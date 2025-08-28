Ft
londoni dróntámadás orosz rakéta Kijev British Council

Bejelentette az európai atomhatalom: ráfázhatnak az oroszok a Kijev elleni támadásra

2025. augusztus 28. 17:26

A British Council-t ért támadást követően az Egyesült Királyság 23 orosz diplomatát kiutasított.

2025. augusztus 28. 17:26
null

Rakétatalálat érte a brit kormány világszerte kulturális és oktatási tevékenységet folytató szervezete, a British Council kijevi központját az ukrán főváros ellen végrehajtott csütörtök hajnali orosz légitámadás során. Keir Starmer brit miniszterelnök elítélte a támadást; a brit külügyminisztérium bekérette Oroszország londoni nagykövetét az ügyben.

A British Council csütörtöki ismertetése szerint a szervezet kijevi kirendeltsége súlyosan megrongálódott, miután néhány másodperc különbséggel két rakéta is becsapódott az épületegyüttesbe.

A szervezet kijevi központját ért rakétatámadást biztonsági kamerák is rögzítették, a felvételeket csütörtökön brit hírportálok közzétették.

A British Council londoni beszámolója szerint a robbanásban a szervezet kijevi épületének egyik éjjeliőre megsérült és kórházba kellett szállítani; állapota stabil.

Moszkva már 2018-ban leállította a British Council működését Oroszország területén. Ennek előzményeként a brit hatóságok gyanúja szerint az orosz elhárítás tagjai idegméreggel megpróbálták megölni Angliában Szergej Szkripalt, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynökét, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét és lányát, Julija Szkripalt.

Az incidens után London 23 – a brit hatóságok szerint hírszerzési tevékenységet folytató – orosz diplomatát kiutasított. Moszkva nem sokkal később ugyanennyi brit diplomatát szólított fel távozásra, emellett elrendelte a szentpétervári brit konzulátus bezárását és a British Council oroszországi működésének beszüntetését.

Nemrégiben az orosz kormány megtiltotta azt is, hogy orosz állampolgárok bárhol a világon a British Councilnak dolgozzanak, és kémtevékenységet folytató fedőszervezetnek nyilvánította a brit kormányszervet.

Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtök délutáni nyilatkozatában „ész nélküli” akciónak nevezte az ukrán főváros elleni orosz rakéta- dróntámadásokat, amelyekben a British Council épülete is megrongálódott.

Starmer szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök „gyerekeket és civileket gyilkol, és elszabotálja a békéhez fűződő reményeket”.

David Lammy brit külügyminiszter ugyancsak civilek meggyilkolásával vádolta az orosz államfőt csütörtöki nyilatkozatában, és bejelentette: a British Council kijevi központja elleni támadás miatt bekérették a minisztériumba Oroszország londoni nagykövetét.

A csütörtöki orosz támadásokban megrongálódott az Európai Unió kijevi képviseletének épülete is.

(MTI)

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

***

