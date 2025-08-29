Ukrajna nem aprózza el: kivetették a hálójukat Lengyelországra, elképesztő módon befolyásolnák a lakosságot

Szerhij Fursa elemzése szerint a lengyel kormány egyre erősebb, állami szintű ukránellenes retorikája árt Lengyelországnak, különösen gazdaságilag – írja az ukrán NV.

Fursa hangsúlyozza, hogy a lengyel gazdasági csoda alapja részben az ukrán munkavállalók beáramlása volt,

akik jelentős versenyelőnyt biztosítottak az országnak. A szerző figyelmeztet: ha a negatív hozzáállás miatt az ukránok elhagyják Lengyelországot, az súlyos gazdasági következményekkel járhat, mivel más migránsok a lengyel társadalom rasszizmusa miatt kevéssé valószínű, hogy pótolják őket.

Orbán Viktort is kritizálja

A lengyel társadalom után a magyarokkal foglalkozik a szerző.

Fursa elrettentő példaként hozza fel Orbán Viktor magyar miniszterelnök „populista és korrupt” politikáját, amely szerinte Magyarországot a régió legszegényebb országává tette,

és figyelmeztet, hogy Lengyelország is hasonló útra léphet.