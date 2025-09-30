Döntött a bíróság: megálljt parancsoltak a woke további erőszakos terjeszkedésének

Alkotmányellenesnek találta kedden a lengyel alkotmánybíróság azt a törvénymódosítást, amely egyebek mellett a biológiai nemre és a szexuális irányultságra is kiterjesztette a gyűlöletbeszéd tilalmát.

A jogszabályt áprilisban az akkor még hivatalban lévő Andrzej Duda korábbi elnök küldte előzetes normakontrollra.

A törvénymódosítás a fogyatékosságra, az életkorra, a biológiai nem és a szexuális irányultság elleni fellépésre is kiterjesztette az előítéleten alapuló bűncselekmények listáját.

Ezek gyanúja esetén hivatalból elindítható lenne a büntetőjogi eljárás.

A taláros testület szerint a gyűlöletbeszéd négy új formáját a törvényhozók pontatlanul határozták meg, a törvénymódosítás sérti a szólásszabadság alkotmányos jogát.