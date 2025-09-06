Ft
09. 06.
szombat
Ukrajna lakossági áramár Világgazdaság áremelkedés

Brutális áramár-emelkedés jön 2026-tól Ukrajnában

2025. szeptember 06. 10:36

Az ukrán háztartások évről évre jóval többet fizethetnek.

2025. szeptember 06. 10:36
null

Az ukrán gazdasági minisztérium átlagosan évi 15 százalékos (plusz-mínusz 5 százalék) lakossági áramár-emelkedéssel számol a 2026-2028-as időszakban – írta meg a Világgazdaság az Ekonomicsna Pravda birtokába került dokumentum alapján, amely a tárca következő hároméves időszakra szóló előrejelzéseit tartalmazza.

A gazdasági szaklap szerint ez az emelkedés összhangban van az általános ukrajnai inflációval, amely a legfrissebb, júliusi adatok szerint 14,1 százalék volt.

Bár jelenleg még alacsony a lakossági áramár, kilowattóránként 4,32 hrivnya (35,31 forint), az éjszakai áramár pedig ennek a fele, ez az állapot nem tartható fenn sokáig.

 A nem lakossági fogyasztók számára már korábban megemelték a villamos energia árát, átlagosan 14-23 százalékkal. Szeptember elseje óta pedig az elosztóhálózatok üzemeltetőinek is többet kell fizetniük.

Ukrajna jelentős mennyiségű áramot importál, de mióta az ország csatlakozott az európai ENTSO-E hálózathoz, folyamatosan nő az exportja is. Júniusban az ukrán export az előző hónaphoz képest két és félszeresére nőtt, majd júliusban és augusztusban még tovább emelkedett. A múlt hónapban a legtöbb ukrán áramot Magyarország (38 százalék) és Moldova (29 százalék) vásárolta meg.

Magyarország ugyanakkor nemcsak fontos piaca az ukrán elektromosságnak, de jelentős beszállító is Ukrajnába. Erre Lázár János építési és közlekedési miniszter is felhívta a figyelmet, azt állítva, ha Magyarország akarná, könnyedén kellemetlen helyzetbe hozhatná Ukrajnát az áram- és földgázszállítások leállításával.

A miniszter ezzel arra a tényre kívánta felhívni Kijev figyelmét, hogy 

az ukrán villamosenergia-import több mint egyharmada – helyenként 40 százalék fölötti aránya – Magyarországról érkezik. A földgáz esetében pedig 2024-ben mintegy 1,7 milliárd köbméter érkezett hazánkból, ami az ukrán import több mint felét tette ki.

Nyitókép: Pixabay

 

Bitrex®
2025. szeptember 06. 11:49
A hrivnya is csak az USA-nak köszönheti stabilitását. Ha levennék a kezüket Ukrajnáról, 𝐡𝐚𝐯𝐢 100%-os infláció lenne ott.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. szeptember 06. 11:25
Lázár János: "ha Magyarország akarná, könnyedén kellemetlen helyzetbe hozhatná Ukrajnát az áram- és földgázszállítások leállításával." Unom már ezt a semmitérő pofázást, Orbánék úgyse fogják elzárni/lekapcsolni egyiket se. Ahhoz nem elég tökösek. Mindig csak a nagyduma megy, tettek meg nincsenek. Ezért fogok a Mi Hazánkra szavazni legközelebb, nem a gyönge és lavírozó Fideszre... MO-n megszűnt a külpolitikai érdekvédelem (is).
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2025. szeptember 06. 11:08 Szerkesztve
Hónapok óta Ukrajnából Magyarországra, Szlovákiába, kisebb mennyiségben Lengyelorszáégba és Romániába megy az áram. Ennek az az oka, hogy az oroszok lényegében leválasztották közép- és dél-ukrajnát a nyugati részről. Olyan szinten pusztították el a alállomásokat, hogy Nyugat-Ukrajna lényegében szigetüzemben van. Viszont itt van két atomerőmű, amit nem bántanak az oroszok, és bár sok üzemet telepítettek nyugatra, a fogyasztás a töredéke a békebelinek, áramfölösleg van. Mindeközben a Dnyepertől keletre a meg nem szállt részeken rendszeres az áramhiány, a nagyfogyasztókat rendszeresen kizárják az ellátásból, és a vasút is lényegében villanymozdonyok nélkül üzemel. Remélem az oroszok folytatják ezt az akciót, és most már a nyugati áramellátást is elkezdni bombázni.
Válasz erre
0
0
kalapali2
2025. szeptember 06. 10:58
Egyszerű, nem lesz áram nem kell fizetni! Putyin intézi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!