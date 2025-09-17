Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vízummentesség Magyarország program nagykövet diplomácia Románia Egyesült Államok

Egy diplomáciai siker is mutatja, mennyit ér Románia Magyarországhoz képest

2025. szeptember 17. 16:34

Keleti szomszédunk továbbra sem került még be az Egyesült Államok vízummentességi programjába.

2025. szeptember 17. 16:34
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) megszüntette a Magyarországra vonatkozó korlátozásokat a Vízummentességi Programban. 

Így Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (VWP) teljes mértékben helyreáll, mivel 

az ország megtette a szükséges lépéseket a biztonsági sebezhetőségek megszüntetésére

 – olvasható az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének oldalán. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanakkor a Trump-adminisztráció nem volt mindenkivel ennyire előzékeny: Románia például nem kapott jó híreket – számolt be a Világgazdaság a Krónika Online beszámolója alapján.

Románia washingtoni nagykövete, Andrei Muraru a romániai magyar hírportálnak kedden azt nyilatkozta, fontos lépések történtek az elmúlt időszakban Romániának az amerikai vízummentességi programba (Visa Waiver) való felvétele érdekében, 

de nincs semmiféle garancia arra, hogy ez a közeljövőben bekövetkezik.

A nagykövet Bukarestben a román diplomácia éves értekezletén továbbá arról számolt be, hogy együttműködnek a belbiztonsági minisztériummal és az ügyben illetékes más amerikai hatóságokkal, sőt, fontos előrelépések történtek a májusi döntés óta ezen a téren, de mindez még nem jelenti, hogy keleti szomszédunk visszakerülne a közeljövőben a vízummentességi programba.

Mint ismert, az Amerikai Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma március végén jelentette be, hogy felülvizsgálják Románia felvételét a vízummentességi programba, mert ellenőrizni szeretné, hogy az ország megfelel-e a program szigorú biztonsági követelményeinek. Májusban ugyanakkor a Trump-adminisztráció közölte, hogy kizárják Romániát a Visa Waiver programból.

Miközben Magyarország lépéseit kedvezőnek ítélte meg Washington, addig Románia még semmilyen jelzést nem kapott arra vonatkozóan, hogy változna a helyzete – írta a Krónika Online.

Minden követ megmozgatnak a románok

Ezután emlékeztettek, hogy Oana Toiu román külügyminiszter augusztus közepén jelentette ki, hogy Románia sokkal jobb helyzetben van az Egyesült Államokba való vízummentes beutazás terén, mint néhány hónapja. A tárcavezető ugyanakkor konkrét részleteket nem árult el.

Toiu akkor kiemelte, hogy közép- és hosszú távon nem elfogadható, hogy egy schengeni ország ne legyen tagja a Visa Waiver programnak, és szerinte itt nem csak Románia érdekeiről van szó. A Visa Waiver program ugyanis elősegíti a turizmus növekedését, ami az Egyesült Államoknak is érdeke – idézte a román diplomácia vezetőjének szavait az erdélyi lap.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
letsgobrandon-2
2025. szeptember 17. 18:13
mondjuk , annyira kíváncsi az USA-ra, mint havasalföldre
Válasz erre
0
0
grenki-2
2025. szeptember 17. 17:05
Ami az oláhnak rossz az nekünk jó...vesszen a trianoni ALJASSÁG!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!