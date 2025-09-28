„Komoly fordulatra valló bejegyzéseket tett közzé az elmúlt napokban Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az ENSZ-csúcs után saját közösségi médiájában, a Truth-on. Fordulat abban az értelemben, hogy Donald Trump bejegyzései már nem közvetlenül a korábbi béketörekvéseiről szólnak, amelyek a teljes, jelenleg orosz kontroll álló területek átadásán, az eredeti határok elvesztésén alapulnak, épp ellenkezőleg. Megjegyzései az ukrán ellenállás fokozásából indulnak ki, s jól érzékelhető belőlük a Putyin orosz elnök töretlen harci kedvét érzékelő ingerültsége. De annál még több is.

Mindenekelőtt, Trump leszögezte, hogy a NATO légterébe tévedt orosz repülőgépeket le kell lőni. Ez azért érdekes, mert Donald Tusk lengyel elnök, aki a hazájába repített 19 orosz csalidrón megsemmisítése után, majd azt követően, hogy Románia és Észtország légterébe orosz vadászgép repült be, kijelentette: a jövőben a légterüket megsértő és fenyegető gépeket le fogja lőni. Trump megjegyzése egyfajta felhatalmazás az amerikai kormányzat részéről, másrészt azt is jelzi, hogy az amerikai elnök továbbra is tárgyalópartnernek tekinti a Tusk-vezetést, nemcsak az ellenükben megválasztott elnököt, Karol Nawrockit.”

