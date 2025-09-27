Donald Trump szerint háború dúl, a katonaságot is beveti

A katonaság bevetésére is felhatalmazást adott az amerikai elnök Portlandben, ahol az elmúlt napokban szövetségi épületek előtt heves Antifa tüntetések voltak az illegális bevándorlást érintő kormányzati intézkedések ellen. Donald Trump saját közösségi médiájában jelentette be döntését szombaton.

Donald Trump a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében azt írta: Kristi Noem belbiztonsági miniszter kérésére arra utasítja Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy

minden szükséges katonai erőt bocsásson rendelkezésre.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Oregon állambeli nagyvárosban, Portlandben „háború dúl”, a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) létesítményeit