09. 11.
csütörtök
charlie kirk Magyarország Amerika merénylet Kovács Zoltán influenszer

Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra!

2025. szeptember 11. 17:50

Ez már nem politika. Ez hadüzenet.

2025. szeptember 11. 17:50
Kovács Zoltán
Kovács Zoltán
„Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra! Charlie Kirket – a fiatal, keresztény családapát, influenszert, a konzervatív Amerika egyik legismertebb alakját – agyonlőtték, csak azért, mert kiállt a nemzeti oldal és a hazája mellett.

Amerikában Trump ellen is merényletet kíséreltek meg. Európában Robert Ficóra is rálőttek. A migránsokkal teli nyugati városokban mindennaposak a zavargások, gyújtogatások.

És közben itt, Magyarországon? Orbán Viktort, a nemzeti oldal politikusait, sőt még a szavazókat is naponta éri gyűlölet, fenyegetés, uszítás.
A baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel.

Ez már nem politika. Ez hadüzenet.”

Nyitókép: Phill Magakoe / AFP

herden100
2025. szeptember 11. 18:53
BUKTA PETI! PÁ, PÁ,...🤣
gullwing
2025. szeptember 11. 18:24
Az erőszak a ballibcsiknek a vérében van. Genetikusan.
