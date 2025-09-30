Döntött a bíróság: megálljt parancsoltak a woke további erőszakos terjeszkedésének

Villámgyorsan megküldte a selyemzsinórt az Európai Bizottság Lengyelországba: szorul a hurok Tusk nyaka körül
Bármikor bekopogtathat egy jó kis vizsgálatra az OLAF.
A folyamatot még az áprilisban hivatalban lévő Andrzej Duda korábbi elnök indította el.
Alkotmányellenesnek találta kedden a lengyel alkotmánybíróság azt a törvénymódosítást, amely egyebek mellett a biológiai nemre és a szexuális irányultságra is kiterjesztette a gyűlöletbeszéd tilalmát.
A jogszabályt áprilisban az akkor még hivatalban lévő Andrzej Duda korábbi elnök küldte előzetes normakontrollra.
A törvénymódosítás a fogyatékosságra, az életkorra, a biológiai nem és a szexuális irányultság elleni fellépésre is kiterjesztette az előítéleten alapuló bűncselekmények listáját.
Ezek gyanúja esetén hivatalból elindítható lenne a büntetőjogi eljárás.
A taláros testület szerint a gyűlöletbeszéd négy új formáját a törvényhozók pontatlanul határozták meg, a törvénymódosítás sérti a szólásszabadság alkotmányos jogát.
Justyn Piskorski alkotmánybíró az ítélet indoklását ismertetve aláhúzta: a módosítások alkalmazása „kiszámíthatatlan” lehetett volna, a jogszabály a büntetőjogi szervek és a bíróságok „önkényes döntéseit” tette volna lehetővé például a nemi identitásról, a kulturális normákról, a társadalmi mozgalmakról folytatott viták vagy kutatások esetében is.
Az alkotmánybíróság keddi tárgyalásán Zbigniew Bogucki, az államfői hivatal főnöke is felszólalt a jelenlegi lengyel elnök, Karol Nawrocki nevében. Aláhúzta: a gyűlöletbeszéd új fajtáinak pontatlan meghatározása a közvita korlátozásához vezetne, és „igazából lehetetlenné tenné a véleménynyilvánítást”.
Bogucki emellett rámutatott: a fogyatékosság, az életkor, valamint a nemi identitás és a szexuális irányultság elleni verbális támadások esetei a már létező előírások alapján, az egyéni úton elindítható polgári jogi és büntetőjogi eljárások keretében is kezelhetőek.
A Polgári Platform párt által vezetett lengyel kormánykoalíció nem tekinti érvényesnek az alkotmánybírósági végzéseket, és a kormányfői hivatal illetékes osztálya nem teszi közzé őket a jogi közlönyben. A kormánypártok szeretnék elérni az alkotmánybíróság összetételének megváltoztatását.
Ezt is ajánljuk a témában
Bármikor bekopogtathat egy jó kis vizsgálatra az OLAF.
(MTI)
Nyitókép: Andrzej Duda (Fotó: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka)