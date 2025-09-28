Orbán Viktor: Magyarországnak végig igaza volt olajügyben, és ezt már Donald Trump is készséggel elismeri

Hatott Orbán Viktor telefonja: Donald Trump megértette, miért kell orosz olajat venniük a magyaroknak (VIDEÓ)
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Tesztek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték nem váltható ki az Adriával. Hiába szankcionál emiatt Brüsszel, nem engedhetünk, mert annak már rövid távon gazdasági katasztrófa lenne a következménye.
Magyarország és Szlovákia következetesen és elszántan kitart azon álláspontja mellett, hogy az orosz Barátság kőolajvezetékről való leválásuk tönkretenné mindkét ország gazdaságát, és valójában annak sincs realitása, amit Brüsszel és korábban Washington is szajkózott: alternatívaként az Adria-kőolajvezeték használatát.
Az olcsó orosz nyersolajat négyezer kilométer hosszan Európa szívébe szállító Barátsággal kapcsolatban Donald Trump nemrég újból nyomatékosította, hogy az Európára való nyomás fokozása érdekében korlátozná az orosz olaj importját. Az EU már korábban vállalta, hogy 2028-ig teljesen megszünteti az orosz energiaimportot, de Washington gyorsabb ütemtervet szorgalmaz, részben azért, hogy teret nyisson az amerikai exportnak.
Trump mindezzel kapcsolatban külön megemlítette a „Moszkvától függő” Budapestet és Pozsonyt. A két állam és a Mol álláspontja azonban régóta sziklaszilárd ez ügyben: a váltás a Barátságról az Adriára kivitelezhetetlen, nemcsak azért, mert megnövelné a költségeket,
hanem mert megterhelné a kapacitást és veszélyeztetné a térség teljes energiaellátásának biztonságát.
Orbán Viktornak pedig, úgy tűnik, sikerült Trumpot maga mellé állítani ez ügyben, amikor a héten telefonon egyeztettek az orosz olajjal kapcsolatos anomáliákról és más fontos kérdésekről. A szeptember 25-i telefonos beszélgetést követően – amelynek során a magyar miniszterelnök az USA első emberének világosan elmondta, hogy az orosz energiaimport leállítása teljes gazdasági katasztrófa is lenne Magyarország számára – Trump látványosan irányt váltott, és az Ovális Irodában tartott másnapi sajtótájékoztatón készséggel elismerte, most már pontosan érti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.
„Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – fogalmazott, valamint hangsúlyozta, hogy hazánk földrajzi és infrastrukturális helyzete miatt sokkal nehezebb helyzetben van e téren, mint azok az országok, amelyek más forrásból is könnyedén képesek energiához jutni.
„Beszéltem egy nagyszerű fickóval [utalt a magyar miniszterelnökre], aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, ahogy Szlovákia számára is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez” – summázta a helyzetet az Egyesült Államok elnöke.
Az orosz Interfax hírügynökség szerint Oroszország 2024-ben 4,78 millió tonna olajat szállított Magyarországra a Barátság olajvezeték déli ágán keresztül, 2025 január–februárjában pedig 956 000 tonnát. Ez hazánk teljes olajimportjának több mint nyolcvan százaléka, a maradék húsz százalék az Adria-vezetéken keresztül Horvátországból érkezik. Utóbbit a Janaf nevű horvát olajcég üzemelteti, nem orosz olajat szállítva egy, az Adriai-tenger partján található olajterminálról. A Barátság itteni működését a Mol kezeli, Százhalombattán és Pozsonyban egyaránt működtetve finomítókat.
A két olajipari vállalat közös teszteket végzet annak érdekében, komolyan megfontolható lenne-e Magyarország és Szlovákia számára a Barátságról való teljes lecsatlakozás. Ahogyan mi is megírtuk, ezek a tesztek sikertelenül végződtek,
1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő Adria vezeték.
Ez szembemegy azzal a korábbi, Brüsszel, Washington, Horvátország és számos elemző szerint képviselt állásponttal, miszerint az Adria-vezeték önmagában is képes lenne fedezni szerint fedezni mindkét ország szükségleteit.
A tesztek sikertelensége ugyancsak a magyar kormány álláspontját igazolja.
A horvátok eleve úgy számolták ki az éves kapacitást, hogy a valaha volt legnagyobb nyomást – amit a két kísérlet alapján öt percig sem tudnak fenntartani – felszorozták egy évre. Vagyis, leegyszerűsítve, a valaha volt legnagyobb nyomással valóban 14Mt lenne a kapacitás a Barátság 5 Mt-jéhez képest, de mivel ezt még nagyon rövid távon nem tudják kivitelezni, ergo a magyar energiaellátás szinte azonnal komoly veszélybe kerülne a Barátságról való lecsatlakozást követően.
Ezekre az összefüggésekre világított rá Orbán Viktor Trump számára, aki ezután nyilvánosan védte meg Magyarországot és Szlovákiát, mondván, nem fair ezeket az országokat hibáztatni az orosz energiafüggőségük miatt.
„Ahogy Donald Trump elnök helyesen rámutatott, nem hibáztathatnak minket azért, hogy nincsenek tengeri kikötőink vagy alternatív gázvezetékeink, és értékeljük, hogy ő ezt a valóságot elismeri. Ha elvágják tőlünk az orosz olajat és gázt, gazdaságunk 4 százalékkal zuhanna,
a családok szenvednének, és az energiaszámlák az egekbe szöknének.
Nem hajbókolunk Brüsszel követelései előtt, az energiabiztonságunknak és családjainknak kell az első helyen állniuk” – szögezte le válaszul Orbán Viktor.
