AUR hadsereg repülőgép baleset Románia

A román szélsőjobb egyik helyi politikusa utazott a Jászvásárnál lezuhant repülőgépen

2025. szeptember 28. 15:30

A román hadsereg közleményben reagált a történtekre.

2025. szeptember 28. 15:30
null

Szombaton lezuhant egy kisméretű repülőgép két emberrel a fedélzetén a Jászvásárhoz (Iași) tartozó Dancu településen, egy katonai egység közelében – írja a Krónika.ro.

A gépet az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik önkormányzati képviselője vezette.

Georgică Onofreiasa, a Iași megyei katasztrófavédelem szóvivője az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a helyszínre érkező mentők a két utast eszméleténél találták, állapotukat stabilizálták, majd a jászvásári Szent Spiridon kórházba szállították. Diana Cimpoeșu, az UPU-SMURD koordinátora arról tájékoztatott, hogy a sérültek állapota súlyos. Az 55 éves pilóta koponyasérülést szenvedett, eszméletét vesztette, valamint másod-, harmad- és negyedfokú égési sérülések keletkeztek a lábain, hasán és mellkasán. Az 51 éves utas mellkasi és hasi zúzódásokkal került kórházba.

A román hadsereg közleményben reagált a történtekre. 

Közlésük szerint a lezuhant gép egy polgári használatban lévő, Ikarus típusú kisrepülő volt, amely a 198. Logisztikai és Támogató Zászlóalj területén csapódott be. 

A gép egy erdős részen ért földet, ahol a becsapódás következtében tűz ütött ki.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock

grenki-2
2025. szeptember 28. 15:42
Megdögölhetne a többi magyar gyűlölő tolvaj oláh is....mindjárt jobb lenne az erdélyi magyaroknak...
letsgobrandon-2
2025. szeptember 28. 15:33
kilopták belőle a benzint
