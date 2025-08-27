Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz olaj Amerika Oroszország Exxon Mobil olajtársaság

Rossz hír Európának: A legnagyobb amerikai olajcég visszatérne Oroszországba

2025. augusztus 27. 08:13

Titkos tárgyalások indultak az Exxon olajcég vezetői és az oroszok között. Míg Európa leáll az orosz olajról, Amerika beszáll az üzletbe.

2025. augusztus 27. 08:13
null

Az Exxon Mobil kész visszatérni és újra üzletelni orosz olajjal. Az alaszkai Trump-Putyin találkozón az orosz elnök arról beszélt a riportereknek, hogy a jövőben sor kerülhet több orosz-amerikai üzletre, amire Trump is pozitívan reagált. Amit azonban a két vezető nem árult el: zárt ajtók mögött már zajlottak a tárgyalások. A két ország legnagyobb energiaipari vállalatai már kidolgozták az üzleti tevékenység újraindításának ütemtervét, amely szerint olaj- és gázmezőket fognak kitermelni Oroszország távol-keleti partjainál – számolt be a Wall Street Journal. 

Putyin és Trump Alaszkában: Amerika visszatérne az orosz olajcégekkel való üzleteléshez. Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson
Putyin és Trump Alaszkában: Amerika visszatérne az orosz olajcégekkel való üzleteléshez. Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Az amerikai lap forrásai szerint az Exxon Mobil egyik vezetője az oroszokkal folytatott titkos tárgyalások során felvetette, hogy visszatérnek a hatalmas szahalin-szigeteki projekthez, ha a két kormány zöld utat ad az ukrán békefolyamat részeként. 

A tárgyalások annyira érzékeny témát érintettek, hogy az Exxon-nál csak kevesen tudtak róluk. 

Az amerikai olajipari óriáscég egyik vezetője, Neil Chapman alelnök vezette az Exxon részéről a tárgyalásokat.

Ezzel párhuzamosan az Exxon vezetői támogatást kértek az amerikai kormánytól arra az esetre, ha a vállalat visszatérne Oroszországba, és kedvező fogadtatásban részesültek – közölte a Wall Street Journal újsíágírójával egy magas rangú kormányzati tisztviselő. 

Darren Woods vezérigazgató az elmúlt hetekben a Fehér Házban tárgyalt Trump elnökkel az Exxon esetleges visszatéréséről.

Drámai fordulat lenne az orosz olajhoz való visszatérés

Az oroszországi üzleti tevékenységek újraindítása drámai közeledést jelentene az Exxon és Moszkva közötti zűrzavaros szakítás után. A Nyugat legnagyobb olajtermelője a Szovjetunió bukása után mélyebb gyökereket eresztett Oroszországban, mint a legtöbb más vállalat. Az invázió utáni visszavonulása ennek megfelelően még keserűbb volt.

A három olajmező közelében fekvő orosz szigetről elnevezett Sakhalin-1 az Exxon egyik legnagyobb beruházása volt, amelyről először 1995-ben állapodtak meg. Az Exxon vezette a vállalkozást, és 30 százalékos részesedéssel rendelkezett az állami tulajdonú Rosneft, valamint japán és indiai vállalatok mellett, amelyek még mindig ott vannak. 

Amikor a nyugati vállalatok az invázió után tömegesen távoztak Oroszországból, az Exxon csökkentette a termelést, és bejelentette, hogy eladja részesedését,amit 4 milliárd dollárra becsült. Moszkva megakadályozta az eladást, majd megsemmisítette az Exxon részesedését. 

Az Exxon visszacsábítása nagy siker lenne a Kreml számára, amely a béketárgyalások részeként nyugati befektetéseket szeretne vonzani a gazdaság stabilizálása érdekében. A visszatérés nem garantált, és részben attól függ, hogy Trumpnak sikerül-e közvetítőként véget vetnie az ukrajnai háborúnak, vagy éppen szigorítja a szankciókat, ha Putyin nem hajlandó leállítani a harcokat.

Nyitókép: Alexei Danichev / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***


 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. augusztus 27. 08:57
Na, majd nekik is üzen az erdész, hogy az oroszok megbízhatatlanok!
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2025. augusztus 27. 08:57
Az USA többet és hatékonyabban dolgozik Európa gyengítésén, mint az oroszok.
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2025. augusztus 27. 08:54
Európa megint magát lövi lábon az energetikai kapcsolatok leépítésével.
Válasz erre
0
0
elégia
•••
2025. augusztus 27. 08:53 Szerkesztve
Amerika elindította a háborút, most fizetteti Európával /a fegyvereket eladja/. Majd az európai szankciókkal sújtott orosz gazdasággal üzletet köt. Már csak az a kérdés, hogy az Exxon-orosz olajat szankcionálja-e a magából teljesen hülyét csinált Európa? Merznek, Macronnak, meg a többinek nem ég a bőr a pofáján?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!