Már a második éjszaka kóstolhatott bele abba a baloldali svájci fellegvár, milyen egy migránslázadás

Lángoló barikádok és lincshangulat – már a svájciak is érzik a bőrükön a migráció hatásait (VIDEÓ)
Rá sem ismerni az egykor békés alpesi országra.
Az integráció nélkül liberális bevándorláspolitika most az alpesi paradicsomban bosszulja meg magát.
Egy lopott robogó, rendőrségi üldözés és egy halálos baleset után Svájcot évtizedek óta nem látott zavargások rázzák meg. Egy 17 éves, afrikai bevándorló fiatal halála miatt Lausanne utcáin két egymást követő éjszaka több száz, többségében fekete maszkos fiatal gyújtogatott, borogatott kukákat, rongált meg buszokat és tűzijátékokkal, kövekkel támadt a rendőrökre. Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, az összetűzések során a Svájci Néppárt (SVP) egyik politikusát, Thibault Schallert kis híján meglincselte a feldühödött tömeg.
A második éjszaka már több mint 200 zavargó csapott össze az egyenruhásokkal, miközben a hatóság könnygázzal és vízágyúkkal igyekezett úrrá lenni a helyzeten.
Ez lehetett volna Párizs vagy Lyon külvárosa, de Lausanne volt, a békés és rendezett Svájc szívében”
– jegyezte meg az esetről beszámoló The Spectator.
Svájc hosszú ideig abban bízott, hogy megússza szomszédai problémáit. Nincs gyarmati múltja, EU-n kívüli országként szigorú bevándorlási politikával büszkélkedett, és a stabilitás szinonimájaként tekintettek rá.
Ám a lausanne-i jelenetek megmutatták, hogy a migrációból fakadó feszültségek elérték az országot. Az elmúlt tíz évben több mint 200 ezer menekült érkezett, főként
A társadalmi súrlódások pedig ennek köszönhetően különösen kiéleződtek az alpesi paradicsomban.
A baloldali városvezetés – szocialisták és zöldek koalíciója – a rendőrséget hibáztatja azért, hogy ennyire elfajultak a dolgok.
Grégoire Junod, Lausanne szocialista polgármestere
rendszerszintű diszkriminációról” beszélt, és átfogó reformokat ígért a bizalom helyreállítására.
A hatóságok körüli vitákat felerősítette, hogy nemrég négy rendőrtisztet függesztettek fel rasszista WhatsApp-üzenetek miatt. Ugyanakkor
a konzervatív értékelések szerint mindez eltereli a figyelmet a kudarcos bevándorláspolitikáról.
Az utóbbi hónapokban
is megtapasztalhatta, milyen az Európa-szerte jellemző, bevándorláshoz köthető tömeges erőszak.
Júniusban Bernben 11 rendőr sérült meg, Zürichben pedig szintén vízágyúval és könnygázzal kellett oszlatni a maszkban randalírozó bevándorlókat.
A svájci politikai elit évekig azt hangoztatta, hogy ezek a gondok náluk nincsenek jelen, a migrációs erőszak a francia külvárosok, a brit nagyvárosok vagy Németország problémái.
A lausanne-i képsorok azonban kijózanító módon tárják elénk a valóságot:
Svájc sem immunis az öreg kontinens problémáival szemben.
A baloldali vezetésű Lausanne sokáig a „tolerancia mintavárosaként” próbálta eladni magát, ám a valóság most mást üzen: teljesen mindegy, mennyire jóléti egy társadalom, mennyire befogadó egy adott közeg, az integráció nélküli liberális bevándorláspolitika végeredményben mindig ugyanoda vezet.
Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP