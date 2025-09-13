Az oroszok tovább feszegetik a határt: hiperszonikus ballisztikus rakétákkal felszerelt vadászgépekkel jöttek Európába

Orosz MiG–31-es vadászrepülőgépek, amelyeket hiperszonikus ballisztikus rakétákkal szereltek fel, négyórás repülést hajtottak végre a Barents-tenger semleges vizei felett a „Zapad 2025” hadgyakorlat részeként – írja a Reuters.

Oroszország és Fehéroroszország pénteken kezdte meg a közös hadgyakorlatokat,

feszült időszakban az orosz–ukrán háborúban, néhány nappal azután, hogy Lengyelország lelőtt feltételezett orosz drónokat a légterében.

A Kinzsal – amely oroszul „tőrt” jelent – egy levegőből indítható hiperszonikus ballisztikus rakéta, amely nukleáris és hagyományos robbanófejet is képes szállítani.

Oroszország korábban már bevetette ezeket a fegyvereket Ukrajna ellen.