Trump véglegesen átírja az amerikai kormányzat arculatát: a klasszikus stílust rendelte elő

Donald Trump csütörtökön aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelyben a klasszikus építészetet jelöli meg a szövetségi épületek „preferált és alapértelmezett” stílusaként – írja a The Hill.

A „Tegyük újra széppé a szövetségi építészetet” című rendelet értelmében a kormányzati hivataloknak harminc nappal előre értesíteniük kell a Fehér Házat, ha egy épület terve a brutalista vagy dekonstruktivista irányzat felé hajlik. A cél, hogy a szövetségi épületek emeljék a közterek esztétikáját, inspirálják az embereket,

méltóságot adjanak az Egyesült Államoknak, és tiszteletet parancsoljanak a nagyközönség előtt.

A rendelet kifejezetten rögzíti, hogy Washingtonban a klasszikus stílus tekintendő alapértelmezettnek, kivéve, ha rendkívüli körülmények más építészeti irányzatot tesznek szükségessé.

Az új szabályok célja, hogy a szövetségi épületek vizuálisan is könnyen azonosíthatóak legyenek közcélú épületként, és lehetőség szerint tiszteletben tartsák az adott régió építészeti örökségét.