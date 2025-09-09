Ft
Brutális tankarzenálra gyúr a NATO-tagország – ettől a németek is retteghetnek

2025. szeptember 09. 07:21

Százéves álom válik valóra.

2025. szeptember 09. 07:21
Ankarában elkezdték az Altay harckocsi sorozatgyártása, amely hazai fejlesztésű motorral készül, és a török hadiipar önállóságát hivatott erősíteni. Az ország vezetése „százéves álomként” ünnepli a török szupertank megjelenését – írja a Világgazdaság.

Az első gépek a török fegyveres erőkhöz kerülnek, ezzel erősítve a hadsereg állományát és csökkentve a külföldi beszállítóktól való függőséget.

A beszámolók szerint Recep Tayyip Erdogan elnök a projekt minden szakaszát figyelemmel kísérte és támogatta, valódi nemzeti felelősségként tekintett a fejlesztésre.

Jelenleg a német Leopard 2A7V számít etalonnak technológiai szempontból a modern harckocsik között, megbízhatóság, tűzerő, védettség és NATO-integráció szempontjából is, ám az Altay szupertank versenyképes opciót és ezáltal stratégiai előnyt kínál Törökországnak a globális piacon. Költséghatékonyságával és függetlenségével vonzó alternatívát jelenthet olyan országok számára, amelyek kerülnék a NATO-hoz kapcsolódó politikai kötelékeket.

Az Altay Törökország első saját fejlesztésű, teljes értékű fő harckocsija, amely modern páncélvédelmet, erős fegyverzetet és kiemelkedő mozgékonyságot kínál. A török szupertank célja, hogy új szintre emelje a hadsereg képességeit, miközben Ankara exportlehetőségeket is nyitna szövetséges országok számára – foglalja össze a cikk.

Fotó: YouTube/képmentés

 

 

