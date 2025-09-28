Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság olaj Barátság Magyarország Trump energiaellátás Adria

Orbán Viktor: Magyarországnak végig igaza volt olajügyben, és ezt már Donald Trump is készséggel elismeri

2025. szeptember 28. 14:23

Tesztek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték nem váltható ki az Adriával. Hiába szankcionál emiatt Brüsszel, nem engedhetünk, mert annak már rövid távon gazdasági katasztrófa lenne a következménye.

2025. szeptember 28. 14:23
null

Magyarország és Szlovákia következetesen és elszántan kitart azon álláspontja mellett, hogy az orosz Barátság kőolajvezetékről való leválásuk tönkretenné mindkét ország gazdaságát, és valójában annak sincs realitása, amit Brüsszel és korábban Washington is szajkózott:  alternatívaként az Adria-kőolajvezeték használatát.

Az olcsó orosz nyersolajat négyezer kilométer hosszan Európa szívébe szállító Barátsággal kapcsolatban Donald Trump nemrég újból nyomatékosította, hogy az Európára való nyomás fokozása érdekében korlátozná az orosz olaj importját. Az EU már korábban vállalta, hogy 2028-ig teljesen megszünteti az orosz energiaimportot, de Washington gyorsabb ütemtervet szorgalmaz, részben azért, hogy teret nyisson az amerikai exportnak. 

Trump mindezzel kapcsolatban külön megemlítette a „Moszkvától függő” Budapestet és Pozsonyt. A két állam és a Mol álláspontja azonban régóta sziklaszilárd ez ügyben: a váltás a Barátságról az Adriára kivitelezhetetlen, nemcsak azért, mert megnövelné a költségeket, 

hanem mert megterhelné a kapacitást és veszélyeztetné a térség teljes energiaellátásának biztonságát.

Orbán Viktornak pedig, úgy tűnik, sikerült Trumpot maga mellé állítani ez ügyben, amikor a héten telefonon egyeztettek az orosz olajjal kapcsolatos anomáliákról és más fontos kérdésekről. A szeptember 25-i telefonos beszélgetést követően – amelynek során a magyar miniszterelnök az USA első emberének világosan elmondta, hogy az orosz energiaimport leállítása teljes gazdasági katasztrófa is lenne Magyarország számára – Trump látványosan irányt váltott, és az Ovális Irodában tartott másnapi sajtótájékoztatón készséggel elismerte, most már pontosan érti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.

„Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – fogalmazott, valamint hangsúlyozta, hogy hazánk földrajzi és infrastrukturális helyzete miatt sokkal nehezebb helyzetben van e téren, mint azok az országok, amelyek más forrásból is könnyedén képesek energiához jutni. 

Beszéltem egy nagyszerű fickóval [utalt a magyar miniszterelnökre], aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, ahogy Szlovákia számára is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez” – summázta a helyzetet az Egyesült Államok elnöke. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az orosz Interfax hírügynökség szerint Oroszország 2024-ben 4,78 millió tonna olajat szállított Magyarországra a Barátság olajvezeték déli ágán keresztül, 2025 január–februárjában pedig 956 000 tonnát. Ez hazánk teljes olajimportjának több mint nyolcvan százaléka, a maradék húsz százalék az Adria-vezetéken keresztül Horvátországból érkezik. Utóbbit a Janaf nevű horvát olajcég üzemelteti, nem orosz olajat szállítva egy, az Adriai-tenger partján található olajterminálról. A Barátság itteni működését a Mol kezeli, Százhalombattán és Pozsonyban egyaránt működtetve finomítókat.

A két olajipari vállalat közös teszteket végzet annak érdekében, komolyan megfontolható lenne-e Magyarország és Szlovákia számára a Barátságról való teljes lecsatlakozás. Ahogyan mi is megírtuk, ezek a tesztek sikertelenül végződtek, 

1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő Adria vezeték.

Ez szembemegy azzal a korábbi, Brüsszel, Washington, Horvátország és számos elemző szerint képviselt állásponttal, miszerint az Adria-vezeték önmagában is képes lenne fedezni szerint fedezni mindkét ország szükségleteit. 

A tesztek sikertelensége ugyancsak a magyar kormány álláspontját igazolja. 

A horvátok eleve úgy számolták ki az éves kapacitást, hogy a valaha volt legnagyobb nyomást – amit a két kísérlet alapján öt percig sem tudnak fenntartani – felszorozták egy évre. Vagyis, leegyszerűsítve, a valaha volt legnagyobb nyomással valóban 14Mt lenne a kapacitás a Barátság 5 Mt-jéhez képest, de mivel ezt még nagyon rövid távon nem tudják kivitelezni, ergo a magyar energiaellátás szinte azonnal komoly veszélybe kerülne a Barátságról való lecsatlakozást követően.

Ezekre az összefüggésekre világított rá Orbán Viktor Trump számára, aki ezután nyilvánosan védte meg Magyarországot és Szlovákiát, mondván, nem fair ezeket az országokat hibáztatni az orosz energiafüggőségük miatt. 

Ahogy Donald Trump elnök helyesen rámutatott, nem hibáztathatnak minket azért, hogy nincsenek tengeri kikötőink vagy alternatív gázvezetékeink, és értékeljük, hogy ő ezt a valóságot elismeri. Ha elvágják tőlünk az orosz olajat és gázt, gazdaságunk 4 százalékkal zuhanna, 

a családok szenvednének, és az energiaszámlák az egekbe szöknének. 

Nem hajbókolunk Brüsszel követelései előtt, az energiabiztonságunknak és családjainknak kell az első helyen állniuk” – szögezte le válaszul Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI / Máthé Zoltán

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. szeptember 28. 15:02
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. szeptember 28. 14:50
Ne mosdassátok a szart, mert csak jobban szétkenitek!
Válasz erre
1
0
letsgobrandon-2
2025. szeptember 28. 14:27
megvesszük az adria vezetéket aztán vehetünk orosz átcímkézett olajat indiától... az már kóser
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!