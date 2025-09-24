„A Politico szerint a Tiszát a soraiban tudó Európai Néppárton múlt, hogy az emberverő antifa terrorista – egyelőre – megússza a felelősségre vonást

A tegnapi bizottsági szavazás eredménye ugyanis nagyon szoros volt, 13-12 lett a vége. Salis ügyében egy spanyol néppárti jelentéstevő járt el, aki támogatta a mentelmi jog kiadását – persze nem erkölcsi okokból, hanem azért, mert az ellentétes döntés az Európai Unió Bíróságán megtámadható lenne, és »ebben Magyarország győzne az EP ellen«.

A baloldal kezdettől fogva azzal érvelt, hogy Magyarország »nem jogállam«, így nincs rá garancia, hogy Salis ügyében megfelelő módon járnának el. Vagyis a szokásos hazug mantrát vették elő ismét. És az Európai Néppárt ismét elárulta a jobboldalt: a bizottságban lévő tagjaik egy része inkább az antifa terrorista oldalára állt. Annak az oldalára, aki találomra az utcán támadott és vert meg embereket.

És ne feledjük: ennek a Néppártnak a tagja most a Tisza Párt. Vajon fog Magyar Péter tiltakozni Manfred Webernél, mint azt annyiszor megígérte már? Én valahogy erősen kétlem.”

