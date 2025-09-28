A román szélsőjobb egyik helyi politikusa utazott a Jászvásárnál lezuhant repülőgépen

Szombaton lezuhant egy kisméretű repülőgép két emberrel a fedélzetén a Jászvásárhoz (Iași) tartozó Dancu településen, egy katonai egység közelében – írja a Krónika.ro.

A gépet az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik önkormányzati képviselője vezette.

Georgică Onofreiasa, a Iași megyei katasztrófavédelem szóvivője az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a helyszínre érkező mentők a két utast eszméleténél találták, állapotukat stabilizálták, majd a jászvásári Szent Spiridon kórházba szállították. Diana Cimpoeșu, az UPU-SMURD koordinátora arról tájékoztatott, hogy a sérültek állapota súlyos. Az 55 éves pilóta koponyasérülést szenvedett, eszméletét vesztette, valamint másod-, harmad- és negyedfokú égési sérülések keletkeztek a lábain, hasán és mellkasán. Az 51 éves utas mellkasi és hasi zúzódásokkal került kórházba.

A román hadsereg közleményben reagált a történtekre.