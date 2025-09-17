Egy diplomáciai siker is mutatja, mennyit ér Románia Magyarországhoz képest

Ugyanakkor a Trump-adminisztráció nem volt mindenkivel ennyire előzékeny: Románia például nem kapott jó híreket – számolt be a Világgazdaság a Krónika Online beszámolója alapján.

Románia washingtoni nagykövete, Andrei Muraru a romániai magyar hírportálnak kedden azt nyilatkozta, fontos lépések történtek az elmúlt időszakban Romániának az amerikai vízummentességi programba (Visa Waiver) való felvétele érdekében,

de nincs semmiféle garancia arra, hogy ez a közeljövőben bekövetkezik.

A nagykövet Bukarestben a román diplomácia éves értekezletén továbbá arról számolt be, hogy együttműködnek a belbiztonsági minisztériummal és az ügyben illetékes más amerikai hatóságokkal, sőt, fontos előrelépések történtek a májusi döntés óta ezen a téren, de mindez még nem jelenti, hogy keleti szomszédunk visszakerülne a közeljövőben a vízummentességi programba.

Mint ismert, az Amerikai Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma március végén jelentette be, hogy felülvizsgálják Románia felvételét a vízummentességi programba, mert ellenőrizni szeretné, hogy az ország megfelel-e a program szigorú biztonsági követelményeinek. Májusban ugyanakkor a Trump-adminisztráció közölte, hogy kizárják Romániát a Visa Waiver programból.