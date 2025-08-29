Erre vártak az ukránok: így reagált Trump a Kijev elleni orosz dróntámadásra

Zelenszkij megmondta a frankót a súlyos kijevi rakétacsapásról: „Ez egy támadás Trump ellen”
Az ukrán elnök szerint Oroszország céljai nem változtak, és ma már mindenkit célba vesz, aki a világban békét szeretne.
Az amerikai elnök nem volt meglepődve a Kijev ellen végrehajtott dróntámadáson.
Donald Trump amerikai elnök „nem örült”, de „nem lepődött meg” az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson – reagált a Fehér Ház szóvivője csütörtökön a háború legfrissebb fejleményeire.
Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján – Donald Trump véleményét ismertetve – kifejtette, hogy
a két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta”.
A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztus során az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná.
„Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak” – fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy „talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze”.
Hozzátette, hogy Donald Trump elnök „mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét”, de „a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását”.
A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/AP/Alex Brandon