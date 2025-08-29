Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Moszkva NATO Oroszország tüzérség drón EU

Elkeseredett ötletet fontolgat az EU: ütközőzónát hoznának létre az ukrán fronton

2025. augusztus 29. 11:23

A kezdeményezést Oroszország nagy erőkkel támogatja a Politico szerint.

2025. augusztus 29. 11:23
null

Egy 40 km-es ütközőzónát hoznának létre az európai vezetők Ukrajna és Oroszország között békemegállapodás esetén – számolt be a Politico.

Ezt is ajánljuk a témában

Az utolsó mentsvárnak tűnő ötlet azonban – amelyet Moszkva rendkívül támogat– valószínűleg megterhelné az EU és a NATO szűkös békefenntartó kapacitásait.

A tény, hogy hivatalnokok egy sávot akarnak elzárni Ukrajna területén a törékeny béke kikényszerítésére, jól érzékelteti a NATO szövetségesek kétségbeesését a négy éve tartó háborús helyzet közepette. Az elképzelés csupán az egyik azok közül, amelyeket a katonai és civil szakértők vizsgálnak a háború utáni vagy tűzszüneti forgatókönyvek részeként.

Putyin és közvetlen munkatársai is arról beszéltek, hogy Oroszország az ukrán határ mentén akar biztonsági zónákat létrehozni, melyek távolabbra tolnák az ukrán tüzérséget és drónokat Moszkvától. 

Az ilyen tervek részletei azonban nem ismertek.

A kezdeményezést felvető országok azonban nem értenek egyet abban, milyen mély lenne ez a zóna, és az sem világos, hogy Kijev elfogadná-e, hiszen valószínűleg területi engedményekkel járna. A helyzetet tovább nehezíti az, hogy az Egyesült Államok sem állt be az ötlet mögé.

„Már kétségből kapkodnak” – mondta Jim Townsend, volt Pentagon-tisztviselő. 

„Az oroszok nem félnek az európaiaktól. És ha azt hiszik, hogy néhány brit és francia megfigyelő elrettentheti őket attól, hogy belépjenek Ukrajnába, akkor tévednek”

–tette hozzá Townsend.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. augusztus 29. 13:15
Az oroszok előbb visszaszerzik az oroszok lakta területeket, aztán jöhet az ütköző zóna., ami szerintem a maradék ukrajna határain mentén egy pár km-es terület lesz. Az oroszok ha már beruháztak, nem állnak meg félúton és ők nem csak egységesek, de mögöttük áll kína és lassan india is. Az ukránok helyében nagyon sürgősen váltanám le Zselééket és tárgyalnék az oroszokkal. A németek, franciák, angolok kormánya nagyon komolyan bukásra áll, többek között ukrajna agyatlan támogatása miatt. Így nem lehet háborút indítani. Ráadásul erőforrás sem nagyon van, az olaj, gáz pedig nagyrészt még mindig orosz. Ami nem orosz, az könnyen megsemmisíthető már a tengeren. Európa mindenképp az oroszokkal és nem az ukránokkal fog együttműködni attól a pillanattól kezdve, ahogy a ballibsi csürhe az egyes országokban kipukkad. Az EU ballibsijei pedig el lesznek jelentéktelenítve,
Válasz erre
0
0
angie1
2025. augusztus 29. 12:46
Jé spanyol viasz! Valami ilyesmit mondott Putyin is! Amúgy nem hiszem, hogy ez lenne, mert a németek marhára gyúrnak az évekig tartó háborúra!
Válasz erre
0
0
Nasi12
•••
2025. augusztus 29. 12:37 Szerkesztve
Az ütközözóna határa a 4 megye határa lenne nyugaton a mai frontvonalon túl? A zónában nem lennének nyugati csapatok? Talán így valahogy müködne.
Válasz erre
2
0
elbert-0
2025. augusztus 29. 12:27
Ez hányadik pohár hideg víznek a feltalálása ? Krajna az mindig is határterület volt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!