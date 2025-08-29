Ft
08. 29.
péntek
Izrael Hamász gáza

Megtalálták a Hamász egyik magyar-izraeli túszának holttestét

2025. augusztus 29. 13:47

„Ilan bátorságot és nemes szellemet mutatott, amikor azon a sötét napon a terroristák ellen harcolt” – közölte Izrael elnöke.

2025. augusztus 29. 13:47
null

Az Izraeli Védelmi Erők és a Shin Bet megtalálta és azonosította Ilan Weiss túsz holttestét, valamint egy további túsz maradványait, akinek a nevét még nem hozták nyilvánosságra a Gázai övezetben – erősítette meg az izraeli hadsereg pénteken a Jerusalem Post szerint.

„Izrael összes állampolgárával együtt feleségemmel együtt őszinte részvétünket fejezzük ki a kedves családoknak, és osztozunk mély gyászukban” – jelentette ki Benjamin Netanjahu miniszterelnök, hozzátéve: „A túszok visszahozásáért folytatott kampány szünet nélkül folytatódik. 

Nem nyugszunk, és nem maradunk csendben, amíg minden túszunkat haza nem juttatjuk, mind az élőket, mind az elesetteket.”

Az Izraeli Védelmi Erők kijelentették, hogy a további túsz azonosítása még folyamatban van, és a családot értesítették.

„Ilan bátorságot és nemes szellemet mutatott, amikor azon a sötét napon a terroristák ellen harcolt. Halálával életet adott. És azóta családja rendkívüli erőt mutatott a visszatéréséért folytatott küzdelmében” – írta Isaac Herzog elnök.

„Szeretném kifejezni mély hálámat hősies harcosainknak, akik éjjel-nappal kockáztatják életüket, hogy visszahozzák az összes túszt – az élőket és az elesetteket egyaránt” – mondta Israel Katz védelmi miniszter, hozzátéve, hogy a túszok visszajuttatása a „közelgő manőver központi célja”.

A magyar származású és magyar állampolgársággal rendelkező, 56 éves Ilan Weiss a gázai határvidéken található Be'eri kibuc lakosa volt, 

és a kibuc vészhelyzeti készenléti egységének tagjaként szolgált. 2024 januárjában a kibuc megerősítette, hogy Weiss meghalt az október 7-i mészárlás során, holttestét pedig a Hamász visszavitte a Gázai övezetbe.

Weiss feleségét, Shirit, és lányát, Nogát szintén túszul ejtette a Hamász október 7-én, de 2023 november végén, egy ideiglenes tűzszünet alatt szabadon engedték őket. Másik két lánya, Meytal és Maayan el tudtak rejtőzni a Hamász elől a mészárlás során, és izraeli katonák mentették meg őket.

A család kutyáját, Ketemet is megölték a Hamász terroristái, amikor Shirit és Nogát elrabolták.

Fotó: Facebook/Weiss család

 

 

egonsamu-2
2025. augusztus 29. 15:04
"Nem nyugszunk, és nem maradunk csendben, amíg minden túszunkat haza nem juttatjuk, mind az élőket, mind az elesetteket." Nem elesettek, hanem meggyilkoltak.... Fanatikus iszlám terroristák által.
Berendel
2025. augusztus 29. 14:57 Szerkesztve
"Weiss meghalt az október 7-i mészárlás során, holttestét pedig a Hamász visszavitte a Gázai övezetbe." Nekem ez gyanús. Minek vinnének magukkal egy holtestet, hogy utána őrizgessék 2 évig, ami után már csak a csontváz marad. Lehet, hogy azt történt vele is, mint néhány korábbi tússzal, csak nem meri Izrael bevallani. Korábban ugyanis izraeli katokát lőttek agyon több túszt, mert állítólag "hamasz terroristának nézték őket". Az izraeli erőknek ugyanis felszólítás nélküli tűzparancsuk van mindenre, ami mozog. Így előbb lőttek és csak utána kérdezték, hogy "túsz-e vagy"?
neszteklipschik
2025. augusztus 29. 14:50
Az antiszemita szélsőjobboldaliak és a marxista lippsik közösen állítják, hogy a zsidók a felelősek minden rosszért. Ők az "elnyomók", a "privilegizáltak", azaz ők a "rosszak". Míg az álláhuákbározók az "elnyomottak", az "alávetettek" azaz a "jók". Így hát az antiszemiták és a lippsik "erkölcsi fölháborodásukban" mi mást is tehetnének, mint a "jók" mellé állni, a "rosszakat" pedig elítélni? Fekete-fehér, igen-nem. A korlátolt és fanatikus gondolkodásnak ennyi épp elég. A Hammász is pont így gondolkodik... "Hasonló a hasonlónak örül".
nemturista
•••
2025. augusztus 29. 14:47 Szerkesztve
Minden háborúban elesettért nagyon nagy kár! Nem értem az emberiséget, hogy jutunk el odáig ,hogy egymást gyilkoljuk...
