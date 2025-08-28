Dráma: lezuhant egy vadászgép Lengyelországban (VIDEÓ)

Túlment minden határon az ukrán és a lengyel külügy: hamar helyretette őket Szijjártó Péter
A pilóta életét vesztette, civil áldozatok nincsenek.
A lengyelországi Radomban tartott AirSHOW-ra gyakorlatozott egy F-16-os, amikor tragikus módon lezuhant – számolt be a lengyel PAP.
A pilóta nem élte túl a balesetet.
„Tragikus este ez a lengyel légierő számára” – nyilatkozta Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok összehangolásáért felelős miniszter. Hangsúlyozta, hogy ez az első F–16-os baleset Lengyelországban, aminek feltárásán már egy erre összeállított bizottság dolgozik.
A lengyel védelmi miniszter, Kosiniak-Kamysz a katasztrófa helyszínéről fejezte ki tiszteletét az elhunyt pilóta emléke előtt, és legmélyebb együttérzését küldte a vadászpilóta családjának és hozzátartozóinak.
Civil személyek nem sérültek meg”
– áll a lengyel katonai vezérkar közleményében.
