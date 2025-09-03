Ft
Az oroszok figyelmeztették Magyarországot: ez lesz a következménye a vereségnek

2025. szeptember 03. 11:17

A szakértő szerint a magyarok gyakorlatilag elveszítenék a vétójogukat az Európai Unióban, ha elbukják a pert az Európai Tanács ellen.

2025. szeptember 03. 11:17
null

Szergej Zajnullin, a Népek Barátsága Egyetem közgazdász docense szerint Magyarország de facto elveszítheti vétójogát az EU-ban, ha elbukja azt a pert, amelyet az Európai Tanács és az Európai Békekeret ellen indított – írja a Lenta.

A cikk emlékeztet:

a per tárgya, hogy Budapest vitatja, amiért Brüsszel magyar hozzájárulás nélkül döntött az orosz befagyasztott vagyonokból származó bevételek ukrajnai felhasználásáról.

Zajnullin szerint ez veszélyes precedenst teremthet, és úgy véli, Brüsszel egyre inkább figyelmen kívül hagyja a nemzeti jogokat és európai normákat.

Nyitókép: AFP/Maxim Shemetov

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

lepenyleso
2025. szeptember 03. 14:02
Brüsszel már a Sargentini-jelentés elfogadásakor is tojt a szabályokra (a szükséges kétharmados többséget a tartózkodó szavazatok figyelmen kívül hagyásával tudták csak elérni). Azóta meg a nemzetközi helyzet egyre csak fokozódik abban a gittegyletben.
vandras-2
2025. szeptember 03. 14:00
Biztos ,hogy jó még nekünk ez az EU-nak nevezett valami? Nem kellene Törökországhoz hasonlóan nyitni a BRICS felé? Már csak azért is ,mert ott nincs egy Brüsszelhez hasonló idióta impotens korrupt túlfizetett vízfej !
re2026
2025. szeptember 03. 12:17
A helyzet bizony teljesen egyértelmű! A brüsszeli agyhalottak kihagyták magyarországot egy olyan döntésből amit csak egyhangúan lehet meghozni ,tehát a saját szabályaikat lépték át. Ezért lettek beperelve,nos érdekes lesz a "biró" magyarázata a döntésükről,ha majd meghozzák! Ezt nem lehetett tétlenül tűrni ,ezért helyesen lépett a kormány! Egyébként szárad a tisza,és ez a legnagyobb jó hir mindenkinek magyar földön!!
angie1
2025. szeptember 03. 12:13
De legalább a Fidesz tesz valamit és nem várja tátott szájjal, hogy legyen változás! A többiek csak magukba fordulva, lesütött szemmel nézik azt az őrületet, ami ma Brüsszelben megy, de nem mernek szólni, mert jól tejel az állás! Már 15 éve hoznak létre jelentéseket, aminek fele sem igaz, hogy megkezdhessék a 7-es cikkely szerinti eljárást és elvegyék a szavazati jogunkat! Ez egy hajszál, amibe lehet kapaszkodni és ha nyerünk, elmozdíthatóak az idióták és megkezdődhet valami!
