Rossz hír Európának: A legnagyobb amerikai olajcég visszatérne Oroszországba

Az Exxon Mobil kész visszatérni és újra üzletelni orosz olajjal. Az alaszkai Trump-Putyin találkozón az orosz elnök arról beszélt a riportereknek, hogy a jövőben sor kerülhet több orosz-amerikai üzletre, amire Trump is pozitívan reagált. Amit azonban a két vezető nem árult el: zárt ajtók mögött már zajlottak a tárgyalások. A két ország legnagyobb energiaipari vállalatai már kidolgozták az üzleti tevékenység újraindításának ütemtervét, amely szerint olaj- és gázmezőket fognak kitermelni Oroszország távol-keleti partjainál – számolt be a Wall Street Journal.

Putyin és Trump Alaszkában: Amerika visszatérne az orosz olajcégekkel való üzleteléshez. Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Az amerikai lap forrásai szerint az Exxon Mobil egyik vezetője az oroszokkal folytatott titkos tárgyalások során felvetette, hogy visszatérnek a hatalmas szahalin-szigeteki projekthez, ha a két kormány zöld utat ad az ukrán békefolyamat részeként.

A tárgyalások annyira érzékeny témát érintettek, hogy az Exxon-nál csak kevesen tudtak róluk.

Az amerikai olajipari óriáscég egyik vezetője, Neil Chapman alelnök vezette az Exxon részéről a tárgyalásokat.

Ezzel párhuzamosan az Exxon vezetői támogatást kértek az amerikai kormánytól arra az esetre, ha a vállalat visszatérne Oroszországba, és kedvező fogadtatásban részesültek – közölte a Wall Street Journal újsíágírójával egy magas rangú kormányzati tisztviselő.

Darren Woods vezérigazgató az elmúlt hetekben a Fehér Házban tárgyalt Trump elnökkel az Exxon esetleges visszatéréséről.

Drámai fordulat lenne az orosz olajhoz való visszatérés

Az oroszországi üzleti tevékenységek újraindítása drámai közeledést jelentene az Exxon és Moszkva közötti zűrzavaros szakítás után. A Nyugat legnagyobb olajtermelője a Szovjetunió bukása után mélyebb gyökereket eresztett Oroszországban, mint a legtöbb más vállalat. Az invázió utáni visszavonulása ennek megfelelően még keserűbb volt.

A három olajmező közelében fekvő orosz szigetről elnevezett Sakhalin-1 az Exxon egyik legnagyobb beruházása volt, amelyről először 1995-ben állapodtak meg. Az Exxon vezette a vállalkozást, és 30 százalékos részesedéssel rendelkezett az állami tulajdonú Rosneft, valamint japán és indiai vállalatok mellett, amelyek még mindig ott vannak.

Amikor a nyugati vállalatok az invázió után tömegesen távoztak Oroszországból, az Exxon csökkentette a termelést, és bejelentette, hogy eladja részesedését,amit 4 milliárd dollárra becsült. Moszkva megakadályozta az eladást, majd megsemmisítette az Exxon részesedését.

Az Exxon visszacsábítása nagy siker lenne a Kreml számára, amely a béketárgyalások részeként nyugati befektetéseket szeretne vonzani a gazdaság stabilizálása érdekében. A visszatérés nem garantált, és részben attól függ, hogy Trumpnak sikerül-e közvetítőként véget vetnie az ukrajnai háborúnak, vagy éppen szigorítja a szankciókat, ha Putyin nem hajlandó leállítani a harcokat.

Nyitókép: Alexei Danichev / POOL / AFP