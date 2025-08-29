Ft
08. 29.
péntek
08. 29.
péntek
Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij megmondta a frankót a súlyos kijevi rakétacsapásról: „Ez egy támadás Trump ellen”

2025. augusztus 29. 07:45

Az ukrán elnök szerint Oroszország céljai nem változtak, és ma már mindenkit célba vesz, aki a világban békét szeretne.

2025. augusztus 29. 07:45
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Kijev elleni csütörtöki súlyos orosz támadás jól mutatja, hogy Oroszország nem törekszik békére. Zelenszkij úgy véli, ezzel a csapással olyan szereplőket is érintettek, akik békét szeretnének, köztük Donald Trump amerikai elnököt is – írja a Portfólió.

Az elnök hozzátette, hogy a támadás egyértelműen jelzi: Oroszország céljai nem változtak, és ma már mindenkit célba vesz, aki a világban békét szeretne. 

Ez egy támadás Európa ellen, Trump elnök és más globális szereplők ellen”

– fogalmazott. Zelenszkij emellett arra is figyelmeztetett, hogy azok az országok, amelyek továbbra is kereskednek Oroszországgal, bűnrészesek az ukrán polgárok életének kioltásában. A támadás során Kijevet a háború egyik legsúlyosabb csapása érte: legalább 21 ember vesztette életét, és a mentési munkálatok még folyamatban vannak.

Nyitókép: THOMAS KOEHLER / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP

zrx8
2025. augusztus 29. 09:10
A metéltgnóm nem adhat mást, mint lényege: viszálykeltés a gójok között.
Obsitos Technikus
2025. augusztus 29. 08:56
Közben a muszkák kinyomták a dróngyáradat is...
zakar zoltán béla
2025. augusztus 29. 08:54
Sunyi, szarkavaró!!!!
tetx
2025. augusztus 29. 08:50
akkor mit sírsz, ha nem titeket támadtak? vígasztaljon az, hogy rettentő hülyék mindenhol vannak, ahol beszopják ezt a méretes baromságot.
