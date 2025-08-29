Karol Nawrocki lengyel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök online megbeszélést folytatott, amely során közös diplomáciai álláspontokat alakítottak ki az Európa előtt álló „nagy diplomáciai eseményeket megelőzően” – számol be az ukrán Pravda.

„Erőnk az egységünkben rejlik. Nagy öröm számomra, hogy álláspontunk egységes: a béke eléréséhez nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra. A szankciók hatékonyak, és továbbra is napirenden kell maradniuk. Moszkva elutasítása, hogy részt vegyen a vezetők nagy formátumú találkozóján, kézzelfogható válaszlépéseket kell, hogy vonjon maga után”

– fogalmazott Zelenszkij a találkozó után. Az államfő megköszönte lengyel kollégájának a találkozót, amelyet „értékes lehetőségnek” nevezett.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Kijev és Varsó folyamatos koordinációja rendkívül fontos annak érdekében, hogy „az egységes európai álláspont világosan hallható legyen Moszkvában és Washingtonban is”.

A tárgyalás annak függvényében érdekes, hogy a lengyel nép többsége a napokban elutasította az ukrán segélytörvényt. A lengyelek közel 60 százaléka egyetértett a Zelenszkijvel tárgyaló, Karol Nawrocki elnök döntésével, miszerint Lengyelországnak nem szabad anyagilag támogatni az ukrán menekülteket.