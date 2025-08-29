Ft
08. 29.
péntek
háború Ukrajna Oroszország Donald Trump

Erre vártak az ukránok: így reagált Trump a Kijev elleni orosz dróntámadásra

2025. augusztus 29. 10:12

Az amerikai elnök nem volt meglepődve a Kijev ellen végrehajtott dróntámadáson.

2025. augusztus 29. 10:12
null

Donald Trump amerikai elnök „nem örült", de „nem lepődött meg" az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson – reagált a Fehér Ház szóvivője csütörtökön a háború legfrissebb fejleményeire.

Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján – Donald Trump véleményét ismertetve – kifejtette, hogy

a két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta".

 A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztus során az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná.

„Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak" – fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy „talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze".

Hozzátette, hogy Donald Trump elnök „mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét", de „a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását".

A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/AP/Alex Brandon

ördöngös pepecselés
2025. augusztus 29. 11:18
harcolj bolond harcolj önmagadtól nem tudlak megvédeni mondta Trump a pöcszongoristának és az európai haverjainak
tapir32
2025. augusztus 29. 11:18 Szerkesztve
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért volt a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
tapir32
2025. augusztus 29. 11:16
Ukrajna miért támogatja orosz olaj és számos más áru vásárlásával Oroszországot?
Tiszafa
2025. augusztus 29. 11:10 Szerkesztve
Még hogy az elnök véget akar vetni az ukrájnában folyó háborúnak? Esze ágában sincs. Csak ezt kommunikálja, de mást cselekszik. Fenntartja a Starlinket és ha európai és NATO országok közvetítésével is, de igen is biztosítja a háború folytatásához szükséges fegyvereket, mert... Hogy is mondta a (sajnos) magyar zsidó családból származó nagy üzleti gazember Milton Friedman: "The business of business is business." És a profitszerzés eme alaptételét Trump is vallja.
