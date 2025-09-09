Egymillió aláírás kevés volt Brüsszelnek – az Európai Bíróságon folytatódik a székely ügy

Az EB azonban úgy döntött, nem javasol új jogszabályt: álláspontja szerint az uniós keretrendszer már most is biztosítja a kisebbségek védelmét, továbbá több javaslat túlmutatna az EU hatáskörén, mivel sértené a tagállamok alkotmányos berendezkedését.

Izsák Balázs szerint a Bizottság indoklása nemcsak formális és ellentmondásos, de „sokkoló valótlanságokat” is tartalmaz.

Példaként említette azt a kijelentést, miszerint az EB annak idején „korlátozottan vette nyilvántartásba” a kezdeményezést, amit az SZNT vezetője egyértelmű hazugságnak tart.

„Megszoktam korábban, hogy elferdítik a tényeket, csúsztatnak, de nyíltan valótlant állítani, szembemenni az egyértelmű igazságokkal – ez számomra sokkoló volt” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a Bizottságnak joga van elutasítani egy kezdeményezést, de kötelessége azt érdemi, koherens indoklással alátámasztani, amely összhangban van a közösségi joggal – írta meg a Maszol.