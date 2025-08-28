Ft
08. 28.
csütörtök
vadászgépek lengyelországi katasztrófa pilóta

Dráma: lezuhant egy vadászgép Lengyelországban (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 22:02

A pilóta életét vesztette, civil áldozatok nincsenek.

2025. augusztus 28. 22:02
null

A lengyelországi Radomban tartott AirSHOW-ra gyakorlatozott egy F-16-os, amikor tragikus módon lezuhant – számolt be a lengyel PAP.

A pilóta nem élte túl a balesetet.

Tragikus este ez a lengyel légierő számára” – nyilatkozta Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok összehangolásáért felelős miniszter. Hangsúlyozta, hogy ez az első F–16-os baleset Lengyelországban, aminek feltárásán már egy erre összeállított bizottság dolgozik.

A lengyel védelmi miniszter, Kosiniak-Kamysz a katasztrófa helyszínéről fejezte ki tiszteletét az elhunyt pilóta emléke előtt, és legmélyebb együttérzését küldte a vadászpilóta családjának és hozzátartozóinak.

Civil személyek nem sérültek meg”

 – áll a lengyel katonai vezérkar közleményében.

Nyitókép:  X / NEXTA

***

 

Obsitos Technikus
2025. augusztus 28. 22:49
Ezt jól elcseszte szegény.
red-bullshit
2025. augusztus 28. 22:37
Hány éve repült a pilóta?
fenris
2025. augusztus 28. 22:20
:((( legyen neki könnyű a föld
barni-a-hegyrol
2025. augusztus 28. 22:19
Elfogyott a magasság... :-( Ha néhány száz méterrel magasabbról kezdi meg a manővert, túléli. Majdnem, mint Sopi '90-ben Pápán a Mig-23-mal, többezres tömeg előtt... Sajnálom. RIP
