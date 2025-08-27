Akcióban a német légierő: orosz gépet kapcsoltak le NATO-légtérben

Nyugati katonák Ukrajnában? Jöhet az európai légvédelmi pajzs, Amerika is beállt a projekt mögé
A légvédelmi képességről van szó abban az esetben, ha nyugati csapatoknak kellene ukrán területre lépniük.
Az ismeretlen repülőt a Balti-tenger felett fogták el.
Augusztus 26-án kedden két német Eurofighter típusú gép szállt fel a rostock-lagei légibázisról, miután riasztást kaptak egy ismeretlen, jeladó és leadott repülési terv nélküli légi járműről a NATO légterében – számolt be a DW.
Mint kiderült, egy orosz Il-20-as típusú vadászgépről van szó, amely a Balti-tenger feletti nemzetközi légterében tartózkodott.
Ez már az idei év tizedik olyan esete volt, amikor a német légierő gépeit riasztani kellett a Balti-tenger térségébe belépő orosz gépek miatt. A térségben az elmúlt időszakban kémkedési kísérletek és feltételezett szabotázsakciók miatt fokozódott a feszültség.
Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP
