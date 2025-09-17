Egy diplomáciai siker is mutatja, mennyit ér Románia Magyarországhoz képest

Hatalmas siker az amerikai diplomáciai kapcsolatokban: ez minden magyart érinteni fog! (VIDEÓ)
Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépése óta aranykor köszöntött be a két ország viszonyában.
Keleti szomszédunk továbbra sem került még be az Egyesült Államok vízummentességi programjába.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) megszüntette a Magyarországra vonatkozó korlátozásokat a Vízummentességi Programban.
Így Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (VWP) teljes mértékben helyreáll, mivel
az ország megtette a szükséges lépéseket a biztonsági sebezhetőségek megszüntetésére
– olvasható az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének oldalán.
Ugyanakkor a Trump-adminisztráció nem volt mindenkivel ennyire előzékeny: Románia például nem kapott jó híreket – számolt be a Világgazdaság a Krónika Online beszámolója alapján.
Románia washingtoni nagykövete, Andrei Muraru a romániai magyar hírportálnak kedden azt nyilatkozta, fontos lépések történtek az elmúlt időszakban Romániának az amerikai vízummentességi programba (Visa Waiver) való felvétele érdekében,
de nincs semmiféle garancia arra, hogy ez a közeljövőben bekövetkezik.
A nagykövet Bukarestben a román diplomácia éves értekezletén továbbá arról számolt be, hogy együttműködnek a belbiztonsági minisztériummal és az ügyben illetékes más amerikai hatóságokkal, sőt, fontos előrelépések történtek a májusi döntés óta ezen a téren, de mindez még nem jelenti, hogy keleti szomszédunk visszakerülne a közeljövőben a vízummentességi programba.
Mint ismert, az Amerikai Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma március végén jelentette be, hogy felülvizsgálják Románia felvételét a vízummentességi programba, mert ellenőrizni szeretné, hogy az ország megfelel-e a program szigorú biztonsági követelményeinek. Májusban ugyanakkor a Trump-adminisztráció közölte, hogy kizárják Romániát a Visa Waiver programból.
Miközben Magyarország lépéseit kedvezőnek ítélte meg Washington, addig Románia még semmilyen jelzést nem kapott arra vonatkozóan, hogy változna a helyzete – írta a Krónika Online.
Ezután emlékeztettek, hogy Oana Toiu román külügyminiszter augusztus közepén jelentette ki, hogy Románia sokkal jobb helyzetben van az Egyesült Államokba való vízummentes beutazás terén, mint néhány hónapja. A tárcavezető ugyanakkor konkrét részleteket nem árult el.
Toiu akkor kiemelte, hogy közép- és hosszú távon nem elfogadható, hogy egy schengeni ország ne legyen tagja a Visa Waiver programnak, és szerinte itt nem csak Románia érdekeiről van szó. A Visa Waiver program ugyanis elősegíti a turizmus növekedését, ami az Egyesült Államoknak is érdeke – idézte a román diplomácia vezetőjének szavait az erdélyi lap.
