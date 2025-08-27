Akcióban a német légierő: orosz gépet kapcsoltak le NATO-légtérben

Mint kiderült, egy orosz Il-20-as típusú vadászgépről van szó, amely a Balti-tenger feletti nemzetközi légterében tartózkodott.

Ez már az idei év tizedik olyan esete volt, amikor a német légierő gépeit riasztani kellett a Balti-tenger térségébe belépő orosz gépek miatt. A térségben az elmúlt időszakban kémkedési kísérletek és feltételezett szabotázsakciók miatt fokozódott a feszültség.

