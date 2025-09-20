A NATO képes volna lelőni a támadó orosz gépeket – de annak beláthatatlan következményei lennének

Orosz drónok a lengyel légtérben: ezt tudjuk eddig!
Az orosz ügyvivő tagadja, hogy orosz drónok repültek volna be a lengyel légtérbe, de a lengyelek a NATO-hoz fordulnak. Összefoglaló!
A Die Zeit azt írja, nagyon nehéz arányos választ adni, az Észak-Atlanti Szövetség nagy dilemmában van, mert ha nem tesz semmit, azt Putyin és a többi autokrata a gyengeség jelének venné.
Putyin tovább súlyosbítja a válságot, miután orosz drónok repültek be Lengyelországba, most pedig vadászgépek sértették meg az észt szuverenitást. Az orosz elnök emeli a tétet, életveszélyes provokációt követ el, a NATO azonban nehézkesen reagál – írja a Die Zeit.
Hauke Friederichs biztonságpolitikai szakíró szerint az oroszok a rendkívül hatékony, háromezer kilométer/órás sebességre képes MIG-31-eseket vetették be, ebből a vadászgépből 120 van hadrendben. A NATO képes volna lelőni a támadó gépeket, de nem szeretne kockázatot vállalni, mert a következmények beláthatatlanok lennének.
Azonnal válaszolnának az észtek.
Ugyanakkor a cikk szerzője elismeri, hogy nagyon nehéz arányos választ adni, az Észak-Atlanti Szövetség nagy dilemmában van, mert ha nem tesz semmit, azt Putyin és a többi autokrata a gyengeség jelének venné.
