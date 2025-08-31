Ft
08. 31.
vasárnap
Partium revízió Magyarország Apró Antal Erdély Székelyföld Kádár János Románia Dobrev Klára

Már Romániában is tudják: többek között Dobrev Klára nagyapján bukott el Magyarország és Erdély újraegyesítése

2025. augusztus 31. 15:15

Kádár Jánosék szerint az erdélyi szegénység túl nagy terhet jelentett volna az országnak.

2025. augusztus 31. 15:15
Románia

Az Adevărul cikke szerint Nagyváthy Sándor, a Malév egykori alkalmazottja arról számolt be, hogy Kádár János, Magyarország volt kommunista vezetője 1971-ben egy repülőúton elárulta neki:

Leonyid Brezsnyev, az akkori SZKP főtitkára felvetette Erdély visszacsatolását Magyarországhoz.

Ezt a kedvező ajánlatot állítólag azért nem fogadta el akkor Magyarország vezetősége, mert Kádárék szerint az erdélyi szegénység túl nagy terhet jelentett volna az országnak. A cikk szerint

az ötletet akkor Fock Jenő, valamint Apró Antal sem támogatta.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitóképünk csupán illusztráció. Fotó: Dominika Zarzycka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Doktor Doktorovics
2025. augusztus 31. 16:46
Ebben a formában biztos nem igaz, de az igen, hogy a szovjet vezetésnek a 70-es években már a töke tele volt a románokkal a megbízhatatlansaguk miatt. Ha nem kötik le magukat Afganisztánban, és nem dől be nem sokkal később az egész CCCP, talán valami moszkvai nyomás lehetett volna Erdély kérdésében (autonómia vagy minimális határmódosítás, ezt egyébként 89ben a magyar vezetés is megszellőztette a sajtóban)
nemhiszemel-2
2025. augusztus 31. 16:25
Az Adevarul cikke provokáció, senki ne dőljön be neki. Kádár és bandája ritka nagy gazemberek voltak, de Brezsnyev nem kedvelte Kádárt, már csak ezért sem tett ilyen ajánlatot. Miért is tette volna? Arról nem is beszélve, hogy '71-ben már Csau volt a Román főmufti, aki tuti hogy nem ment volna bele.
rasdi1
2025. augusztus 31. 16:00
Úgy érzem, hogy ennek a témának a felvetésével Ukrajna potenciális "széttrancsírozásának" esetleges Magyarországot érintő részének, Kárpátaljának Magyarországhoz történő csatolásának hazai hangulatát próbálnák "tesztelni". Mert az is biztos, hogy Kárpátalja Magyarországhoz történő csatolása szintén jelentős terhet róna Magyarországra, jelentősen rontana a hazai életszínvonalon. Márpedig Ukrajna esetleges végső veresége esetén minden bizonnyal jelentős területi átalakítások lesznek, amelyekből nem csak Oroszország venné ki a maga részét. (Potenciális további "érdekeltek", Ukrajna valamennyi további szomszédja, így Kárpátalját tekintve Magyarország is.) Kárpátalja olyan terület, amelyet mintegy természetes határként a Kárpátok választanak el Ukrajnától, és a Kárpátok évszázadok óta természetes határként szolgál is ezen a területen.
NeMá
2025. augusztus 31. 15:56 Szerkesztve
Ez egy közismert történet, több 10 éve ismert! Mindenki elhihete, ezek ilyen Grecik ma is! Abban a tudatban nyomják be a töbkulcsos adót, mert ők ugy sem fogják fizetni, abból amit külföldről kapnak. A magyar politikus, akinek bissau-guineai útlevelet találtak, Simon Gábor, az MSZP egykori elnökhelyettese, aki egyúttal gazdasági szakemberként is ismert.
