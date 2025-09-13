Ft
MiG-31 orosz Barents-tenger

Az oroszok tovább feszegetik a határt: hiperszonikus ballisztikus rakétákkal felszerelt vadászgépekkel jöttek Európába

2025. szeptember 13. 21:07

Oroszország és Fehéroroszország pénteken kezdte meg a közös hadgyakorlatokat.

2025. szeptember 13. 21:07
null

Orosz MiG–31-es vadászrepülőgépek, amelyeket hiperszonikus ballisztikus rakétákkal szereltek fel, négyórás repülést hajtottak végre a Barents-tenger semleges vizei felett a „Zapad 2025” hadgyakorlat részeként – írja a Reuters.

Oroszország és Fehéroroszország pénteken kezdte meg a közös hadgyakorlatokat,

feszült időszakban az orosz–ukrán háborúban, néhány nappal azután, hogy Lengyelország lelőtt feltételezett orosz drónokat a légterében.

A Kinzsal – amely oroszul „tőrt” jelent – egy levegőből indítható hiperszonikus ballisztikus rakéta, amely nukleáris és hagyományos robbanófejet is képes szállítani.

 Oroszország korábban már bevetette ezeket a fegyvereket Ukrajna ellen.

Nyitókép: Yuri KADOBNOV / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2025. szeptember 13. 22:40
"hiperszonikus ballisztikus rakétákkal felszerelt vadászgépekkel jöttek Európába" Már elnézést, de Oroszország nagy része Európában van. Nem jöttek Európába, hanem itt laknak.
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. szeptember 13. 22:34
Oroszország Európában van, faszkalap!
Válasz erre
0
0
NeMá
•••
2025. szeptember 13. 22:15 Szerkesztve
Jaj! Olvastam, hogy a Kínaiak is kályhacsővet mutogatnak! Az Oroszoknál meg többkört fordulnak a makettekel, mert nem kapnak elég mosógépet!
Válasz erre
1
0
alenka
2025. szeptember 13. 22:08
Mindiniïr!...egy hadgyakorlat milyen határt feszeget?..., meg a többi gagyiság!...Lukašenko és Putin, előre!
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!