Bemutatták a döbbenetes adatokat: nem véletlenül dörzsöli a tenyerét Putyin

2025. szeptember 23. 12:43

Nem tekinthetjük sikeresnek a Moszkva elleni tengeri szankciókat.

2025. szeptember 23. 12:43
Augusztusban az orosz tengeri olajszállítmányok 43,6 százalékát szankcionált tankerek bonyolították le, ami 9,7 millió tonnát jelentett a teljes, 22,2 millió tonnás forgalomból – számolt be a hírről az ukrán Ekonomicsna Pravda a Fekete-tengeri Stratégiai Tanulmányok Intézetének adataira hivatkozva.

A Monitoring Csoport vezetője, Andrij Klymenko szerint az egyetlen mutató, amely valóban növekszik, az a szankciós listán lévő tankerek által szállított olaj mennyisége.

A Fekete-tengeren júliusban már a teljes export 46,1 százalékát ilyen hajók vitték, míg a Balti-tengeren augusztusra 34,8 százalékra ugrott a részesedés.

A Világgazdaság a cikk kapcsán rámutatott, hogy a legnagyobb arányt a távol-keleti és északi kikötők produkálták. Júliusban a Távol-Keleten 69,3 százalékos, míg az északi régióban márciusban 93,8 százalékos csúcsot mértek, azóta pedig tartósan 78 és 94 százalék között mozog az arány. Összesen 190 tanker indult el orosz kikötőkből augusztusban, ebből 83 volt szankcionált.

A számok alapján úgy tűnik, hogy a Moszkva elleni tengeri szankciók érdemi gátat nem szabnak az orosz olajexportnak,

sokkal inkább egy újfajta „szürkeflottát” hoztak létre, amely már dominánsan jelen van az orosz nyersanyag-kereskedelemben – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.

Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP

