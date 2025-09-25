Artemis–2: kitűzték a következő emberes holdmisszió dátumát

Akár már február 5-én elrajtolhat az Artemis–2, amely az első emberes holdmisszió lesz több mint fél évszázad után – írta meg a 24.hu. A NASA hivatalosan is bejelentette a következő emberes holdküldetés időpontját. Lakiesha Hawkins, a hivatal igazgatóhelyettese a texasi Johnson Űrközpontban közölte, hogy

az Artemis–2 legkorábban február 5-én, legkésőbb április 26-án indulhat.

A Space.com információi szerint a négyfős legénység az Orion űrkapszulával kerüli majd meg a Holdat. A küldetés az ambiciózus Artemis-program része, amelynek célja többek között egy holdbázis létrehozása, valamint egy, a Hold körül keringő űrállomás megépítése. Az Artemis–2 eredetileg 2024 novemberében startolt volna, ám biztonsági megfontolások miatt előbb 2025 szeptemberére, majd 2026 elejére halasztották.

A parancsnoki feladatokat Reid Wiseman, a NASA tapasztalt űrhajósa látja el, a pilóta Victor Glover lesz. A legénység tagja továbbá Christina Koch, aki a leghosszabb űrrepülést teljesítő női űrhajósként vált ismertté, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Űrügynökség képviselője. A küldetés várhatóan tíz napig tart.

A NASA egy külön tájékoztatón arról is beszámolt, hogy az űrkapszula külső felületén az utasok neve mellett bárki másé is feltűnhet, ennek részleteit szintén ismertették. Amennyiben az Artemis–2 sikerrel jár, a következő állomás az Artemis–3 lesz, amikor már két űrhajós a Hold felszínére is léphet.