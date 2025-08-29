Eldőlt az első dominó Ausztriában: sorra ismerik el a felelős politikusok, ebben is Orbánnak volt igaza
Sebastian Kurz után immár Christian Stocker is rájött, hogy Nyugat-Európa „történelmi hibát” követett el.
Természetesen Orbán Viktorral riogatnak.
Szerhij Fursa elemzése szerint a lengyel kormány egyre erősebb, állami szintű ukránellenes retorikája árt Lengyelországnak, különösen gazdaságilag – írja az ukrán NV.
Fursa hangsúlyozza, hogy a lengyel gazdasági csoda alapja részben az ukrán munkavállalók beáramlása volt,
akik jelentős versenyelőnyt biztosítottak az országnak. A szerző figyelmeztet: ha a negatív hozzáállás miatt az ukránok elhagyják Lengyelországot, az súlyos gazdasági következményekkel járhat, mivel más migránsok a lengyel társadalom rasszizmusa miatt kevéssé valószínű, hogy pótolják őket.
A lengyel társadalom után a magyarokkal foglalkozik a szerző.
Fursa elrettentő példaként hozza fel Orbán Viktor magyar miniszterelnök „populista és korrupt” politikáját, amely szerinte Magyarországot a régió legszegényebb országává tette,
és figyelmeztet, hogy Lengyelország is hasonló útra léphet.
A szerző nem foglalkozott például azzal a ténnyel, hogy Magyarországon az egy főre jutó reál GDP 2015 eleje és 2024 harmadik negyedéve között közel 30 százalékkal nőtt, ami az 5. legjobb eredmény az OECD-országok között. Csak Litvánia, Törökország, Lengyelország és Írország előzött meg minket, miközben az euróövezeti átlag a magyar növekedés harmadát sem érte el.
