08. 30.
szombat
ISIS Gázai övezetben légicsapásban Iszlám Állam izraeli hadsereg

Izrael kiiktatta az ISIS gázai főparancsnokát

2025. augusztus 30. 12:50

Abu Zubaida eddig a Gázai övezetben és a Sínai-félszigeten irányította a támadásokat – Izrael most kiiktatta.

2025. augusztus 30. 12:50
null

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy 

légicsapásban megölte az Iszlám Állam (ISIS) legmagasabb rangú vezetőjét a Gázai övezetben

 – számolt be a Times of Israel.

Az Izraeli Védelmi Erők közleménye szerint a műveletre az elmúlt héten került sor a közép-gázai Al-Bureidzs térségében, ahol célzott támadásban kiiktatták Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaidát.

Abu Zubaida az ISIS palesztin körzetének vezetőjeként működött, és ő felelt a Ciszjordániában, a Gázai övezetben és a Sínai-félszigeten végrehajtott terrortámadások megszervezéséért és koordinálásáért.

Az izraeli hadsereg szerint a szervezet aktívan harcolt az Izraeli Védelmi Erők ellen, valamint kulcsszerepet játszott a fegyverek és anyagi források Gázába történő csempészetében is.

Nyitókép: Ismael Adnan / AFP

 

Összesen 2 komment

karakter-2
2025. augusztus 30. 13:15
Annyi biztos, hogy meggyilkoltak valakit, csakúgy, mint a több tízezer nőt és gyereket. A zsidók rendszerint azokat a vezetőket szokták meggyilkolni, akiket a nép elfogad, és tárgyalni lehetne velük a békéről.
Válasz erre
1
1
gyzoltan-2
2025. augusztus 30. 13:06
"Abu Zubaida eddig a Gázai övezetben és a Sínai-félszigeten irányította a támadásokat – Izrael most kiiktatta." Ez a kinyilatkoztatás erős túlzásnak tűnik, illetve bizonyul! -esetleg a védelmet irányíthatta..! Az 1949-ben létesített Izrael offenzív voltát, időről időre, az aktuális térképek is igazolják! Vitatni, kétségbe vonni, gyengeelméjűséget sejtet..!
Válasz erre
1
0
