„Erre az egész világ figyel majd” – Slot is megszólalt a Liverpool BL-sorsolásáról

Mint arról beszámoltunk, Monacóban elkészült a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának sorsolása. Ami nem változott, az idei szezonban is 36 csapat küzd a végső sikerért a főtáblán, a sorozat budapesti, 2026. május 30-án rendezendő fináléja azonban új időpontban, 18 órakor kezdődik majd.

A három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool többek között a rekordgyőztes spanyol Real Madriddal, a legutóbbi döntős olasz Internazionalével, a másik spanyol fővárosi gigásszal, az Atlético Madriddal, Isztambulban Sallai Roland együttesével, a török Galatasaray gárdájával és a magyar bajnok Ferencvárost drámai körülmények között kiejtő Qarabaggal csap össze ősszel.

A Liverpool ellenfelei az alapszakaszban:

Real Madrid (hazai)

Internazionale (idegenben)

Atlético Madrid (h)

Frankfurt (i)

PSV (h)

Marseille (i)

Qarabag (h)

Galatasaray (i)

A csúcsrangadó egyértelműen a Real Madrid elleni csörte lesz Szoboszlaiék számára, amely bőven tartogat érdekességet az ínyencek számára: a spanyolok vezetőedzője, a korábbi liverpooli középpályás, Xabi Alonso, de az angol jobbszélső, Szoboszlai jó barátja, Trent Alexander-Arnold Anfieldre való visszatérése is pikáns.

Nem beszélve a török–magyar összecsapásról, Arda Güler és Szoboszlai márciusi összeszólalkozása azóta is beszédtéma a szurkolók körében.

A sorsolást követően a klub honlapján Arne Slot vezetőedző is kifejtette véleményét a rangadókkal kapcsolatban.

„Az első dolog, amit el kell mondani, hogy a tavalyi szezonhoz hasonlóan ez is egy nagyon nehéz sorsolás lesz, de tudtuk, hogy az lesz, mert a Bajnokok Ligájában, különösen az új formátummal, nincs könnyű sorsolás. De az is világos, hogy ez egy nagyon izgalmas sorsolás, tele nagy meccsekkel otthon és idegenben is.

Az, hogy ismét a Real Madridot fogadhatjuk az Anfielden, az valami egészen különleges.

A tavalyi meccs természetesen emlékezetes volt, és ezt várom most is. Biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan mérkőzés, amelyre az egész világ figyelni fog” – fogalmazott Slot.

„Személyes megjegyzésként mindig jó egy holland csapat, a PSV Eindhoven ellen játszani, amely két egymást követő évben is megnyerte a bajnoki címet. Ugyanez vonatkozik a Galatasarayra, amely sorozatban háromszor nyert Törökországban, és a Qarabagra, Azerbajdzsán bajnokára. És az, hogy olyan kaliberű csapatok ellen játszhatunk, mint az Inter, az Atlético Madrid, az Eintracht Frankfurt és a Marseille, jól mutatja ennek a sorozatnak az erejét” – tette hozzá a holland szakember.