Ukrajna nem aprózza el: kivetették a hálójukat Lengyelországra, elképesztő módon befolyásolnák a lakosságot

2025. augusztus 29. 12:15

Természetesen Orbán Viktorral riogatnak.

2025. augusztus 29. 12:15
Szerhij Fursa elemzése szerint a lengyel kormány egyre erősebb, állami szintű ukránellenes retorikája árt Lengyelországnak, különösen gazdaságilag – írja az ukrán NV.

Fursa hangsúlyozza, hogy a lengyel gazdasági csoda alapja részben az ukrán munkavállalók beáramlása volt,

akik jelentős versenyelőnyt biztosítottak az országnak. A szerző figyelmeztet: ha a negatív hozzáállás miatt az ukránok elhagyják Lengyelországot, az súlyos gazdasági következményekkel járhat, mivel más migránsok a lengyel társadalom rasszizmusa miatt kevéssé valószínű, hogy pótolják őket.

Orbán Viktort is kritizálja

A lengyel társadalom után a magyarokkal foglalkozik a szerző.

Fursa elrettentő példaként hozza fel Orbán Viktor magyar miniszterelnök „populista és korrupt” politikáját, amely szerinte Magyarországot a régió legszegényebb országává tette,

és figyelmeztet, hogy Lengyelország is hasonló útra léphet.

A szerző nem foglalkozott például azzal a ténnyel, hogy Magyarországon az egy főre jutó reál GDP 2015 eleje és 2024 harmadik negyedéve között közel 30 százalékkal nőtt, ami az 5. legjobb eredmény az OECD-országok között. Csak Litvánia, Törökország, Lengyelország és Írország előzött meg minket, miközben az euróövezeti átlag a magyar növekedés harmadát sem érte el.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

indaniso
2025. augusztus 29. 13:21
Orbán Viktorral egyre kevésbé lehet riogatni. Nyugaton már imába foglalják,hogy Orbán Viktort add meg nekünk ma!
Nasi12
2025. augusztus 29. 12:54
Igaza van. Orbán olyan rossz hatással lesz a milliónyi ukránra lengyelországban, hogy azonnal hazarohannak a frontra. Az ötletelö meg az OPNI ba. Ha még lenne😀
RWG1
2025. augusztus 29. 12:51
Egy szavát sem hiszem olyan embernek, aki egész életében Szergej volt és most hirtelen rájött hogy ő Szerhij. Lehet hogy a Fursa is eredetileg Furcsa.
Szamóca bácsi
2025. augusztus 29. 12:47
jó lenne, ha a lengyelek is végre megértenék, hogy az ukránok ugyanúgy ruszkik, mint a muszkák. az egyelten különbség, hogy a muszkák megbízhatóan gecik, az ukránok viszont megpróbálják elhitetni magukról az ellenkezőjét.
