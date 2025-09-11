„Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra! Charlie Kirket – a fiatal, keresztény családapát, influenszert, a konzervatív Amerika egyik legismertebb alakját – agyonlőtték, csak azért, mert kiállt a nemzeti oldal és a hazája mellett.

Amerikában Trump ellen is merényletet kíséreltek meg. Európában Robert Ficóra is rálőttek. A migránsokkal teli nyugati városokban mindennaposak a zavargások, gyújtogatások.

És közben itt, Magyarországon? Orbán Viktort, a nemzeti oldal politikusait, sőt még a szavazókat is naponta éri gyűlölet, fenyegetés, uszítás.

A baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel.

Ez már nem politika. Ez hadüzenet.”

Nyitókép: Phill Magakoe / AFP