09. 30.
kedd
Lengyelország elnök Andrzej Duda Alkotmánybíróság

Döntött a bíróság: megálljt parancsoltak a woke további erőszakos terjeszkedésének

2025. szeptember 30. 18:44

A folyamatot még az áprilisban hivatalban lévő Andrzej Duda korábbi elnök indította el.

2025. szeptember 30. 18:44
null

Alkotmányellenesnek találta kedden a lengyel alkotmánybíróság azt a törvénymódosítást, amely egyebek mellett a biológiai nemre és a szexuális irányultságra is kiterjesztette a gyűlöletbeszéd tilalmát.

A jogszabályt áprilisban az akkor még hivatalban lévő Andrzej Duda korábbi elnök küldte előzetes normakontrollra. 

A törvénymódosítás a fogyatékosságra, az életkorra, a biológiai nem és a szexuális irányultság elleni fellépésre is kiterjesztette az előítéleten alapuló bűncselekmények listáját.

Ezek gyanúja esetén hivatalból elindítható lenne a büntetőjogi eljárás.

A taláros testület szerint a gyűlöletbeszéd négy új formáját a törvényhozók pontatlanul határozták meg, a törvénymódosítás sérti a szólásszabadság alkotmányos jogát.

Justyn Piskorski alkotmánybíró az ítélet indoklását ismertetve aláhúzta: a módosítások alkalmazása „kiszámíthatatlan” lehetett volna, a jogszabály a büntetőjogi szervek és a bíróságok „önkényes döntéseit” tette volna lehetővé például a nemi identitásról, a kulturális normákról, a társadalmi mozgalmakról folytatott viták vagy kutatások esetében is.

Az alkotmánybíróság keddi tárgyalásán Zbigniew Bogucki, az államfői hivatal főnöke is felszólalt a jelenlegi lengyel elnök, Karol Nawrocki nevében. Aláhúzta: a gyűlöletbeszéd új fajtáinak pontatlan meghatározása a közvita korlátozásához vezetne, és „igazából lehetetlenné tenné a véleménynyilvánítást”.

Bogucki emellett rámutatott: a fogyatékosság, az életkor, valamint a nemi identitás és a szexuális irányultság elleni verbális támadások esetei a már létező előírások alapján, az egyéni úton elindítható polgári jogi és büntetőjogi eljárások keretében is kezelhetőek.

A Polgári Platform párt által vezetett lengyel kormánykoalíció nem tekinti érvényesnek az alkotmánybírósági végzéseket, és a kormányfői hivatal illetékes osztálya nem teszi közzé őket a jogi közlönyben. A kormánypártok szeretnék elérni az alkotmánybíróság összetételének megváltoztatását.

(MTI)

Nyitókép: Andrzej Duda (Fotó: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka)

 

lendvaiildiko
2025. szeptember 30. 19:13
Az 1905-ös forradalom után a a liberális és mérsékelt politikai erők megalakították az ideiglenes kormányt. A munkások, katonák és parasztok spontán szerveződései, amelyek helyi szinten tényleges hatalmat gyakoroltak. Péterváron a Petrográdi Szovjet vált a legfontosabb központtá.Ez a kettő párhuzamosan létezett, és egyik sem tudta teljesen kiszorítani a másikat. Innen a „kettős hatalom” kifejezés. Lenin 1921-es áprilisi téziseiben megállapítja, a kettős hatalom átmeneti állapot, amely nem maradhat fenn sokáig. Lenin szerint forradalmi válsághelyzet, amelyet a bolsevikoknak a proletárdiktatúra megteremtésére kell felhasználniuk.
