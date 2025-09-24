Ft
Ilaria Salis Tisza Párt antifa terrorista Magyarország jogállam jobboldal Magyar Péter Politico Európai Néppárt

Az Európai Néppárt ismét elárulta a jobboldalt

2025. szeptember 24. 10:49

Vajon fog Magyar Péter tiltakozni Manfred Webernél, mint azt annyiszor megígérte már?

2025. szeptember 24. 10:49
null
Dornfeld László
Dornfeld László
Facebook

„A Politico szerint a Tiszát a soraiban tudó Európai Néppárton múlt, hogy az emberverő antifa terrorista – egyelőre – megússza a felelősségre vonást

A tegnapi bizottsági szavazás eredménye ugyanis nagyon szoros volt, 13-12 lett a vége. Salis ügyében egy spanyol néppárti jelentéstevő járt el, aki támogatta a mentelmi jog kiadását – persze nem erkölcsi okokból, hanem azért, mert az ellentétes döntés az Európai Unió Bíróságán megtámadható lenne, és »ebben Magyarország győzne az EP ellen«.

A baloldal kezdettől fogva azzal érvelt, hogy Magyarország »nem jogállam«, így nincs rá garancia, hogy Salis ügyében megfelelő módon járnának el. Vagyis a szokásos hazug mantrát vették elő ismét. És az Európai Néppárt ismét elárulta a jobboldalt: a bizottságban lévő tagjaik egy része inkább az antifa terrorista oldalára állt. Annak az oldalára, aki találomra az utcán támadott és vert meg embereket.

És ne feledjük: ennek a Néppártnak a tagja most a Tisza Párt. Vajon fog Magyar Péter tiltakozni Manfred Webernél, mint azt annyiszor megígérte már? Én valahogy erősen kétlem.”

Nyitókép: Alessandro Bremec / NurPhoto / NurPhoto via AFP

2025. szeptember 24. 11:17
A "Megváltó Selyemmajmocska" azt mondta,nem ül be az EP-be...Meg azt is,hogy szégyen a mentelmi jog,első dolga lesz felszámolni...Ezek után,kell még valamit???
