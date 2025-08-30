Izrael kiiktatta az ISIS gázai főparancsnokát

Megtalálták a Hamász egyik magyar-izraeli túszának holttestét
„Ilan bátorságot és nemes szellemet mutatott, amikor azon a sötét napon a terroristák ellen harcolt” – közölte Izrael elnöke.
Abu Zubaida eddig a Gázai övezetben és a Sínai-félszigeten irányította a támadásokat – Izrael most kiiktatta.
Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy
légicsapásban megölte az Iszlám Állam (ISIS) legmagasabb rangú vezetőjét a Gázai övezetben
– számolt be a Times of Israel.
Az Izraeli Védelmi Erők közleménye szerint a műveletre az elmúlt héten került sor a közép-gázai Al-Bureidzs térségében, ahol célzott támadásban kiiktatták Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaidát.
Abu Zubaida az ISIS palesztin körzetének vezetőjeként működött, és ő felelt a Ciszjordániában, a Gázai övezetben és a Sínai-félszigeten végrehajtott terrortámadások megszervezéséért és koordinálásáért.
Az izraeli hadsereg szerint a szervezet aktívan harcolt az Izraeli Védelmi Erők ellen, valamint kulcsszerepet játszott a fegyverek és anyagi források Gázába történő csempészetében is.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ilan bátorságot és nemes szellemet mutatott, amikor azon a sötét napon a terroristák ellen harcolt” – közölte Izrael elnöke.
Nyitókép: Ismael Adnan Yaqoob / AFP