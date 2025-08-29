Ft
08. 29.
péntek
klasszikus stílus Donald Trump építészet

Trump véglegesen átírja az amerikai kormányzat arculatát: a klasszikus stílust rendelte elő

2025. augusztus 29. 08:46

Az Egyesült Államok épületei új korszakba lépnek.

2025. augusztus 29. 08:46
null

Donald Trump csütörtökön aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelyben a klasszikus építészetet jelöli meg a szövetségi épületek „preferált és alapértelmezett” stílusaként – írja a The Hill

A „Tegyük újra széppé a szövetségi építészetet” című rendelet értelmében a kormányzati hivataloknak harminc nappal előre értesíteniük kell a Fehér Házat, ha egy épület terve a brutalista vagy dekonstruktivista irányzat felé hajlik. A cél, hogy a szövetségi épületek emeljék a közterek esztétikáját, inspirálják az embereket,

méltóságot adjanak az Egyesült Államoknak, és tiszteletet parancsoljanak a nagyközönség előtt.

A rendelet kifejezetten rögzíti, hogy Washingtonban a klasszikus stílus tekintendő alapértelmezettnek, kivéve, ha rendkívüli körülmények más építészeti irányzatot tesznek szükségessé. 

Az új szabályok célja, hogy a szövetségi épületek vizuálisan is könnyen azonosíthatóak legyenek közcélú épületként, és lehetőség szerint tiszteletben tartsák az adott régió építészeti örökségét.

Nyitókép: Celal Gunes / ANADOLU / Anadolu via AFP

