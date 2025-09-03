Az oroszok figyelmeztették Magyarországot: ez lesz a következménye a vereségnek

Őrült terv formálódik az Európai Unióban – már csak Magyarország akadályozhatja meg
Franciaország és Litvánia akár már a háború befejezése előtt is készek lennének kiképzőket küldeni Ukrajnába.
A szakértő szerint a magyarok gyakorlatilag elveszítenék a vétójogukat az Európai Unióban, ha elbukják a pert az Európai Tanács ellen.
Szergej Zajnullin, a Népek Barátsága Egyetem közgazdász docense szerint Magyarország de facto elveszítheti vétójogát az EU-ban, ha elbukja azt a pert, amelyet az Európai Tanács és az Európai Békekeret ellen indított – írja a Lenta.
A cikk emlékeztet:
a per tárgya, hogy Budapest vitatja, amiért Brüsszel magyar hozzájárulás nélkül döntött az orosz befagyasztott vagyonokból származó bevételek ukrajnai felhasználásáról.
Zajnullin szerint ez veszélyes precedenst teremthet, és úgy véli, Brüsszel egyre inkább figyelmen kívül hagyja a nemzeti jogokat és európai normákat.
