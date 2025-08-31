Már Romániában is tudják: többek között Dobrev Klára nagyapján bukott el Magyarország és Erdély újraegyesítése

Felháborodott a román tudós: Hunyadi János román volt, és Orbán csak „kisajátítja” a nagy hadvezért
A valóságtól teljesen elrugaszkodott „elemzés” látott napvilágot.
Kádár Jánosék szerint az erdélyi szegénység túl nagy terhet jelentett volna az országnak.
Az Adevărul cikke szerint Nagyváthy Sándor, a Malév egykori alkalmazottja arról számolt be, hogy Kádár János, Magyarország volt kommunista vezetője 1971-ben egy repülőúton elárulta neki:
Leonyid Brezsnyev, az akkori SZKP főtitkára felvetette Erdély visszacsatolását Magyarországhoz.
Ezt a kedvező ajánlatot állítólag azért nem fogadta el akkor Magyarország vezetősége, mert Kádárék szerint az erdélyi szegénység túl nagy terhet jelentett volna az országnak. A cikk szerint
az ötletet akkor Fock Jenő, valamint Apró Antal sem támogatta.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
