Már a második éjszaka kóstolhatott bele abba a baloldali svájci fellegvár, milyen egy migránslázadás

Egy lopott robogó, rendőrségi üldözés és egy halálos baleset után Svájcot évtizedek óta nem látott zavargások rázzák meg. Egy 17 éves, afrikai bevándorló fiatal halála miatt Lausanne utcáin két egymást követő éjszaka több száz, többségében fekete maszkos fiatal gyújtogatott, borogatott kukákat, rongált meg buszokat és tűzijátékokkal, kövekkel támadt a rendőrökre. Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, az összetűzések során a Svájci Néppárt (SVP) egyik politikusát, Thibault Schallert kis híján meglincselte a feldühödött tömeg.

A második éjszaka már több mint 200 zavargó csapott össze az egyenruhásokkal, miközben a hatóság könnygázzal és vízágyúkkal igyekezett úrrá lenni a helyzeten.

Ez lehetett volna Párizs vagy Lyon külvárosa, de Lausanne volt, a békés és rendezett Svájc szívében”

– jegyezte meg az esetről beszámoló The Spectator.

Svájc hosszú ideig abban bízott, hogy megússza szomszédai problémáit. Nincs gyarmati múltja, EU-n kívüli országként szigorú bevándorlási politikával büszkélkedett, és a stabilitás szinonimájaként tekintettek rá.