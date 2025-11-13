Ft
A Kreml szerint Kijev lezárta a tárgyalásokat

2025. november 13. 19:40

Az oroszok szerint az ukrán külügyminisztérium nyilatkozata hivatalossá tette, hogy Kijev nem akarja folytatni a tárgyalásokat, ezért Moszkva a „különleges hadművelet” folytatására készül.

2025. november 13. 19:40
null

Az ukrán külügyminisztériumi nyilatkozat az Oroszországgal folytatott tárgyalások leállításáról hivatalossá tette, hogy Kijev nem hajlandó a kapcsolatok folytatására – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak.

Peszkov Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettesnek a The Times című brit lap által szerdán közöl nyilatkozatára reagált, amelyben a diplomata egyebek között azt hangoztatta, hogy az orosz-ukrán tárgyalásokon ebben az évben nem történt „jelentős előrelépés”, és hogy szerinte az orosz féllel az isztambuli tárgyalásokon lehetetlen volt „kreatív vitákat” folytatni. Az újság megállapította, hogy Kijev „eltávolodott” a Moszkvával folytatott kapcsolatoktól a rendezés kérdésében.

A nyilatkozat formalizálja a de facto helyzetet, amelyben az ukrán fél nem kívánta folytatni a kapcsolatokat, a tárgyalásokat. Ez szomorú

– mondta Peszkov.

A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy Ukrajnának előbb-utóbb vissza kell majd térnie a tárgyalásokhoz, de már egy sokkal rosszabb helyzetben. „A kijevi rezsim pozíciója napról napra romlik” – hangoztatta.

„Mivel nincs lehetőség a tárgyalások folytatására, természetesen folytatni fogjuk a különleges hadműveletet” – tette hozzá.

Közölte, hogy a Kreml nem ért egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter azon kijelentésével, miszerint Moszkva nem akar békét. Leszögezte, hogy Oroszország „nyitott az ukrajnai probléma politikai-diplomáciai eszközökkel történő rendezésére”, ugyanakkor fontos számára, hogy biztosítsa érdekeit és „szavatolja biztonságát a jövő nemzedékek számára”.

Közölte, hogy Oroszország „megfelelő módon fog cselekedni”, ha az Egyesült Államok elutasítja a nukleáris kísérletekre vonatkozó tilalmat.

(MTI)

Tuners
2025. november 13. 19:51
Gondolom a “kreatív béketárgyalás” az ukránok szerint az lenne ha ezalkalommal a győztes kapitulálna. 😁 #Ukránrealitásérzék
Válasz erre
0
0
Tuners
2025. november 13. 19:49
Nem akarásnak nyögés a vége (szabadságot béketárgyalásoknak!)
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. november 13. 19:47
Moszkva a „különleges hadművelet” folytatására készül. Nagyon helyes, amíg az ukránnáci kijevi rezsim hatalmon van, semmiféle béke nem várható. Ezek a totál őrültek a NATO-t akarják berántani a konfliktusba 3. VH-t előidézve. Ha másképp nem megy Ukrajnát porig kell rombolni... végleg. Dicsőség az orosz felszabadító és náciirtó hadseregnek!
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. november 13. 19:45
a medve nem játék basszátok meg!...ebbű orosz-magyar határ leesz!
Válasz erre
0
0
