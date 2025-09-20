Ft
vadászgépek Észak-Atlanti Szövetség MIG-31-es Lengyelország NATO

A NATO képes volna lelőni a támadó orosz gépeket – de annak beláthatatlan következményei lennének

2025. szeptember 20. 20:38

A Die Zeit azt írja, nagyon nehéz arányos választ adni, az Észak-Atlanti Szövetség nagy dilemmában van, mert ha nem tesz semmit, azt Putyin és a többi autokrata a gyengeség jelének venné.

2025. szeptember 20. 20:38
null

Putyin tovább súlyosbítja a válságot, miután orosz drónok repültek be Lengyelországba, most pedig vadászgépek sértették meg az észt szuverenitást. Az orosz elnök emeli a tétet, életveszélyes provokációt követ el, a NATO azonban nehézkesen reagál – írja a Die Zeit.

Hauke Friederichs biztonságpolitikai szakíró szerint az oroszok a rendkívül hatékony, háromezer kilométer/órás sebességre képes MIG-31-eseket vetették be, ebből a vadászgépből 120 van hadrendben. A NATO képes volna lelőni a támadó gépeket, de nem szeretne kockázatot vállalni, mert a következmények beláthatatlanok lennének.

Ugyanakkor a cikk szerzője elismeri, hogy nagyon nehéz arányos választ adni, az Észak-Atlanti Szövetség nagy dilemmában van, mert ha nem tesz semmit, azt Putyin és a többi autokrata a gyengeség jelének venné.

Nyitóképünkön MiG 31-esek: Yuri KADOBNOV/AFP

***

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
clark
2025. szeptember 20. 22:09
Azt mondja a NATO: "Akármikor lelövöm az orosz gépeket, de nem akarom, mert még nem akarok szétesni"
Obsitos Technikus
2025. szeptember 20. 22:01
Fokozzák a hazudozást.
obakapimaki
•••
2025. szeptember 20. 22:00 Szerkesztve
Megint hányásig nyomják a hazug mantrát. Mindenki tudja, hogy semmilyen légtér sértés nem volt orosz részről. Ugyanúgy az agymosott európai közvélemény félrevezetése szolgáló dezinformáció, mint mikor a patriot szarral az ork-rainok belőttek a saját kórházukba, a bucsai cigiző hullák, a polákokat rakétázó ork-rain állatok.. s.t.b.. Azontúl pedig az Orosz Föderáció bármely nato nevű terorrszervezet támaszpontját, a világ bármely pontján képes szétlőni. A bejelentett tizenkilenc összeeszkábált drónból, HÁRMAT!! sikerült lelöni, egy polák ház árán.. Ennek tükrében, miröl beszél a kutyabaszó elmebeteg köcsög és futtatói?? Itt mindenki hülye??
falcatus-2
2025. szeptember 20. 21:57
"A NATO képes volna lelőni a támadó gépeket,..." Ha képes lenne és valóban megsértették volna a légteret, már régen megkísérelték volna. De helyrehozhatatlan nagy blama lenne, ha nem sikerülne.
