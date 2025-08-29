Elkeseredett ötletet fontolgat az EU: ütközőzónát hoznának létre az ukrán fronton

Az utolsó mentsvárnak tűnő ötlet azonban – amelyet Moszkva rendkívül támogat– valószínűleg megterhelné az EU és a NATO szűkös békefenntartó kapacitásait.

A tény, hogy hivatalnokok egy sávot akarnak elzárni Ukrajna területén a törékeny béke kikényszerítésére, jól érzékelteti a NATO szövetségesek kétségbeesését a négy éve tartó háborús helyzet közepette. Az elképzelés csupán az egyik azok közül, amelyeket a katonai és civil szakértők vizsgálnak a háború utáni vagy tűzszüneti forgatókönyvek részeként.

Putyin és közvetlen munkatársai is arról beszéltek, hogy Oroszország az ukrán határ mentén akar biztonsági zónákat létrehozni, melyek távolabbra tolnák az ukrán tüzérséget és drónokat Moszkvától.

Az ilyen tervek részletei azonban nem ismertek.

A kezdeményezést felvető országok azonban nem értenek egyet abban, milyen mély lenne ez a zóna, és az sem világos, hogy Kijev elfogadná-e, hiszen valószínűleg területi engedményekkel járna. A helyzetet tovább nehezíti az, hogy az Egyesült Államok sem állt be az ötlet mögé.

„Már kétségből kapkodnak” – mondta Jim Townsend, volt Pentagon-tisztviselő.

„Az oroszok nem félnek az európaiaktól. És ha azt hiszik, hogy néhány brit és francia megfigyelő elrettentheti őket attól, hogy belépjenek Ukrajnába, akkor tévednek”

–tette hozzá Townsend.

