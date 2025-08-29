Ettől eldobják az agyukat Brüsszelben: a lengyelek többsége támogatja az ukrán segélytörvény elutasítását
A lengyelek közel 60 százaléka egyetért Karol Nawrocki elnök döntésével.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Kijev és Varsó folyamatos koordinációja rendkívül fontos annak érdekében, hogy „az egységes európai álláspont világosan hallható legyen Moszkvában és Washingtonban is”.
Karol Nawrocki lengyel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök online megbeszélést folytatott, amely során közös diplomáciai álláspontokat alakítottak ki az Európa előtt álló „nagy diplomáciai eseményeket megelőzően” – számol be az ukrán Pravda.
„Erőnk az egységünkben rejlik. Nagy öröm számomra, hogy álláspontunk egységes: a béke eléréséhez nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra. A szankciók hatékonyak, és továbbra is napirenden kell maradniuk. Moszkva elutasítása, hogy részt vegyen a vezetők nagy formátumú találkozóján, kézzelfogható válaszlépéseket kell, hogy vonjon maga után”
– fogalmazott Zelenszkij a találkozó után. Az államfő megköszönte lengyel kollégájának a találkozót, amelyet „értékes lehetőségnek” nevezett.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Kijev és Varsó folyamatos koordinációja rendkívül fontos annak érdekében, hogy „az egységes európai álláspont világosan hallható legyen Moszkvában és Washingtonban is”.
A tárgyalás annak függvényében érdekes, hogy a lengyel nép többsége a napokban elutasította az ukrán segélytörvényt. A lengyelek közel 60 százaléka egyetértett a Zelenszkijvel tárgyaló, Karol Nawrocki elnök döntésével, miszerint Lengyelországnak nem szabad anyagilag támogatni az ukrán menekülteket.
Ezt is ajánljuk a témában
A lengyelek közel 60 százaléka egyetért Karol Nawrocki elnök döntésével.
Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP
***