Az oroszok tovább feszegetik a határt: hiperszonikus ballisztikus rakétákkal felszerelt vadászgépekkel jöttek Európába

Orosz drón miatt kaptak a fejükhöz a románok: azonnal riasztották az F-16-osokat
A minisztérium szakértői a drón esetleges maradványainak felkutatására indulnak.
Oroszország és Fehéroroszország pénteken kezdte meg a közös hadgyakorlatokat.
Orosz MiG–31-es vadászrepülőgépek, amelyeket hiperszonikus ballisztikus rakétákkal szereltek fel, négyórás repülést hajtottak végre a Barents-tenger semleges vizei felett a „Zapad 2025” hadgyakorlat részeként – írja a Reuters.
feszült időszakban az orosz–ukrán háborúban, néhány nappal azután, hogy Lengyelország lelőtt feltételezett orosz drónokat a légterében.
A Kinzsal – amely oroszul „tőrt” jelent – egy levegőből indítható hiperszonikus ballisztikus rakéta, amely nukleáris és hagyományos robbanófejet is képes szállítani.
Oroszország korábban már bevetette ezeket a fegyvereket Ukrajna ellen.
A történteket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem hagyta szó nélkül, szerinte nem véletlen akció volt.
Legalább 120 milliárd dollárra van szüksége Ukrajnának jövőre, hogy „Oroszország ne tudjon elfoglalni további területeket”.
