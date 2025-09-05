Ft
Google Európai Bizottság tech Egyesült Államok

1100 milliárd forintnyi büntetést sózott a Google nyakába Brüsszel

2025. szeptember 05. 20:27

Az Európai Bizottság szerint a Google visszaélt a maga javára a reklámpiaci pozícióival.

2025. szeptember 05. 20:27
null

Az Európai Bizottság pénteken 2,95 milliárd eurós (mintegy 1100 milliárd forintos) bírságot szabott ki a Google-re, amiért visszaélt domináns pozíciójával a reklámtechnológiai piacon, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi megtorlással fenyegetett az ügyben – írja a Politico.

Az amerikai tech óriást azzal vádolják, hogy torzította az online hirdetések piacát azzal, hogy saját szolgáltatásait részesítette előnyben a versenytársak, a hirdetők és az online kiadók kárára – közölte az EU végrehajtó hatalma egy sajtóközleményben.

A keresőcég digitális hirdetési ökoszisztéma különböző részeinek – beleértve a hirdetők és a kiadók által online hirdetések vásárlására használt szoftvereket is – tulajdonlása „eredendő összeférhetetlenséget” okoz a Bizottság szerint.

„A Google-nek most komoly javaslatokkal kell előállnia az összeférhetetlenség kezelésére, és ha ezt nem teszi meg, nem fogunk habozni erős intézkedéseket bevezetni” 

– mondta Teresa Ribera, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke egy nyilatkozatban.

A Google-nek november elejéig – vagyis 60 napon belül – kell tájékoztatnia a Bizottságot, hogyan szándékozik megoldani ezt az összeférhetetlenséget és orvosolni az állítólagos visszaélést.

A Bizottság közölte, hogy nem zárja ki a Google adtech eszközeinek strukturális értékesítését – de „először meg akarja hallgatni és értékelni kívánja a Google javaslatát”.

2023-ban a Bizottság arra jutott, hogy az internetes keresőóriás adtech tevékenységeinek egy részének kötelező értékesítése lehet az egyetlen módja a cég megregulázásának.

A Bizottság több milliárd eurós bírsága elmarad a Google-ra 2018-ban kiszabott 4,34 milliárd eurós bírságtól, amelyet az EU végrehajtó szerve az Android mobileszközökhöz kapcsolódó erőfölényével való visszaélés miatt szabott ki; de magasabb, mint a 2,42 milliárd eurós bírság, amellyel a cég 2017-ben szembesült a saját ár-összehasonlító szolgáltatásának előnyben részesítése miatt.

Egy nyilatkozatban a Google globális szabályozási ügyekért felelős vezetője, Lee-Anne Mulholland azt mondta, hogy a cég fellebbezni fog a Bizottság határozata ellen.

„A határozat indokolatlan bírságot szab ki, és olyan változtatásokat követel meg, amelyeket több ezer európai vállalkozást fog megsínyleni azáltal, hogy megnehezítik számukra a pénzkeresést” – mondta Mulholland.

 

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

patikus-3
2025. szeptember 05. 21:31
Google 45 millió dolláros szerződést irt alá az izraeli kormánnyal, az izraeli álláspont propagálására, a kereső programok manipulálására, a gázai népirtás fedezése céljából. Google signed a $45 million contract with the Israeli prime minister’s office to run a global digital advertising campaign promoting Israeli state messaging during its ongoing genocide in Gaza. middleeastmonitor
yalaelnok
2025. szeptember 05. 20:53
Nem ez az első olyan intézkedés, amellyel a google felhasználóit kényelmetlen helyzetbe hozza az agyhalottakból álló bizottság. A google nem a jogszabályok miatt lett sikeres, hanem azért, mert hasznos szolgáltatásokat nyújt az embereknek. Most ezt a sikerességet büntetik a bürokraták.
zsugabubus-2
2025. szeptember 05. 20:30
Hurrá! Ezen jó sok rakettát vehetünk Zelenszkijéknek!
