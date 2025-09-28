Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország ENSZ Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

A konnektivitás vége: háborús üzemmódba kapcsolt a béke elnöke

2025. szeptember 28. 21:20

Mindenekelőtt Trump leszögezte, hogy a NATO légterébe tévedt orosz repülőgépeket le kell lőni.

2025. szeptember 28. 21:20
null
Tóth Ákos
Tóth Ákos
Jelen.hu

„Komoly fordulatra valló bejegyzéseket tett közzé az elmúlt napokban Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az ENSZ-csúcs után saját közösségi médiájában, a Truth-on. Fordulat abban az értelemben, hogy Donald Trump bejegyzései már nem közvetlenül a korábbi béketörekvéseiről szólnak, amelyek a teljes, jelenleg orosz kontroll álló területek átadásán, az eredeti határok elvesztésén alapulnak, épp ellenkezőleg. Megjegyzései az ukrán ellenállás fokozásából indulnak ki, s jól érzékelhető belőlük a Putyin orosz elnök töretlen harci kedvét érzékelő ingerültsége. De annál még több is.

Mindenekelőtt, Trump leszögezte, hogy a NATO légterébe tévedt orosz repülőgépeket le kell lőni. Ez azért érdekes, mert Donald Tusk lengyel elnök, aki a hazájába repített 19 orosz csalidrón megsemmisítése után, majd azt követően, hogy Románia és Észtország légterébe orosz vadászgép repült be, kijelentette: a jövőben a légterüket megsértő és fenyegető gépeket le fogja lőni. Trump megjegyzése egyfajta felhatalmazás az amerikai kormányzat részéről, másrészt azt is jelzi, hogy az amerikai elnök továbbra is tárgyalópartnernek tekinti a Tusk-vezetést, nemcsak az ellenükben megválasztott elnököt, Karol Nawrockit.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
manuel
2025. szeptember 28. 22:05
Trump végre kezd úgy viselkedni mint egy igazi amerikai elnök, mert eddig kb úgy tolta mint egy orosz ügynök. Persze nála ez valszeg csak pár napig tart majd, aztán ki tudja.
Válasz erre
0
1
robertdenyiro
2025. szeptember 28. 21:41
Tehát a bolsilibkányok elkezdtek reménykedni hogy mostantól pont az lesz amit mindig is szerettek volna. Hiába, rémisztően ostoba állatfaj a libkány. Hehehe
Válasz erre
3
0
westend
2025. szeptember 28. 21:30
Hát persze, Trump háborúpárti lett.. Ja, nem. Ki ez a dezinformátor?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!