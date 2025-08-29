Eldőlt az első dominó Ausztriában: sorra ismerik el a felelős politikusok, ebben is Orbánnak volt igaza

Tíz évvel Angela Merkel 2015-ös „nyitott kapuk” (Willkommenskultur) politikája után osztrák vezetők, köztük Christian Stocker osztrák kancellár és Sebastian Kurz volt kancellár éles kritikát fogalmaznak meg, történelmi hibának nevezve a döntést – írja a The European Conservative.

Kurz külön kiemeli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök kemény migrációs álláspontja akkor „egyszerűen helyes” volt, és ma már sok politikus osztja ezt a nézetet.

Merkel továbbra is védi akkori döntését, bár elismeri a kitoloncolások nehézségeit. A német közvélemény erősen megosztott, a többség szerint az ország nem tudta jól kezelni a menekülthullámot, és sokan a jobboldali AfD felemelkedését is ehhez kötik.