössze egy évvel fiatalabb nálam. Két gyermek büszke édesapja, Erica szerető férje. Feleségével fiatal hívőknek, és házasoknak is adtak tanácsokat, hogyan lehet erkölcsös életet élni, legyőzve a bűnöket, ellenállni a kísértéseknek. 

Példakép volt azért is, mert büszkén és nyíltan képviselte a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás értékeit, állt ki Izrael mellett, annak ellenére, hogy az amerikai jobboldalon megannyi influenszer most radikálisan anticionista irányt vett. Ő nem. Ő tudta, hogy mit jelent a bibliai földekre való visszatérés a keresztények számára, melyek a próféciák, amelyeknek be kell teljesedniük. 

Nagyon inspiráló volt az a műfaj is, amelyet a mai napig vitt: az egyetemi kampuszokon teljesen nyíltan hívott vitára bárkit, akinek volt kérdése, vagy véleménye. Baloldaliak és jobboldaliak, ateisták, vagy keresztények, liberálisok vagy konzervatívok. Mindig igyekezett kulturáltan és korrekten viselkedni mindenkivel, megvédeni a vitapartnereket a fújolástól, a többség vehemens reakciójától. Tiszteletteljes volt a politikai ellenfelek irányába is, de határozott és erélyes, ha fontos ügyekről volt szó. 

A kegyetlen meggyilkolásáról készült felvételek valósággal sokkoltak. Egy most még ismeretlen merénylő, 180 méteres távolságból, egy utahi rendezvényén lőtte nyakon. A kórházba még elvitték, az elképesztő vérveszteség ellenére - de megmenteni már nem tudták. 

Mélyen ördögi gyilkosság volt ez, több mint egy személyes tragédia. Milliók szerették és imádkoztak érte, mindkét oldalon. (Akadtak persze olyan gátlástalan emberek, akik igazolva látják a gyilkosságot (MSNBC műsorvezető), vagy éppen ünnepelték azt (iszlamisták)

Úgy érezni, mintha valamilyen fordulóponthoz érkezett volna az Egyesült Államok, s picit velük együtt a világ is. Utoljára talán október 7-én, vagy szeptember 11-én éreztem ilyet. Nem tudom, megmagyarázni, hogy miért. Mintha valami korszakváltás lenne megint.

Elborzaszt, ami történt.

Mélyen együttérzek a családjával, az Úr adjon nekik vígasztalást. 

Ennek a vesztébe rohanó világnak pedig még kegyelmet, ameddig még lehetséges.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Laura SEGALL / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
puszt
2025. szeptember 11. 08:22
Madarat tolláról, embert ̶b̶a̶r̶á̶t̶j̶á̶r̶ó̶l̶ példaképéről ismerni meg... Ő is a hülyék etetője volt, és a hülyékből élt!
Válasz erre
1
1
k
2025. szeptember 11. 08:12
Az a liberális diktatúra ami meggyilkolta Charlie Kirket, az visel háborút Ukrajnában , és az a gyilkos liberális diktatúra tartja fogságba és irányítja az Európai Unió vezetését.
Válasz erre
1
0
patikus-3
2025. szeptember 11. 08:11
Ő tudta, hogy mit jelent a bibliai földekre való visszatérés a keresztények számára, melyek a próféciák, amelyeknek be kell teljesedniük. Nincs zsidó-keresztény vallás és kinyilatkoztatás. Nem maradt prófécia, aminek „be kell” teljesülnie. Minden prófécia beteljesült Jézus Krisztusban. Mi kellene még neked őrajta kívül?! A keresztények hite szerint, mi akiben hiszünk, Jézus. Ő az egyetlen Út, az Igazság és az Élet.
Válasz erre
0
1
karakter-2
2025. szeptember 11. 08:03
"angie1 2025. szeptember 11. 07:45 Pont ezért kellett meghalnia, mert felnyitotta a fiatalok szemét! A mélyállam nem szereti, ha az emberek gondolkodnak." --- Talán a közel-keleti háború, vagy a háttérban lévő háborús komplexum ellen beszélt volna?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!