09. 20.
szombat
09. 20.
szombat
liberális konzervatív Antifa terrorszervezet

Szembeszállunk az Antifa vörös fasizmusával

2025. szeptember 20. 07:13

2025. szeptember 20. 07:13
null
Koskovics Zoltán
Koskovics Zoltán
Facebook

„Az Antifa nem antifasiszta.

Ők keresztényellenesek. Konzervatívellenesek. Fehérellenesek. Zsidóellenesek. A klasszikus liberálisokat is gyűlölik.

A keresztények, a tradicionalisták, a konzervatívok, a zsidók és a klasszikus liberálisok viszont valóban antifasiszták.

Szembeszállunk az Antifa vörös fasizmusával.

Mert ők azok: fasiszták.

És egy terrorszervezet.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

berzerk
2025. szeptember 20. 08:14
Itthon, Magyarországon ezt a portékát nem fogod eladni nekünk, Koskovics. Ismerjük a zsidókat, sajnos a történelmünk velük van átszőve. Elég megnézni az antifát Magyarországon: jámborandrások. Mind zsidó.
Válasz erre
1
0
orokkuruc-2
2025. szeptember 20. 07:59
Zsidóellenesek? Ja, csak innen a Dohány utcából! Ej, Konkovics, Konkovics! Nagyapád tán Kohn-kovács? Bazmeg , tudjuk ám, mi az a Hasbara!
Válasz erre
3
0
chiron
•••
2025. szeptember 20. 07:57 Szerkesztve
Anarchokommunisták. Mindig is azok voltak, az anarchia és kommunizmus hatágú, vörös csillagos hívei. Elég ostoba "vallás" mégis minden generációban talál fiatal, meghülyíthető híveket. A vén, mosdatlan Marx és hasonszagú Csegevara követőjének tanai manapság a magyar hajléktalan-fejű, romkocsmások között hódítanak. Ezek meg még nyilatkoznak is, hülyeségeket, mint az elődeik. Mondjuk, a szagukról nem tudok nyilatkozni, de szerintem büdösek, Parakovács, Jámbor, Jánosi meg a többi foghíjas, lepukkant drogos és alkesz. Ők próbálják újra melegíteni nálunk ezt az anarchokommunista maszlagot, ami már akkor is hülyeség volt, amikor kitalálták.
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 20. 07:38
"Ők keresztényellenesek. Konzervatívellenesek. Fehérellenesek. Zsidóellenesek. A klasszikus liberálisokat is gyűlölik." Mely kitétel a kakukktojás?! Kezdődik a mentőakció, a zavarkeltés, elbizonytalanítás..! -méghogy a zsidó Antifa zsidóellenes lenne! Megbízhatóan jellemhibának tekinthetjük a kérdés ilyetén való felvetését! Tudatmérgezésnek!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!