„Felfoghatatlan gonoszság

Charlie Kirk egyfajta példakép volt számomra. Evangéliumi keresztényként olyan természetesen, bátran és profin tudta megvallani és meg is védeni a Jézus Krisztusba vetett hitét - ami irigylésre méltó volt. Mindemellett a közéleti befolyása hatalmas volt: amerikai fiatalok százezreinek, millióinak nyitotta ki a szemét, hogy az egyetemeken terjedő őrült woke és cancel culture helyett büszkén és bátran képviseljék azokat az értékeket, amikben hisznek.

Egészen fiatalon már tudta, hogy mi a küldetése a Turning Point USA-val, és azt végig is vitte. Rendszeresen egyeztetett az ország legnagyobb hatalmú embereivel, Trump szoros szövetségese lett - egyes elemzők szerint részben a győzelmét is neki köszönheti - mert kiváló retorikájával, magas intelligenciájával megnyerte számára a fiatal szavazóréteget. Elképesztő munkát rakott bele a kampányba. Meg is lett az eredménye.

Mindössze 31 éves volt, mindössze egy évvel fiatalabb nálam. Két gyermek büszke édesapja, Erica szerető férje. Feleségével fiatal hívőknek, és házasoknak is adtak tanácsokat, hogyan lehet erkölcsös életet élni, legyőzve a bűnöket, ellenállni a kísértéseknek.

Példakép volt azért is, mert büszkén és nyíltan képviselte a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás értékeit, állt ki Izrael mellett, annak ellenére, hogy az amerikai jobboldalon megannyi influenszer most radikálisan anticionista irányt vett. Ő nem. Ő tudta, hogy mit jelent a bibliai földekre való visszatérés a keresztények számára, melyek a próféciák, amelyeknek be kell teljesedniük.