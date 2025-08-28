Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Európa Háború Ukrajnában Brüsszel Giorgia Meloni migráció Ukrajna Olaszország bevándorlás Európai Unió

Kiakadt Meloni az Európai Unióra: egy mondattal helyretett mindenkit

2025. augusztus 28. 19:44

Határozott álláspontot képvisel az olasz miniszterelnök a migrációval kapcsolatban.

2025. augusztus 28. 19:44
null

Az Európai Unió fokozódó geopolitikai és versenyképességi jelentéktelenségét hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a Meeting Rimini katolikus találkozó zárónapján szerdán, ahol kormánya főbb célkitűzéseiről is beszélt.

Giorgia Meloni csatlakozott Mario Draghinek, az olasz és európai jegybank korábban felszólaló volt elnökének a kijelentéseihez.

A Meeting Rimini nyitónapján tartott beszédében Draghi úgy vélte, hogy az Európai Unió „nézőként” szemléli a nemzetközi eseményeket,

és „minden illúzió szertefoszlott” azzal kapcsolatban, hogy Európának bármilyen geopolitikai hatalma lehet.

„Draghinak igaza van. Úgy tűnik, az Európai Unió egyre nagyobb geopolitikai jelentéktelenségre van ítélve, képtelen hatékonyan válaszolni a Kína és az Egyesült Államok támasztotta versenyképességi kihívásokra” – jelentette ki Giorgia Meloni.

Úgy vélte, Európának mindenekelőtt saját kulturális és vallási gyökereihez kell visszatalálnia, amelyeket az utóbbi időben helytelenül meg akart tagadni. „A bürokrácia nem tud kihúzni bennünket a viharból, azt a politika tudja megtenni. A szabályozások nem erősítenek bennünket, a meggyőződések igen.

A vak ideológiák nem szabadítják fel társadalmainkat, azt a valósághoz kötődő értékek tehetik meg”

– mondta Giorgia Meloni. A jobbközép kormányfő zárta a Comunione e Liberazione olasz katolikus lelkiségi mozgalom 46. alkalommal megrendezett, egyhetes programsorozatát.

A miniszterelnök közel egyórás felszólalásában számos nemzetközi és belpolitikai témát érintett. Thomas S. Eliot költőt idézve kifejtette, hogy korunkban is az értékek nélküli „semmi igyekszik teret nyerni”, amely nemzeti, családi, vallási identitás nélküli egyéneket akar létrehozni.

Emlékeztetett, hogy kormánya októberben tölti be harmadik évét, és kiemelte, hogy a jobbközépnek köszönhetően Olaszország már nem számít Európa „gazdasági betegének”.

Hangsúlyozta, hogy Róma mindig is Izrael védekezéshez való jogát támogatta, ugyanakkor kijelentette, hogy a zsidó állam reakciója túllépte az arányosság elvét, ami túl sok ártatlan áldozatot követel, és a helyi keresztény közösséget sem kíméli. Nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett a Hamász palesztin terrorista szervezetre a túszok elengedéséért.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Giorgia Meloni úgy vélte, van lehetőség a tárgyalásos megoldásra.

Ami a bevándorlást illeti, hangsúlyozta, hogy kizárólag a szabályozott bevándorlás képviselhet gazdasági hasznot,

miközben az illegális és ellenőrzés nélküli migráció kárt okoz minden társadalomban”.

„Nincsen bíró, politikus vagy bürokrata, aki meg tudja akadályozni, hogy betartsuk az olasz állam törvényeit, biztosítsuk az állampolgárok biztonságát, küzdjünk a harmadik évezred rabszolgatartóival szemben, és életeket mentsünk” – összegezte kormánya migrációs politikáját Meloni.

Bejelentette, hogy kedvezményes lakásvásárlási programot indítanak fiatal párok számára a családtervezéshez. Kiemelte, hogy család- és születésbarát társadalom megteremtésén dolgoznak:

rossz tanítók azok, akik elavultnak és patriarchálisnak kiáltották ki a szülői szerepkört.

Semmi modern nincsen egy szegény sorsú nő méhének a bérlésében, a gyermekek törvényre hivatkozó megfosztásában szüleiktől vagy abban, hogy nem kell gyermekeket világra hozni, mert környezetszennyezők”.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. augusztus 28. 21:15
youtube.com/shorts/9nAquWgwwbw?si=mv5U3ymgsa8H4Y1g 🇺🇸🗽 Florida, Brevard megye sheriffje, Wayne Ivey: A migránsok deportálása ellen tiltakozó szélsőbalos tüntetőkhöz: "Ha ellenszegülsz a rendőri intézkedésnek, mész a börtönbe. Ha akadályozod a közúti forgalmat, akkor is mész a börtönbe. Ha megpróbálsz elszökni, fáradtan mész a börtönbe, mert elkapunk. Ha autókat veszel körbe, és próbálod elállni az útjukat, a sofőr teljesen jogosan fog áthajtani rajtad és vonszolja végig a tested az aszfalton. Ha leköpsz minket, először a kórházba fogsz menni, utána börtönbe. Ha megütöd egyikünket, akkor is előbb a korházba mész, majd börtönbe. Ráadásul az egyik gyönyörű kutyánk is valószínűleg meg fog harapni. Ha utcakövet vagy Molotov-koktélt dobsz egy rendőrre, vagy lőfegyvert emelsz rá, értesíteni fogjuk a családodat, hogy hol veheti át a maradványaidat, mert végezni fogunk veled. Akkor neked a végállomás a temető lesz. Velünk nem fogsz szórakozni!" 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
0
0
Gonella
2025. augusztus 28. 20:56
minden olasznak el kell olvasnia oriana fallacci magyarul is megjelent három kötetes könyvét, A harag és a büszkeség - A harag-trilógia 1. Az ​értelem ereje - Harag-trilógia 2. Az utolsó interjú - Az apokalipszis - A Harag - trilógia 3. ő még a közeljövőről írt ezekben a kötetekben, akik ma élnek olaszországban az nekik már a jelen, és csak bambán merednek maguk elé! ÉBRESZTŐ lassan késő lesz! Nekünk is!
Válasz erre
5
0
kiss.istvan770
•••
2025. augusztus 28. 20:18 Szerkesztve
"Draghi úgy vélte, hogy az Európai Unió „nézőként” szemléli a nemzetközi eseményeket, és „minden illúzió szertefoszlott” azzal kapcsolatban, hogy Európának bármilyen geopolitikai hatalma lehet." Ebben Draghinak igaza van, de azt javasolja megoldásként ami tönkretette Európa gazdaságát, a bankár-multi maffia tagjától nem is várhatunk mást. Szerinte Európai Egyesült Államok kell, azaz központi irányítás, minden hatalmat Dr. Bubó asszisztensének, Ursulának. Ami eddig nem vált be azt keményebben kell folytatni, még 100 szankciót az oroszoknak, ha eddig 18 csak az EU gazdaságát tette tönkre! Valamelyik csak bejön, hanem akkor tévedett.
Válasz erre
3
0
aaabbbccc
2025. augusztus 28. 19:57
ez a cikk megjelent a politico-n, foto is volt Meloni-rol a gyengebbek kedveert erre a portfolio leforditotta, de ott mar Metsola szerepel :)
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!