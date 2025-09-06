Brutális áramár-emelkedés jön 2026-tól Ukrajnában

Az ukrán gazdasági minisztérium átlagosan évi 15 százalékos (plusz-mínusz 5 százalék) lakossági áramár-emelkedéssel számol a 2026-2028-as időszakban – írta meg a Világgazdaság az Ekonomicsna Pravda birtokába került dokumentum alapján, amely a tárca következő hároméves időszakra szóló előrejelzéseit tartalmazza.

A gazdasági szaklap szerint ez az emelkedés összhangban van az általános ukrajnai inflációval, amely a legfrissebb, júliusi adatok szerint 14,1 százalék volt.

Bár jelenleg még alacsony a lakossági áramár, kilowattóránként 4,32 hrivnya (35,31 forint), az éjszakai áramár pedig ennek a fele, ez az állapot nem tartható fenn sokáig.

A nem lakossági fogyasztók számára már korábban megemelték a villamos energia árát, átlagosan 14-23 százalékkal. Szeptember elseje óta pedig az elosztóhálózatok üzemeltetőinek is többet kell fizetniük.

Ukrajna jelentős mennyiségű áramot importál, de mióta az ország csatlakozott az európai ENTSO-E hálózathoz, folyamatosan nő az exportja is. Júniusban az ukrán export az előző hónaphoz képest két és félszeresére nőtt, majd júliusban és augusztusban még tovább emelkedett. A múlt hónapban a legtöbb ukrán áramot Magyarország (38 százalék) és Moldova (29 százalék) vásárolta meg.

Magyarország ugyanakkor nemcsak fontos piaca az ukrán elektromosságnak, de jelentős beszállító is Ukrajnába. Erre Lázár János építési és közlekedési miniszter is felhívta a figyelmet, azt állítva, ha Magyarország akarná, könnyedén kellemetlen helyzetbe hozhatná Ukrajnát az áram- és földgázszállítások leállításával.

A miniszter ezzel arra a tényre kívánta felhívni Kijev figyelmét, hogy

az ukrán villamosenergia-import több mint egyharmada – helyenként 40 százalék fölötti aránya – Magyarországról érkezik. A földgáz esetében pedig 2024-ben mintegy 1,7 milliárd köbméter érkezett hazánkból, ami az ukrán import több mint felét tette ki.

Nyitókép: Pixabay