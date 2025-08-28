Dráma: lezuhant egy vadászgép Lengyelországban (VIDEÓ)

A lengyelországi Radomban tartott AirSHOW-ra gyakorlatozott egy F-16-os, amikor tragikus módon lezuhant – számolt be a lengyel PAP.

A pilóta nem élte túl a balesetet.

„Tragikus este ez a lengyel légierő számára” – nyilatkozta Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok összehangolásáért felelős miniszter. Hangsúlyozta, hogy ez az első F–16-os baleset Lengyelországban, aminek feltárásán már egy erre összeállított bizottság dolgozik.