Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Donald Trump katonaság Antifa

Donald Trump szerint háború dúl, a katonaságot is beveti

2025. szeptember 27. 20:55

Az amerikai elnök az Antifa és más szélsőbaloldali szervezetek ellen a katonaságot is beveti, ha szükséges.

2025. szeptember 27. 20:55
null

A katonaság bevetésére is felhatalmazást adott az amerikai elnök Portlandben, ahol az elmúlt napokban szövetségi épületek előtt heves Antifa tüntetések voltak az illegális bevándorlást érintő kormányzati intézkedések ellen. Donald Trump saját közösségi médiájában jelentette be döntését szombaton.

Donald Trump a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében azt írta: Kristi Noem belbiztonsági miniszter kérésére arra utasítja Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy 

minden szükséges katonai erőt bocsásson rendelkezésre.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Oregon állambeli nagyvárosban, Portlandben „háború dúl”, a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) létesítményeit 

ostrom alatt tartják az Antifa szélsőbaloldali csoport és más belföldi terroristák. Felhatalmazást adok minden lehetséges katonai erő alkalmazására, ha szükséges

– fogalmazott Donald Trump. Az Egyesült Államok északnyugati részén fekvő Oregon államban az elmúlt napokban a hatóságoknak többször erőszakot kellett alkalmazniuk, könnygázt bevetniük a tüntetőkkel szemben, akik szövetségi épületek elé vonultak.

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai elnök a közelmúltban rendeletben belföldi terrorszervezetnek minősítette az antifa mozgalom Egyesült Államokban működő szervezeteit.

Nyitókép: John Rudoff / ANADOLU AGENCY / Anadolu / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hallgató
•••
2025. szeptember 27. 21:52 Szerkesztve
"Üssétek,üssétek! bömböl a felnémeti kovács." Hát ennyi kegyetlenkedés után az antifaszistákra igazán ráfér már a nagy földbedöngölés.
Válasz erre
3
0
catalina11
2025. szeptember 27. 21:42
Az amerikai elnök az Antifa és más szélsőbaloldali szervezetek ellen a katonaságot is beveti, ha szükséges." majd sipákolnak a zsidók..
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. szeptember 27. 21:19
Hajrá, ideje volt!
Válasz erre
6
0
neszteklipschik
2025. szeptember 27. 21:08
Nagyon ideje vót' mán', hogy lefőjön az "anti"-nak nevezett fasisztáknak a kávé!
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!