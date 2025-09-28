A román szélsőjobb egyik helyi politikusa utazott a Jászvásárnál lezuhant repülőgépen

Újabb magyarellenes incidens rázta meg Erdélyt: hatásos az AUR uszítása
„Kolozsváron ne beszélj magyarul!” – ordította egy román nő a vasúti pályaudvar környékén.
A román hadsereg közleményben reagált a történtekre.
Szombaton lezuhant egy kisméretű repülőgép két emberrel a fedélzetén a Jászvásárhoz (Iași) tartozó Dancu településen, egy katonai egység közelében – írja a Krónika.ro.
A gépet az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik önkormányzati képviselője vezette.
Georgică Onofreiasa, a Iași megyei katasztrófavédelem szóvivője az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a helyszínre érkező mentők a két utast eszméleténél találták, állapotukat stabilizálták, majd a jászvásári Szent Spiridon kórházba szállították. Diana Cimpoeșu, az UPU-SMURD koordinátora arról tájékoztatott, hogy a sérültek állapota súlyos. Az 55 éves pilóta koponyasérülést szenvedett, eszméletét vesztette, valamint másod-, harmad- és negyedfokú égési sérülések keletkeztek a lábain, hasán és mellkasán. Az 51 éves utas mellkasi és hasi zúzódásokkal került kórházba.
A román hadsereg közleményben reagált a történtekre.
Közlésük szerint a lezuhant gép egy polgári használatban lévő, Ikarus típusú kisrepülő volt, amely a 198. Logisztikai és Támogató Zászlóalj területén csapódott be.
A gép egy erdős részen ért földet, ahol a becsapódás következtében tűz ütött ki.
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock
Ezt is ajánljuk a témában
„Kolozsváron ne beszélj magyarul!” – ordította egy román nő a vasúti pályaudvar környékén.