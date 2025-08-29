Megtalálták a Hamász egyik magyar-izraeli túszának holttestét

Az Izraeli Védelmi Erők és a Shin Bet megtalálta és azonosította Ilan Weiss túsz holttestét, valamint egy további túsz maradványait, akinek a nevét még nem hozták nyilvánosságra a Gázai övezetben – erősítette meg az izraeli hadsereg pénteken a Jerusalem Post szerint.

„Izrael összes állampolgárával együtt feleségemmel együtt őszinte részvétünket fejezzük ki a kedves családoknak, és osztozunk mély gyászukban” – jelentette ki Benjamin Netanjahu miniszterelnök, hozzátéve: „A túszok visszahozásáért folytatott kampány szünet nélkül folytatódik.

Nem nyugszunk, és nem maradunk csendben, amíg minden túszunkat haza nem juttatjuk, mind az élőket, mind az elesetteket.”

Az Izraeli Védelmi Erők kijelentették, hogy a további túsz azonosítása még folyamatban van, és a családot értesítették.

„Ilan bátorságot és nemes szellemet mutatott, amikor azon a sötét napon a terroristák ellen harcolt. Halálával életet adott. És azóta családja rendkívüli erőt mutatott a visszatéréséért folytatott küzdelmében” – írta Isaac Herzog elnök.

„Szeretném kifejezni mély hálámat hősies harcosainknak, akik éjjel-nappal kockáztatják életüket, hogy visszahozzák az összes túszt – az élőket és az elesetteket egyaránt” – mondta Israel Katz védelmi miniszter, hozzátéve, hogy a túszok visszajuttatása a „közelgő manőver központi célja”.

A magyar származású és magyar állampolgársággal rendelkező, 56 éves Ilan Weiss a gázai határvidéken található Be'eri kibuc lakosa volt,

és a kibuc vészhelyzeti készenléti egységének tagjaként szolgált. 2024 januárjában a kibuc megerősítette, hogy Weiss meghalt az október 7-i mészárlás során, holttestét pedig a Hamász visszavitte a Gázai övezetbe.

Weiss feleségét, Shirit, és lányát, Nogát szintén túszul ejtette a Hamász október 7-én, de 2023 november végén, egy ideiglenes tűzszünet alatt szabadon engedték őket. Másik két lánya, Meytal és Maayan el tudtak rejtőzni a Hamász elől a mészárlás során, és izraeli katonák mentették meg őket.

A család kutyáját, Ketemet is megölték a Hamász terroristái, amikor Shirit és Nogát elrabolták.

