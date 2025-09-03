Az oroszok figyelmeztették Magyarországot: ez lesz a következménye a vereségnek

Szergej Zajnullin, a Népek Barátsága Egyetem közgazdász docense szerint Magyarország de facto elveszítheti vétójogát az EU-ban, ha elbukja azt a pert, amelyet az Európai Tanács és az Európai Békekeret ellen indított – írja a Lenta.

A cikk emlékeztet:

a per tárgya, hogy Budapest vitatja, amiért Brüsszel magyar hozzájárulás nélkül döntött az orosz befagyasztott vagyonokból származó bevételek ukrajnai felhasználásáról.

Zajnullin szerint ez veszélyes precedenst teremthet, és úgy véli, Brüsszel egyre inkább figyelmen kívül hagyja a nemzeti jogokat és európai normákat.