Hatalmas pofon Brüsszelnek: Trump uniós tisztviselőket tilthat ki Amerikából

Donald Trump fontolgatja, hogy beutazási tilalmat rendel el az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló törvényéért felelős uniós tisztviselők számára, valamint további vámokat vet ki azokra az országokra, amelyek hasonló törvényekkel rendelkeznek, amelyek szerinte diszkriminálják az amerikaiakat – számolt be a Telegraph.

Amerikai tisztviselők a múlt héten tartottak megbeszélést a kérdésről, és még nem hoztak döntést arról, hogy tovább folytatják-e a szankciókat – közölték források a Reuters hírügynökséggel.

Egy ilyen lépés példátlan kísérlet lenne arra, hogy az országokat a Trump-kormány által nem támogatott belpolitikai intézkedések miatt büntessék.

Trump azzal is fenyegetőzött, hogy „jelentős további vámokat” vet ki az Egyesült Királyságra és más, digitális adót bevezető országokra, ha azok nem vonják vissza a jogszabályt.

Az amerikai elnök a törvényeket az amerikai technológiai vállalatok elleni diszkriminatív „támadásnak” minősítette, és figyelmeztetett,

hogy exportkorlátozásokat fog bevezetni a kritikus fontosságú, amerikai gyártmányú chipekre és más védett technológiákra.

Az EU jogszabályok célja az online károkozás elleni küzdelem azáltal, hogy a technológiai óriásvállalatokat arra kötelezik, hogy többet tegyenek az illegális tartalmak, köztük a gyűlöletkeltő beszéd és a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok elleni küzdelem érdekében.

Washington azonban úgy véli, hogy az EU „indokolatlan” korlátozásokat vezet be a véleménynyilvánítás szabadságára a gyűlöletkeltő beszéd, a félrevezető információk és a dezinformáció elleni harc nevében.

