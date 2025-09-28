Orbán Viktor: Magyarországnak végig igaza volt olajügyben, és ezt már Donald Trump is készséggel elismeri

Magyarország és Szlovákia következetesen és elszántan kitart azon álláspontja mellett, hogy az orosz Barátság kőolajvezetékről való leválásuk tönkretenné mindkét ország gazdaságát, és valójában annak sincs realitása, amit Brüsszel és korábban Washington is szajkózott: alternatívaként az Adria-kőolajvezeték használatát.

Az olcsó orosz nyersolajat négyezer kilométer hosszan Európa szívébe szállító Barátsággal kapcsolatban Donald Trump nemrég újból nyomatékosította, hogy az Európára való nyomás fokozása érdekében korlátozná az orosz olaj importját. Az EU már korábban vállalta, hogy 2028-ig teljesen megszünteti az orosz energiaimportot, de Washington gyorsabb ütemtervet szorgalmaz, részben azért, hogy teret nyisson az amerikai exportnak.

Trump mindezzel kapcsolatban külön megemlítette a „Moszkvától függő” Budapestet és Pozsonyt. A két állam és a Mol álláspontja azonban régóta sziklaszilárd ez ügyben: a váltás a Barátságról az Adriára kivitelezhetetlen, nemcsak azért, mert megnövelné a költségeket,

hanem mert megterhelné a kapacitást és veszélyeztetné a térség teljes energiaellátásának biztonságát.

Orbán Viktornak pedig, úgy tűnik, sikerült Trumpot maga mellé állítani ez ügyben, amikor a héten telefonon egyeztettek az orosz olajjal kapcsolatos anomáliákról és más fontos kérdésekről. A szeptember 25-i telefonos beszélgetést követően – amelynek során a magyar miniszterelnök az USA első emberének világosan elmondta, hogy az orosz energiaimport leállítása teljes gazdasági katasztrófa is lenne Magyarország számára – Trump látványosan irányt váltott, és az Ovális Irodában tartott másnapi sajtótájékoztatón készséggel elismerte, most már pontosan érti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.