Artemis–2: kitűzték a következő emberes holdmisszió dátumát

2025. szeptember 25. 22:33

A misszió több mint ötven év után az első űrhajósokkal végrehajtott holdküldetés lesz.

2025. szeptember 25. 22:33
null

Akár már február 5-én elrajtolhat az Artemis–2, amely az első emberes holdmisszió lesz több mint fél évszázad után – írta meg a 24.hu. A NASA hivatalosan is bejelentette a következő emberes holdküldetés időpontját. Lakiesha Hawkins, a hivatal igazgatóhelyettese a texasi Johnson Űrközpontban közölte, hogy 

az Artemis–2 legkorábban február 5-én, legkésőbb április 26-án indulhat. 

A Space.com információi szerint a négyfős legénység az Orion űrkapszulával kerüli majd meg a Holdat. A küldetés az ambiciózus Artemis-program része, amelynek célja többek között egy holdbázis létrehozása, valamint egy, a Hold körül keringő űrállomás megépítése. Az Artemis–2 eredetileg 2024 novemberében startolt volna, ám biztonsági megfontolások miatt előbb 2025 szeptemberére, majd 2026 elejére halasztották.

A parancsnoki feladatokat Reid Wiseman, a NASA tapasztalt űrhajósa látja el, a pilóta Victor Glover lesz. A legénység tagja továbbá Christina Koch, aki a leghosszabb űrrepülést teljesítő női űrhajósként vált ismertté, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Űrügynökség képviselője. A küldetés várhatóan tíz napig tart.

A NASA egy külön tájékoztatón arról is beszámolt, hogy az űrkapszula külső felületén az utasok neve mellett bárki másé is feltűnhet, ennek részleteit szintén ismertették. Amennyiben az Artemis–2 sikerrel jár, a következő állomás az Artemis–3 lesz, amikor már két űrhajós a Hold felszínére is léphet.

 Ez a tervek szerint legkorábban 2027 közepén valósulhat meg.

Nyitókép: Hector RETAMAL / AFP

survivor
2025. szeptember 25. 23:40
DE JÓ Bizony ! 50 evwnte embwr a holdon..🤣🤣🤣🤣
survivor
2025. szeptember 25. 23:39
Újra néztem az " Orion űrhajó kalandjai"-t Most kik a" varangyok" ? Puty? Orb, ?Trump ? 🤣🤣🤣🤣🤣
survivor
2025. szeptember 25. 23:35
" Elment az Orion, es rajta McLane a parancsnok.." Athan Shubasi Hasso Siegbjörnson Tamara Jagellowsk Mario DeMonti Helga Legrelle Lydia vanDyke Wamsler e. Az egesz sorozatban nem volt neger...🤣
DE JÓ
2025. szeptember 25. 23:29
Hűűű... Úgy tűnik, mintha túl nagy lépésekben haladnának. Mintha egy sikert kipréselni akaró menedzsment lépéseit látnám, és van bennem aggály. Remélem, tök' fölöslegesen aggódok itt.
