Zelenszkij megmondta a frankót a súlyos kijevi rakétacsapásról: „Ez egy támadás Trump ellen”

Pusztító erejű drón- és rakétacsapás érte Kijevet
Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült.
Az ukrán elnök szerint Oroszország céljai nem változtak, és ma már mindenkit célba vesz, aki a világban békét szeretne.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Kijev elleni csütörtöki súlyos orosz támadás jól mutatja, hogy Oroszország nem törekszik békére. Zelenszkij úgy véli, ezzel a csapással olyan szereplőket is érintettek, akik békét szeretnének, köztük Donald Trump amerikai elnököt is – írja a Portfólió.
Az elnök hozzátette, hogy a támadás egyértelműen jelzi: Oroszország céljai nem változtak, és ma már mindenkit célba vesz, aki a világban békét szeretne.
Ez egy támadás Európa ellen, Trump elnök és más globális szereplők ellen”
– fogalmazott. Zelenszkij emellett arra is figyelmeztetett, hogy azok az országok, amelyek továbbra is kereskednek Oroszországgal, bűnrészesek az ukrán polgárok életének kioltásában. A támadás során Kijevet a háború egyik legsúlyosabb csapása érte: legalább 21 ember vesztette életét, és a mentési munkálatok még folyamatban vannak.
