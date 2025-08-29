Ft
Christian Stocker Németország Magyarország migráció migráns Ausztria Angela Merkel Orbán Viktor bevándorlás Sebastian Kurz

Eldőlt az első dominó Ausztriában: sorra ismerik el a felelős politikusok, ebben is Orbánnak volt igaza

2025. augusztus 29. 09:59

Sebastian Kurz után immár Christian Stocker is rájött, hogy Nyugat-Európa „történelmi hibát” követett el.

2025. augusztus 29. 09:59
null

Tíz évvel Angela Merkel 2015-ös „nyitott kapuk” (Willkommenskultur) politikája után osztrák vezetők, köztük Christian Stocker osztrák kancellár és Sebastian Kurz volt kancellár éles kritikát fogalmaznak meg, történelmi hibának nevezve a döntést – írja a The European Conservative.

Kurz külön kiemeli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök kemény migrációs álláspontja akkor „egyszerűen helyes” volt, és ma már sok politikus osztja ezt a nézetet.

Merkel továbbra is védi akkori döntését, bár elismeri a kitoloncolások nehézségeit. A német közvélemény erősen megosztott, a többség szerint az ország nem tudta jól kezelni a menekülthullámot, és sokan a jobboldali AfD felemelkedését is ehhez kötik.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

vamonos-4
2025. augusztus 29. 11:21
Orban Rahel ment Kurz utan az USAba
Kerezs
2025. augusztus 29. 11:06
"a többség szerint az ország nem tudta jól kezelni a menekülthullámot" Na itt a baj. Még ma sem ismerik fel az okot. Nem a menekülthullámot nem tudták kezelni, hanem elősegítették az illegális parazita bevándorlást( magyarul migráncs beözönlést) miközben támadták és szinte ellehetetlenítették a magyar határvédelmet.
nemecsekerno-007-01
•••
2025. augusztus 29. 10:44 Szerkesztve
Szerintem ebben volt némi stratégiai nyugalom a magyar kormány részéről. 1. Mi már akkor megmondtuk, hogy ebbő baj lesz more. 2. Elmondtak mindennek bennünket, fasisztának, nácinak, kommunistának 3. Kis idő múlva átváltottunk Matula bácsiba: ,,Maga tudja.,, Csináljátok ha akarjátok. 4. A stratégia pedig az, hogy ha a Nyugat szétcseszi magát, abból mi akár profitálhatunk is.
kailniris
2025. augusztus 29. 10:39
Késő bánat, eb gondolat.
