Charlie Kirk-gyilkosság: a szakértő szerint itthon is ragadós lehet a rossz példa
A politikai erőszak a hazai ellenzéki oldalon is egyre nyíltabban jelenik meg, de a politikusok még lecsillapíthatják a kedélyeket – figyelmeztet Horváth József.
Ez már nem politika. Ez hadüzenet.
„Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra! Charlie Kirket – a fiatal, keresztény családapát, influenszert, a konzervatív Amerika egyik legismertebb alakját – agyonlőtték, csak azért, mert kiállt a nemzeti oldal és a hazája mellett.
Amerikában Trump ellen is merényletet kíséreltek meg. Európában Robert Ficóra is rálőttek. A migránsokkal teli nyugati városokban mindennaposak a zavargások, gyújtogatások.
És közben itt, Magyarországon? Orbán Viktort, a nemzeti oldal politikusait, sőt még a szavazókat is naponta éri gyűlölet, fenyegetés, uszítás.
A baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel.
Ez már nem politika. Ez hadüzenet.”
